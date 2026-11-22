పంచాయతీ ఎన్నికల్లో జనసేన శ్రేణులు స్వేచ్ఛగా నామినేషన్లు వేయవచ్చు: పవన్ కల్యాణ్
Pawan Kalyan on Panchayat Elections : జనసేన పార్టీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో జనసేన శ్రేణులకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇస్తున్నట్లు పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 6:09 PM IST
జనసేన పార్టీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో జనసేన శ్రేణులకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేసినట్లు ఆ పార్టీ ‘ఎక్స్’ వేదికగా వెల్లడించింది.
గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే జనసైనికులు, వీరమహిళలు స్వేచ్ఛగా నామినేషన్లు వేయవచ్చని పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా, స్థానిక సంస్థలను బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతాయన్నారు. మున్సిపల్, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల తరహాలో గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూటమిపార్టీల మధ్య ఎలాంటి పంపకాలు ఉండవని తెలిపారు. ఎలాంటి రాజకీయపరమైన అడ్డంకులు లేకుండా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే హక్కు అందరికీ ఉంటుందన్నారు.
జనసైనికుల కోసం ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్ : కాబట్టి ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే జనసేన శ్రేణులను జనసేన నాయకులు అడ్డుకోవద్దని పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో జరిగే పంచాయతీ ఎన్నికలు స్వేచ్ఛాపూరిత వాతావరణంలో జరగాలని జనసేన పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేశారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా వెంటనే స్పందించి, సమస్యలను పరిష్కరించేలా ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్ను ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ హెల్ప్ డెస్క్ సభ్యులు పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులకు ఎదురయ్యే సమస్యలను పరిష్కరిస్తారని పవన్ తెలిపారు. ఏవైనా ఇబ్బందులు లేదా సమస్యలు ఎదురైతే వాటిని వెంటనే పార్టీ కేంద్ర ఎన్నికల కోఆర్డినేషన్ కమిటీ దృష్టికి తీసుకురావాలని అధ్యక్షులు ఆదేశించారు. రాష్ట్రాన్ని ఐదు జోన్లుగా విభజించి హెల్ప్ డేస్క్ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్ కార్యకలాపాలను జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి తాళ్లూరి రామ్ పర్యవేక్షించనున్నారు.
గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలు అనేవి రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా, స్థానిక సంస్థలను బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో జరిగే ఎన్నికలు. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ ఎలాంటి రాజకీయపరమైన అడ్డంకులు లేకుండా నామినేషన్ దాఖలు చేసి, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే హక్కు ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే జనసేన పార్టీ నాయకులు, జనసైనికులు, వీర మహిళలు ఎవరైనా స్వేచ్ఛగా నామినేషన్లు దాఖలు చేసి పోటీ చేయవచ్చు అని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ @PawanKalyan గారు స్పష్టం చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే జనసేన శ్రేణులను జనసేన నాయకులు అడ్డుకోకూడదు అని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మున్సిపల్, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల తరహాలో గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎలాంటి స్థానాల పంపకాలు ఉండవు. జనసేన పార్టీ తరఫున స్వేచ్ఛాపూరిత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరగాలని స్పష్టం చేస్తున్నాము.— JanaSena Party (@JanaSenaParty) November 22, 2026
పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణపై సమీక్ష : రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీ, పరిషత్ ఎన్నికల్లో కూటమి పక్షాలు సాధించిన అఖండ విజయం స్ఫూర్తిని పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ కొనసాగించాలని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణపై పార్టీ ముఖ్య నేతలతో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు. 26వ తేదీన జరిగే మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు జనసేన శ్రేణులు, నాయకులు సర్వం సన్నద్ధంగా ఉన్నారని ముఖ్య నాయకులు తెలిపారు.
మూడు విడతల్లోనూ ఎన్నికలు సామరస్యంగా జరిగేలా చూడాలని పవన్ ఆదేశించారు. ఎన్నికల అనంతరం కూడా గ్రామాల్లో ప్రశాంత పరిస్థితి ఉండే విధంగా ఎన్నికలు సాగాలని సూచించారు. కూటమి ఐక్యతకు నిదర్శనంగా ఎన్నికలు జరగాలన్నారు. శాంతిభద్రతలు పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతగా భావించాలని పవన్ స్పష్టం చేశారు.
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