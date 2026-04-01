అమరావతి బిల్లు లోక్‌సభ ఆమోదించడం పట్ల ప్రజలు సంతోషంతో ఉన్నారు: పవన్‌ కల్యాణ్

అమరావతి బిల్లును లోక్‌సభ ఆమోదించడంపై పవన్‌ కల్యాణ్ హర్షం - బిల్లుకు మద్దతిచ్చిన పార్టీలు, ఎంపీలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఎక్స్​లో ట్వీట్ - చంద్రబాబు అపార అనుభవంతో అమరావతి అభివృద్ధి చెందుతోందని వెల్లడి

Published : April 1, 2026 at 8:52 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 9:55 PM IST

Deputy CM Pawan Kalyan on Lok Sabha Approval of Amaravati Bill: అమరావతికి చట్టబద్ధత లభించడాన్ని జీర్ణించుకోలేక విషం చిమ్ముతున్నవారికి రాబోయే రోజుల్లో ప్రజలు మరింత బలమైన గుణపాఠం నేర్పిస్తారని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ హెచ్చరించారు. రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుకు లోక్​సభ ఆమోదం పొందటం రాష్ట్ర ప్రజలంతా గర్వించే క్షణాలని అన్నారు.

పార్లమెంటులో చట్టబద్ధత పొందటం ద్వారా అమరావతి శాశ్వత రాజధానిగా నిలుస్తుందని ధీమా వెలిబుచ్చారు. లోక్​సభలో ఈ బిల్లుకు మద్దతు తెలియచేసిన పక్షాలకు, ఎంపీలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాజధాని అమరావతికి తోడ్పాటును అందిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​షాకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. సీఎం చంద్రబాబు సారథ్యంలో అమరావతి ప్రజా రాజధానిగా, భావితరాల అభివృద్ధికి కేంద్రంగా నిలుస్తుందని పవన్ కల్యాణ్ విశ్వాసం వెలిబుచ్చారు.

ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడానికి జగన్ కుట్ర: అమరావతి రాజధాని విషయంలో మాజీ సీఎం జగన్ మొదటి నుంచి విషం కక్కుతూ అస్థిరత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ విమర్శించారు. మూడు ప్రాంతాల్లో రాజధానులు పేరిట తుగ్లక్ నిర్ణయం తీసుకొని ఆ ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడానికి జగన్ కుట్ర పన్నారని అన్నారు. ఆయన గత తప్పిదాల వల్ల రాజధాని గురించి శాసనసభలో చట్టం తీసుకు రావలసిన ఖర్మ మనకి పట్టిందని తెలిపారు. రాష్ట్రం విడిపోయాక అధికారం చేపట్టిన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో సీఎం చంద్రబాబు రాజధాని నిర్మాణానికి ఎంతో కృషి చేసారని వివరించారు.

ఆ తర్వాత 2019లో జగన్ ప్రజలను నమ్మించి అధికారంలోకి వచ్చాక మూడు ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టే విధంగా మూడు రాజధానుల అంశాన్ని తీసుకువచ్చారని మంత్రి మనోహర్ మండిపడ్డారు. అమరావతిలో విధ్వంసం సృష్టించడం వల్లనే ఈరోజు రాజధానికి చట్టబద్ధత కల్పించే దుస్థితి ఏర్పడిందని చెప్పారు. పార్లమెంట్​లో చట్టబద్ధత కల్పించే అంశంలో అందరూ సహకరించి ఉంటే హుందాగా ఉండేదని కాని అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్న జగన్ తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

పార్లమెంట్లో అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుకు ఎమైండ్​మెంట్ తేవడం పట్ల ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం, అమరావతి అభివృద్ధి కోసం కూటమి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ముందుకు వెళుతుందని అన్నారు. వైయస్ జగన్ చేసే వ్యక్తిగత విమర్శల పట్ల మంత్రి మనోహర్ తీవ్రంగా స్పందించారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత 10 ఏళ్లపాటు హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధాని ఉన్న విషయం గుర్తు చేశారు. ప్రజల నిర్ణయాలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించే జగన్మోహన్ రెడ్డి తీరును ప్రజలు క్షమించరని మంత్రి మనోహర్ అన్నారు.

