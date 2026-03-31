ఏపీ పంచాయతీరాజ్శాఖకు జాతీయ పురస్కారాలు - పవన్ కల్యాణ్ హర్షం
రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్శాఖకు జాతీయ పురస్కారాలపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పవన్ కల్యాణ్ హర్షం - వరుసగా రెండో ఏడాదీ పురస్కారాలు రావడం ఆనందంగా ఉందని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 10:54 PM IST
Pawan on National Awards for AP Panchayat Raj Department: కూటమి ప్రభుత్వంలో పంచాయతీరాజ్ శాఖ ప్రగతిపథంలో నడుస్తోంది. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ పగ్గాలు చేపట్టినప్పట్నుంచి ఆ శాఖ దూసుకుపోతోంది. పంచాయతీలు అభివృద్ధి మార్గంలో పరుగులు పెడుతున్నాయి. పంచాయతీశాఖ ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవలకుగానూ పలు పురస్కారాలు అందుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ ఏడాది కూడా మన పంచాయతీరాజ్కు అవార్డుల పంట పండింది. వివిధ విభాగాల్లో దేశంలోనే ఏపీ పంచాయతీరాజ్ శాఖ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచి 5 జాతీయ పురస్కారాలు అందుకుంది.
పంచాయతీరాజ్ శాఖలో 2 విభాగాల్లో ప్రథమ పురస్కారం దక్కించుకోగా ఒక విభాగంలో ద్వితీయ పురస్కారం, మరో 2 విభాగాల్లో తృతీయ పురస్కారం సాధించింది. దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ, నానాజీ దేశ్ ముఖ్ సర్వోత్తమ్, పంచాయత్ సతత్ వికాస్ పురస్కారాలు దక్కించుకుంది. రాష్ట్రీయ గ్రామ స్వరాజ్ అభియాన్లో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 24వ స్థానంలో ఉన్న ఏపీ నేడు దేశంలోనే తొలి స్థానానికి చేరుకుంది. జల్ సంచయ్ - జన్ భాగీదారిలో దేశంలోనే ప్రథమస్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్ ప్లేస్ కైవసం చేసుకుంది.
పురస్కారాలు రావడం ఆనందంగా ఉంది: ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ వరుసగా రెండో ఏడాది దీనదయాళ్ ఉపాధ్యాయ పంచాయత్ సతత్ వికాస్ జాతీయ పురస్కారాలకు ఎంపిక కావడం ఆనందంగా ఉందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యంగా మహిళలకు స్నేహపూర్వక వాతావరణంగల పంచాయతీగా తిరుపతి జిల్లాలోని శ్రీకాళహస్తి మండల పరిధిలోని బొక్కసంపాలెం జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ స్థానం గెలుచుకోవడం మరింత సంతృప్తినిచ్చిందన్నారు. సుపరిపాలనలో విశాఖపట్నం జిల్లా శృంగవరం గ్రామ పంచాయతీ మొదటి స్థానంలో నిలిచిందని తెలిపారు. గ్రామ స్థాయిలో పేదరిక నిర్మూలన, మెరుగైన జీవనోపాధి అంశాల్లో వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలోని చెమ్ముళ్లపల్లి గ్రామం జాతీయ స్థాయిలో రెండో స్థానం దక్కించుకుందని వెల్లడించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ వరుసగా రెండో ఏడాది దీనదయాళ్ ఉపాధ్యాయ పంచాయత్ సతత్ వికాస్ జాతీయ పురస్కారాలకు ఎంపిక కావడం ఆనందంగా ఉంది. ముఖ్యంగా మహిళలకు స్నేహపూర్వక వాతావరణంగల పంచాయతీగా తిరుపతి జిల్లా, శ్రీకాళహస్తి మండల పరిధిలోని బొక్కసం పాలెం జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ స్థానం…
మౌలికసదుపాయల కల్పనలో స్వయం సమృద్ధి సాధించిన పంచాయతీల్లో ప్రకాశం జిల్లాలోని గుండమల గ్రామ పంచాయతీ మూడో స్థానంలో నిలిచిందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కుప్పం నియోజకర్గం పరిధిలోని కుప్పం మండలం జాతీయ స్థాయిలో 3వ అత్యుత్తమ మండలంగా ఎంపికయ్యిందని తెలిపారు. గత ఏడాది కూడా వివిధ విభాగాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ 4 అవార్డులు గెలుచుకోవడాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసారు. అత్యుత్తమ పని తీరుతో జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు గెలుచుకోవడానికి కృషి చేసిన ఆయా గ్రామాల సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్లు, అధికార యంత్రాంగానికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. గ్రామీణాభివృద్ధికి తాము చేస్తున్న కృషిని గుర్తించిన ప్రధాన మంత్రికి, కేంద్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రికీ ధన్యవాదాలు చెప్పారు.
అవార్డులపై సీఎం చంద్రబాబు అభినందనలు: జాతీయస్థాయి అవార్డులు సాధించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు సీఎం చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు గ్రామాభివృద్ధే రాష్ట్రాభివృద్ధి అని బలంగా విశ్వసించే ప్రభుత్వంగా పల్లెల్లో వెలుగులు నింపుతున్నామని అన్నారు. సుపరిపాలన, పేదరిక నిర్మూలన - జీవనోపాధి, మౌలిక సదుపాయాలు, ఉత్తమ మండలం, మహిళా స్నేహపూర్వక పంచాయతీ వంటి 5 అంశాల్లో వచ్చిన అవార్డులు 21 నెలల సుపరిపాలనకు అద్దం పడుతున్నాయని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. అత్యుత్తమ విధానాలు, సంస్కరణలతో పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖను ముందుకు నడిపిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్కి, ఆ శాఖ అధికారులకు, ఉద్యోగులకు సీఎం అభినందనలు తెలిపారు. గ్రామ స్వరాజ్య స్థాపనలో మరెన్నో విజయాలు అందుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు.
జాతీయస్థాయి అవార్డులు సాధించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
గ్రామాభివృద్ధే రాష్ట్రాభివృద్ధి అని బలంగా విశ్వసించే ప్రభుత్వంగా పల్లెల్లో వెలుగులు నింపుతున్నామని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
