జులై 1న అనంతపురం నుంచి 'వీబీ జీ రామ్జీ' ప్రారంభం - దిల్లీలో పవన్ కల్యాణ్ కీలక భేటీలు
కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ చేతుల మీదుగా శ్రీకారం - అనంతపురం నుంచే ప్రారంభించాలని కోరిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ - రాష్ట్రంలో ఉపాధి పనుల ప్రగతిని కేంద్రానికి వివరించిన వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 9:38 AM IST
Pawan Kalyan Delhi Tour : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ దిల్లీ పర్యటనలో బిజీబిజీగా గడిపారు. మంగళవారం ఆయన ముగ్గురు కేంద్ర మంత్రులతో సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అవసరమైన పలు అంశాలపై లోతుగా చర్చించారు. ముఖ్యంగా మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకువచ్చిన 'వీబీ జీ రామ్జీ' పథకాన్ని జులై 1న అనంతపురం జిల్లాలో ప్రారంభించనున్నట్లు పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించారు. కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ ఈ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.
అనంతపురం నుంచే ఎందుకంటే : కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్తో పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు గ్రామీణాభివృద్ధి అంశాలను కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. 2006లో అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని అనంతపురం జిల్లా నుంచే ప్రారంభించింది. ఆ సెంటిమెంట్తోనే, ఇప్పుడు దాని స్థానంలో తీసుకొచ్చిన 'వీబీ జీ రామ్జీ' పథకాన్ని కూడా అక్కడి నుంచే ప్రారంభించాలని పవన్ కోరారు. దేశంలో మిగతా రాష్ట్రాల కంటే ముందుగానే ఈ పథకం అమలు కోసం ఏపీ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. పవన్ ఆహ్వానాన్ని మన్నించిన శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్, జులై 1న అనంతపురం వస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
గత ప్రభుత్వానికి, మాకు తేడా ఇదే : రాష్ట్రంలో గ్రామీణాభివృద్ధి పనుల ప్రగతిని పవన్ కల్యాణ్ గణాంకాలతో సహా కేంద్ర మంత్రికి వివరించారు. "గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో (2019-24) ఉపాధి హామీ కింద కేంద్రం రూ.42,500 కోట్లు ఇస్తే, కేవలం 8,840 కి.మీ. సీసీ రోడ్లు, 239 కి.మీ. బీటీ రోడ్లు, 564 మినీ గోకులాలు మాత్రమే నిర్మించారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన ఈ రెండేళ్లలో కేంద్రం రూ.16,700 కోట్లు ఇస్తే, ఏకంగా 7,000 కి.మీ. సీసీ రోడ్లు, 1,500 కి.మీ. బీటీ రోడ్లు నిర్మించాం. 40 వేల మినీ గోకులాలు కట్టాం." అని పవన్ వివరించారు. అక్రమాలను అరికట్టేందుకు ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ హాజరు అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఏపీ అమలు చేస్తున్న 'మ్యాజిక్ డ్రైన్' విధానాన్ని తన సొంత నియోజకవర్గంలోనూ అమలు చేస్తానని కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్సింగ్ ప్రశంసించారు. కొత్త పథకం కింద ఏపీకి రూ.7,700 కోట్లు కేటాయించినందుకు పవన్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
గోదావరి ప్రక్షాళనకు సాయం చేయండి : రానున్న గోదావరి పుష్కరాల దృష్ట్యా పవన్ కల్యాణ్ కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ను కలిశారు. పుష్కరాలకు భారీగా భక్తులు రానున్నందున, గోదావరి నది పవిత్రతను కాపాడేందుకు సాయం కోరారు. జలజీవన్ మిషన్ ద్వారా తాగునీటి సరఫరా, 'నమామి గంగ' తరహాలో ఏపీలోనూ నదీ సంరక్షణ చర్యలకు నిధులు ఇవ్వాలని కోరారు. వారణాసి, సూరత్ తరహాలో మురుగునీటి శుద్ధి విధానాలను అధ్యయనం చేయాలని కేంద్ర మంత్రి సూచించారు. ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు పంపితే కేబినెట్లో చర్చించి సాయం చేస్తామని సీఆర్ పాటిల్ హామీ ఇచ్చారు.
అడవులు, వన్యప్రాణుల సంరక్షణ : కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీశాఖల మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్తోనూ పవన్ కల్యాణ్ సమావేశమయ్యారు. గోదావరి కాలుష్య నివారణ కోసం కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి బృందాన్ని ఏపీకి పంపుతామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో మానవ-వన్యప్రాణి ఘర్షణ నివారణ సెంటర్, కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లకు అనుమతి ఇచ్చినందుకు పవన్ కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. శ్రీశైలం-నాగార్జునసాగర్ పులుల అభయారణ్యంలో బేస్క్యాంపులను 90 నుంచి 150కి పెంచాలని కోరారు. అభయారణ్యాలకు మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ల నుంచి ఆడ పులులను, ఒడిశా నుంచి కుంకీ ఏనుగులను పంపాలని కోరారు. తీరప్రాంత కోతను అరికట్టేందుకు 'మిస్టీ' పథకం కింద నిధులు ఇస్తామని కేంద్ర మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ పర్యటనలో పవన్ కల్యాణ్ వెంట పలువురు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, అటవీ, పంచాయతీరాజ్ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
'దిల్లీ మెడలు వంచుతాం' అనేవాళ్లు ఇక్కడికొస్తే వెనక్కి తగ్గుతారు : పవన్ కల్యాణ్
ప్రజలు మాకు కేవలం అధికారం ఇవ్వలేదు - బాధ్యత అప్పగించారు: పవన్ కల్యాణ్