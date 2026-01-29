పిఠాపురం రైల్వే స్టేషన్ను మోడల్గా అభివృద్ధి చేయండి: డిప్యూటీ సీఎం
అశ్వినీ వైష్ణవ్కు ఉపముఖ్యమంత్రి వినతి - రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్న పలు రైల్వే ప్రాజెక్టుల గురించి రైల్వేమంత్రితో చర్చించిన పవన్ - రైల్వేమంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్ సానుకూలంగా స్పందించినట్లు ఎక్స్లో పేర్కొన్న పవన్ కల్యాణ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 9:59 AM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Meets Railway Minister Ashwini Vaishnav in Delhi Tour : పిఠాపురం రైల్వేస్టేషన్ను మోడల్ స్టేషన్గా అభివృద్ధి చేయాలని రైల్వేమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్కు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. నిన్న (బుధవారం) ఇక్కడి రైల్ భవన్లో ఆయన కేంద్రమంత్రిని కలిసి పిఠాపురం నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ఆర్ఓబీతో పాటు పలు అంశాలను ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
పిఠాపురం ఆధ్యాత్మికంగా ముఖ్య పట్టణం అయినందున అక్కడి రైల్వేస్టేషన్ను అమృత్ పథకం కింద చేర్చి మోడల్ రైల్వేస్టేషన్గా అభివృద్ధి చేయాలని కోరారు. అష్టాదశ శక్తిపీఠం, శ్రీపాద శ్రీవల్లభస్వామి కొలువైన క్షేత్రం పిఠాపురంలో ఉన్నందున సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం మౌలిక వసతులు కల్పించాలని విన్నవించారు. సేతు బంధన్ పథకం కింద ఇప్పటికే మంజూరు చేసిన రోడ్డు ఓవర్ బ్రిడ్జిని పీఎం గతిశక్తి పథకం పరిధిలోకి తీసుకురావాలిని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇది 2030 జాతీయ రైలు ప్రణాళికకు అనుగుణంగా లెవెల్ క్రాసింగ్లు తొలగించేందుకు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు సహకరిస్తుందని పవన్ కల్యాణ్ కేంద్రమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వీటితోపాటు రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్న పలు రైల్వే ప్రాజెక్టుల గురించి రైల్వేమంత్రితో చర్చించారు.
సానుకూలంగా స్పందించిన రైల్వేమంత్రి : తాను చేసిన విజ్ఞప్తులు అన్నింటికీ రైల్వేమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ సానుకూలంగా స్పందించినట్లు పవన్ కల్యాణ్ ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు. తమ మధ్య అన్ని అంశాల పై సానుకూల వాతావరణంలో చర్చలు జరిగాయని చెప్పారు. తన ప్రతిపాదనలు అన్నింటిపైనా ఆయన సానుకూలంగా స్పందించి, అన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారని పవన్ అన్నారు. కాకినాడ జిల్లాతో పాటు ఏపీ వ్యాప్తంగా రైల్వే అభివృద్ధికి ప్రోత్సాహకరమైన మద్దతు పలికినందుకు అశ్వినీ వైష్ణవ్కు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నట్లు చెప్పారు.
With a focus on improving rail infrastructure in Andhra Pradesh, Today I met Hon’ble Union Railway Minister Shri @AshwiniVaishnaw ji to discuss the development of Pithapuram Railway Station, construction of a Road Over Bridge, and key railway projects in the state.— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) January 28, 2026
I requested… pic.twitter.com/Kw6xSco6Tl
అమిత్ షాతో పవన్ కల్యాణ్ భేటీ : కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ భేటీ అయ్యారు. బుధవారం సాయంత్రం హోంమంత్రి అధికారిక నివాసంలో తమ మధ్య అర్థవంతమైన సమావేశం జరిగినట్లు పవన్ కల్యాణ్ ‘ఎక్స్ ’లో పేర్కొన్నారు. ఏపీలో ప్రస్తుతమున్న విభిన్న అంశాలు, ప్రజా, పరిపాలనా ప్రాధాన్యమైన విషయాలపై మేం విస్తృతంగా చర్చించామన్నారు. ఉప్పాడ సముద్రకోత రక్షణ గోడ నిర్మాణానికి సంబంధించి జాతీయ ప్రకృతి వైపరీత్య నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ సాంకేతిక సలహామండలికి ప్రతిపాదనలను సమర్పించడానికి కాకినాడ జిల్లా అధికార యంత్రాంగానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు హోం మంత్రి అమిత్ షాకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు’ అని పవన్ కల్యాణ్ ‘ఎక్స్ ’లో పేర్కొన్నారు.
కేంద్ర మంత్రులతో పవన్ కల్యాణ్ భేటీ - కీలక అంశాలపై చర్చ
తేగ్ బహదూర్ స్ఫూర్తితో ధర్మ పరిరక్షణకు పూనుకోవాలి:ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్