కూటమిలో సీట్ల సర్దు'పాట్లు' - చంద్రబాబుతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమైన పవన్కల్యాణ్, మాధవ్
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల గడువు ముగిసిన వేళ, కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయమే కీలకంగా మారింది. సీఎం చంద్రబాబుతో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 1:43 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 6:04 PM IST
CM Chandrababu Pawan Meeting Decisions : స్థానిక పోరులో సీట్ల లెక్కలు కూటమి నేతలకు అసలు పరీక్షగా మారాయి. ఆశావహుల ఒత్తిళ్లు, రెబల్స్ బెడద, మిత్రపక్షాల డిమాండ్ల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటుపై చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, మాధవ్ కసరత్తు చేశారు. ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానాల్లో ఎవరికి ఎంత వాటా? స్థానిక బలాబలాల ప్రాతిపదికన పంపకాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? అన్నది ఇప్పుడు కూటమి రాజకీయాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. పవన్తో భేటీ తర్వాత చంద్రబాబు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్తోనూ ప్రత్యేకంగా సమావేశమవడంతో సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల గడువు ముగీసిన వేళ, కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయమే కీలకంగా మారింది. సీఎం నివాసంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై దాదాపు 40 నిమిషాల పాటు చర్చించుకున్నారు. ఎన్నికల తాజా పరిణామాలు, గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల్లో సీట్ల పంపకాలపై ఇరువురు నేతలు చర్చించినట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే మూడు పార్టీలకు చెందిన ఆశావహులు తమకు అవకాశం ఉన్న స్థానాల్లో నామినేషన్లు దాఖలు చేయడంతో అభ్యర్థుల ఎంపిక, సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారం అధినేతలకు సవాలుగా మారింది.
ఇప్పటికే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూటమి సీట్ల పంపకాల ఫార్ములా అమలైంది. మొత్తం 123 స్థానాల్లో జనసేనకు 24, బీజేపీకి 9 స్థానాలు కేటాయించారు. ఈ లెక్కన జనసేనకు దాదాపు 20 శాతం, బీజేపీకి 7 శాతం మేర వాటా దక్కింది. మరి ఇదే ఫార్ములాను ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లోనూ కొనసాగిస్తారా? లేక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పార్టీల బలం, స్థానిక రాజకీయ సమీకరణాలకు అనుగుణంగా సీట్ల కేటాయింపుల్లో మార్పులు చేస్తారా? అన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది.
రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రచారం : గ్రామీణ స్థానిక ఎన్నికల్లో 30 శాతం సీట్లు కేటాయించాలని పవన్ కల్యాణ్ కోరినట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. స్థానికంగా పార్టీల బలాబలాలను బట్టి సర్దుబాటు చేసుకుందామని చంద్రబాబు బదులిచ్చినట్లు సమాచారం. పవన్తో సమావేశం అనంతరం చంద్రబాబు, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్తోనూ విడిగా భేటీ అయ్యారు. ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానాల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులకు కేటాయించాల్సిన సీట్లపై ఇరువురూ చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో మూడు పార్టీల మధ్య సీట్ల పంపకాలపై ఏకాభిప్రాయం సాధించేందుకు అగ్రనాయకత్వం కసరత్తు చేస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
ప్రధాన సవాలుగా రెబల్ అభ్యర్థుల బెడద : సీట్ల సర్దుబాటులో అసంతృప్తులు, రెబల్ అభ్యర్థుల బెడదే ఇప్పుడు ప్రధాన సవాలుగా కనిపిస్తోంది. నామినేషన్లు దాఖలు చేసిన ఆశావహుల్లో ఎవరికి అవకాశం కల్పించాలి? సీటు దక్కని నేతలను ఎలా బుజ్జగించాలి? అన్నది పార్టీల ముందున్న ప్రశ్న. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువులోగా అసంతృప్తులను సముదాయించి, రెబల్స్ పోటీని తగ్గించగలిగితేనే క్షేత్రస్థాయిలో కూటమి ఐక్యతను నిలబెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది. పార్టీ శ్రేణుల ఆకాంక్షలు, స్థానిక రాజకీయ సమీకరణాలు, మిత్రపక్షాల ప్రయోజనాల మధ్య సమతుల్యత సాధించడంపైనే సీట్ల పంపకాల ఫలితం ఆధారపడి ఉంది.
అధినేతల చర్చలు సర్దుబాటుకు మార్గం సుగమం చేస్తాయా? ఇంకా కొన్ని స్థానాలపై సంప్రదింపులు కొనసాగుతాయా? అన్నది రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠగా మారింది.
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