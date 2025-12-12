పవన్ను కలిసిన మహిళల అంధుల క్రికెట్ జట్టు - ఒక్కొక్కరికి రూ.5 లక్షలు, బహుమతులు
'మా తండాకు రోడ్డు కావాలి' - పవన్తో అంధుల టీమ్ కెప్టెన్ దీపిక - అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు డిప్యూటీ సీఎం ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 8:16 PM IST
Deputy CM Pawan Meets India Womens Blind Cricket Team : రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం క్రీడలను ప్రోత్సహిస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. ప్రపంచ కప్ సాధించిన భారత మహిళల అంధుల క్రికెట్ జట్టుతో ఆయన మంగళగిరిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో భేటీ అయ్యారు. మహిళా అంధ క్రికెటర్లు సాధించిన విజయం దేశానికే గర్వకారణమని పవన్ కొనియాడారు. ప్రపంచ కప్ సాధించిన క్రికెటర్లను అభినందించిన పవన్ ఒక్కో క్రికెటర్కీ రూ.5 లక్షల చొప్పున చెక్ ప్రదానం చేశారు. అలాగే శిక్షకులకు రూ.2 లక్షలు చొప్పున చెక్కులు అందించారు.
మహిళ క్రికెటర్లందరికీ పట్టు చీర, జ్ఞాపిక, కొండపల్లి బొమ్మలు, అరకు కాఫీతో కూడిన బహుమతులను అందించి సత్కరించారు. అంధ క్రికెటర్ల ప్రాక్టీస్ కోసం ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించాలని, అన్ని విధాలా అండగా నిలవాలని అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు స్వయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తానని ఈ సందర్భంగా పవన్ హామీ ఇచ్చారు. మహిళా క్రికెటర్లు చెప్పిన అంశాలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్తానన్నారు.
మా గ్రామానికి రోడ్డు కావాలి : ప్రపంచ కప్ గెలిచిన జట్టులో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడాకారీణులు దీపిక, పాంగి కరుణా కుమారి ఉండటం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ సందర్భంగా జట్టు కెప్టెన్ దీపిక సత్యసాయి జిల్లాలోని తన స్వగ్రామం హేమావత్ పంచాయతీలోని తంబలహట్టి తండాకు రహదారి సౌకర్యం కావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. అలాగే అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాకి చెందిన క్రికెటర్ కరుణ కుమారికి చేసిన విజ్ఞప్తులపైనా తక్షణమే చర్యలు ప్రారంభించాలన్నారు. క్రికెటర్లతో పాటు శిక్షకులు, సహాయక సిబ్బంది ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు.
Womens Blind T20 World Cup : భారత అంధ మహిళల క్రికెట్ జట్టు నవంబరు 23న చరిత్ర సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. టీమిండియా జట్టు తొలి టీ20 వరల్డ్కప్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఫైనల్లో నేపాల్ను ఢీ కొట్టిన భారత మహిళల జట్టు ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 115 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టీమిండియా 12 ఓవర్లలోనే మూడే వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది.
ఈ టోర్నమెంట్ను తొలిసారి నిర్వహించారు. ఇందులో భారత్తోపాటు పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా, యూఏఈ జట్లు పాల్గొన్నాయి. అయితే ఈ టోర్నీలో లీగ్ మ్యాచ్లు దిల్లీ, బెంగళూరులో జరగ్గా, నాకౌట్ మ్యాచ్లు శ్రీలంకలోని కొలంబోలో నిర్వహించారు. భారత జట్టులో ఇద్దరు తెలుగమ్మాయిలు ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు కెప్టెన్ దీపిక కాగా, మరొకరు కరుణ కుమారి.
అంధ మహిళల టీ20 వరల్డ్కప్ విజేతగా నిలిచిన భారత్