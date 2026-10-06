స్థానిక ఎన్నికలకు కూటమి నేతల కీలక సమావేశం - స్థానాల సర్దుబాటుపై చర్చ
స్థానిక ఎన్నికలకు సమాయత్తంగా కూటమి నేతల కీలక సమావేశం అయ్యారు. సీఎం చంద్రబాబుతో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ భేటీ అయ్యారు. ఎన్నికలపై నేతల కీలకంగా చర్చించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 10:32 AM IST
Alliance Leaders Meeting for Local Body Elections: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు కూటమి నేతలు సమాయత్తమయ్యారు. ఎన్నికల కార్యాచరణ, కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయంపై సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, జనసేన నేతలు ఉండవల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో కీలకంగా చర్చిస్తున్నారు. తొలుత చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ ఏకాంతంగా వన్ టు వన్ సమావేశమయ్యారు. చంద్రబాబుతో కలిసి పవన్ కల్యాణ్ అల్పాహార విందులో పాల్గొన్నారు. కూటమి పార్టీల మధ్య స్థానాల సర్దుబాటు, ఏ స్థానాల్లో ఎవరు పోటీ చేయాలన్న అంశంపై నేతలు చర్చిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో కూటమి అభ్యర్థుల ఎంపిక, స్థానికంగా పార్టీల బలాబలాలు, ఎన్నికల వ్యూహంపై సమాలోచనలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చిన వెంటనే సమన్వయంతో ముందుకెళ్లేలా కార్యాచరణ సిద్ధం చేసుకోవడంపైనా చర్చిస్తున్నారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి ఐక్యతను చాటుతూ అన్ని స్థాయిల్లో బలమైన ఫలితాలు సాధించడమే లక్ష్యంగా నేతలు వ్యూహరచన చేస్తున్నారు.