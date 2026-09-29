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ఫార్మా కంపెనీల్లో పీసీబీ తనిఖీలు - స్థానికుల హర్షం

పవన్‌కల్యాణ్ ఆదేశాలతో ఫార్మా కంపెనీల్లో పీసీబీ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు. పలు ప్రాంతాల్లో నమూనాలు సేకరించారు. శుద్ధి చేయని వ్యర్థాలు, కాలువల్లోకి విడుదల చేసినట్లు గుర్తించారు. ఫార్మాసిటీ పరిధిలోని పరిశ్రమలకు షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చారు.

Parawada Pharma Pollution
ఫార్మా కంపెనీల్లో పీసీబీ తనిఖీలపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానికులు (ET V Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 2:32 PM IST

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Parawada Pharma Pollution Updates: అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ ఫార్మాసిటీ పరిధిలోని డ్రెయిన్లు, వర్షపు నీటి కాలువల్లో నల్లటి రంగుతో కూడిన నీరు ప్రవహిస్తోందని, దుర్వాసన వస్తోందంటూ శుక్రవారం నాడు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. దీనిపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్పందించారు. వాస్తవ పరిస్థితులను పరిశీలించి సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (పీసీబీ) అధికారులను ఆదేశించారు. దీంతో అధికారులు రంగంలోకి దిగి ఫార్మా కంపెనీల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. సోషల్ మీడియా ఫిర్యాదుల ఆధారంగా రంగంలోకి దిగి విస్తృత సోదాలు చేపట్టారు.

వీడియోలో పేర్కొన్న ప్రాంతాలతో పాటు ఫార్మాసిటీ పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు చోట్ల నమూనాలు సేకరించారు. శుద్ధి చేయని వ్యర్థాలతో కూడిన నీటిని డ్రెయిన్లు, వర్షపు నీటి కాలువల్లోకి విడుదల చేసినట్లు గుర్తించారు. దీంతో ఫార్మాసిటీ పరిధిలోని 95 పరిశ్రమలకు వివరణ కోరుతూ షోకాజ్‌ నోటీసులు జారీ చేశారు.

ఫార్మా కంపెనీల్లో పీసీబీ తనిఖీలు - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానికులు (ET V Bharat)

హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానికులు: వర్షపు నీటిని నిల్వ చేసేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులు పరిశ్రమలకు సూచించారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మురుగునీరు, కలుషిత నీటిని బయటకు విడుదల చేయరాదని స్పష్టం చేశారు. ఎఫ్లుయెంట్‌, ప్రమాదకర వ్యర్థాలను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. శుద్ధి చేసిన వ్యర్థాలకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీని కనీసం ఆరు నెలల పాటు భద్రపరచాలని తెలిపారు.

"పరవాడ ఫార్మాసిటీ వ్యర్థ రసాయన జలాలపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్పందించి నోటీసులు జారీ చేయడాన్ని సీఐటీయూ స్వాగతిస్తోంది. మొల్లేటిగడ్డ, సన్యాసిచెరువు, పెద్దచెరువుల్లోకి వ్యర్థ రసాయన జలాలను విడుదల చేయడంతో తీవ్ర కాలుష్యం నెలకొంది. భూగర్భ జలాలు కలుషితమయ్యాయి. వ్యవసాయం చేసుకుని జీవించాలని ఆశపడుతున్న రైతులకు నిరాశే మిగిలింది. కాలుష్యం కారణంగా పంటలు పండని పరిస్థితి ఉంది" - గ్రామస్థులు

కన్‌సెంట్‌ టు ఆపరేట్‌, హాజర్డస్‌ వేస్ట్‌ అనుమతులకు సంబంధించిన నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని సూచించారు. అక్రమంగా మురుగునీరు, ప్రమాదకర వ్యర్థాలు, ఉప ఉత్పత్తులను విడుదల చేస్తున్నట్లు తేలితే పర్యావరణ నిబంధనల మేరకు చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. షోకాజ్‌ నోటీసులకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు పరిశ్రమలకు ఏడు రోజుల గడువు ఇచ్చారు. సమస్య పై వెంటనే స్పందించిన పవన్‌ కల్యాణ్‌పై స్థానికులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

"ఫార్మా పరిశ్రమల వ్యర్థాలను కాలువల్లోకి విడుదల చేయడంతో జలచరాలు, ఇతర జీవరాశులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు కూడా కలుషితమవుతున్నాయి. ఈ సమస్యపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్పందించారు. వాస్తవ పరిస్థితులపై సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని పీసీబీ అధికారులను అధికారులను ఆదేశించారు. ఫార్మాసిటీ పరిశ్రమలకు అధికారులు నోటీసులిచ్చారు. పరిశ్రమల అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తూనే, ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు అవసరమైన చర్యలు కూడా తీసుకుంటుంది" - గ్రామస్థులు

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