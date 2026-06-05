విద్యార్థులతో కలిసి సీడ్బాల్స్ తయారీ - ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటాలని పవన్ పిలుపు
ఎన్టీఆర్ జిల్లా కొండపల్లి సమీపంలోని మూలపాడు బటర్ఫ్లై పార్కుకు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ - సీడ్ బాల్స్ తయారుచేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన పవన్ - 2.5కోట్ల సీడ్ బాల్స్ తయారు చేయడమే లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 11:38 AM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Launches Seed Balls in NTR District : మొక్కలు నాటడం ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యం కావాలని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. మొక్కలు నాటడమే కాదు, వాటిని సంరక్షించడం కీలకమన్నారు. పర్యావరణ దినోత్సవంలో భాగంగా చేపట్టిన కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా కొండపల్లి సమీపంలోని మూలపాడు బటర్ఫ్లై పార్కుకు పవన్ కల్యాణ్ వెళ్లారు.
విద్యార్థులతో కలిసి సీడ్బాల్స్ తయారీ: సీడ్బాల్స్ తయారు చేసే కార్యక్రమానికి ఆయన శ్రీకారం చుట్టారు. విద్యార్థులు, మూలపాడు గ్రామస్థులతో కలిసి సీడ్ బాల్స్ తయారీ ప్రక్రియలో పాల్గొన్నారు. 'ఏక్ పేడ్ మా కే నామ్' అంటూ ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు తన తల్లి పేరిట పవన్ కల్యాణ్ మొక్కను నాటారు. ఇవాళ్టి నుంచి ఈనెల 15వ తేదీ వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండున్నర కోట్ల సీడ్ బాల్స్ తయారీ లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. విత్తన బంతుల (సీడ్ బాల్స్)ను అడవులు, కొండ ప్రాంతాలు, నదీ తీరాల్లో వెదజల్లే ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రతి సీడ్ బాల్కు ఒక చెట్టును సృష్టించగలిగే శక్తి ఉంటుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్, పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
"ప్రతి సీడ్బాల్కు ఒక చెట్టును సృష్టించగలిగే శక్తి ఉంటుంది. ప్రతి చెట్టు వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం నుంచి భూమిని కాపాడుతుంది. సీడ్ బాల్స్ను అడవులు, కొండ ప్రాంతాలు, నదీతీరాల్లో వెదజల్లే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. మనుషులు వెళ్లలేని ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ సాయంతో సీడ్ బాల్స్ను జల్లుతాం. ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కల సంరక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి. మొక్కలు నాటడం ప్రతి ఒక్కరూ అలవాటుగా చేసుకోవాలి. మొక్కలు నాటడమే కాదు, వాటిని సంరక్షించడం కూడా కీలకం" - పవన్ కల్యాణ్, ఉపముఖ్యమంత్రి
ప్రతి పౌరుడూ భాగస్వామి కావాలి: “ప్రకృతిని కాపాడుకోవడం మనందరి బాధ్యత. మనం నాటే ప్రతి మొక్క, రక్షించే ప్రతి నదీ, కాలుష్యానికి వ్యతిరేకంగా మనం వేేసే ప్రతి అడుగు భావితరాల భవిష్యత్తుకు పెట్టే పెట్టుబడి” అని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తన ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆయన రాష్ట్ర ప్రజలకు కీలక సందేశాన్ని ఇచ్చారు. కాలుష్య రహిత, హరితాంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణంలో ప్రతి పౌరుడూ భాగస్వామి కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
50 శాతం పచ్చదనం లక్ష్యం: ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా 2047 నాటికి రాష్ట్రంలో పచ్చదనాన్ని 50 శాతానికి పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని పవన్ కల్యాణ్ వెల్లడించారు. ఇందులో భాగంగానే అటవీ, పర్యావరణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో 2.5 కోట్ల విత్తన బంతుల తయారీ కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించినట్లు పవన్ వివరించారు.
కాలుష్యంపై పోరాటం చేద్దాం: నదులు, అడవులు కలుషితమవ్వడం మన ఉమ్మడి భవిష్యత్తుకు ముప్పు పొంచి ఉందని పవన్ కల్యాణ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సుస్థిర జీవన విధానాలను అలవాటు చేసుకోవడం ద్వారానే పర్యావరణ వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించగలమని ఆయన ఆకాంక్షించారు. "ప్రకృతిని రక్షించండి, జీవవైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించండి, మన భవిష్యత్తును సురక్షితం చేసుకోండి" అంటూ ఆయన సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ప్రజలను కోరారు.
Protecting nature is not an option, it is our responsibility. Every tree we save, every river we protect, and every step we take against pollution is an investment in Bharat’s future.— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) June 5, 2026
I call upon every citizen to adopt sustainable practices and join the collective effort to… pic.twitter.com/NfUJm8WJuz
‘అదే నా రాస్తా’ - పవన్ కల్యాణ్ ఎక్స్ పోస్టు వైరల్
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