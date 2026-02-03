మద్యం అధిక ధరలకు విక్రయిస్తే చర్యలు: పవన్ కల్యాణ్
అధిక ధరలకు మద్యం విక్రయిస్తే ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు - దుకాణదారులు కచ్చితంగా నిబంధనలు పాటించాలి - అధిక ధరలకు విక్రయించే వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎక్సైజ్ అధికారులకు సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 3:20 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan on Liquor MRP Rates : మద్యం దుకాణాల్లో ఎమ్మార్పీ కంటే అధిక ధరలకు మద్యం విక్రయాలు జరుగుతున్నట్లు ఫిర్యాదులు వచ్చాయని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. కాకినాడ జిల్లాతో పాటు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి ఈ తరహా ఫిర్యాదులు అందాయని తెలిపారు. ఫిర్యాదులను పరిశీలించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ అధిక ధరలకు మద్యం విక్రయాలు చేపట్టడం నిబంధనలకు విరుద్దమని స్పష్టం చేశారు.
అధిక ధరలకు మద్యం విక్రయించడం నిబంధనలకు విరుద్ధం— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) February 3, 2026
•మద్యం దుకాణదారులు ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తేవద్దు
•ఫిర్యాదులపై స్పందించిన రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి @PawanKalyan
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మద్యం దుకాణాల్లో ఎం.ఆర్.పి కంటే అధిక ధరలకు మద్యం విక్రయాలు జరుగుతున్నట్టు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి…
దీని వల్ల ప్రభుత్వానికి కూడా చెడ్డ పేరు వస్తుందన్నారు. మద్యం విక్రయాల వ్యవహారంలో దుకాణదారులు కచ్చితంగా నిబంధనలు పాటించాలని వెల్లడించారు. ఎక్సైజ్ అధికారులు నిరంతర నిఘా ఏర్పాటు చేయాలని, అధిక ధరలకు విక్రయాలు చేపట్టే వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు.
తల్లి అంజనాదేవి పుట్టినరోజు - 2 జిరాఫీలను దత్తత తీసుకున్న పవన్కల్యాణ్
'తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఎందుకు తిప్పికొట్టడం లేదు' - జనసేన నేతలపై పవన్ కల్యాణ్ ఆగ్రహం