1946 కి.మీ రోడ్ల నిర్మాణం - అభివృద్ధికి దూరమైన గిరిజన కుటుంబం ఉండొద్దు: పవన్ కల్యాణ్
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పోలవరం జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రంపచోడవరం మండలం కాకవాడలో అడవి తల్లి బాట 2.0 కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 1:36 PM IST
Pawan on Tribal Development : రహదారి లేని గిరిజన గ్రామం ఉండకూడదనేది తన కోరికని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. పోలవరం జిల్లా ఏర్పాటయ్యాక తొలిసారి పర్యటనకు వచ్చిన ఆయనకు గిరిజనలు ఘనస్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా గిరిజనులు తయారు చేసిన అటవీ ఉత్పత్తులు, మార్కెటింగ్ సదుపాయాల గురించి పవన్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. అదేవిధంగా గిరిజన గ్రామాల్లో అమలు చేస్తోన్న పలు పథకాల ప్రగతిని ఉప ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివరించారు.
ఈ క్రమంలోనే రాకోట గ్రామంలోని గిరిజనులతో పవన్ కల్యాణ్ మాటా-మంతి నిర్వహించి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రాకోటను రెవెన్యూ గ్రామంగా మార్చాలని గ్రామ ప్రజలు కోరారు. గిరిజనులు ప్రస్తావించిన పలు సమస్యలను నెరవేర్చుతామని పవన్ వారికి హామీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని ఓ గిరిజన మహిళ ఆయనకు సూచించింది. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుందని పేర్కొంది.
ఆ తర్వాత పవన్ కల్యాణ్ కాకవాడలో అడవి తల్లి బాట 2.0 కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా గిరిజన గ్రామాలకు రూ.2052 కోట్లతో రోడ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. తద్వారా 1341 గిరిజన ఆవాసాలకు 1946 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. తనకు గిరిజన ప్రాంతాలపై మక్కువని చెప్పారు. అల్లూరి సీతారామరాజు స్ఫూర్తితో గిరిన గ్రామాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
Adavi Thalli Bata 2.0 in AP : గిరిజనులు ప్రకృతిని, సంస్కృతిని కాపాడుతారని పవన్ కల్యాణ్ వివరించారు. ఏడు దశాబ్దాలైనా కొన్నిచోట్ల రోడ్లు, విద్యుత్ సౌకర్యాలు లేవన్నారు. కాన్పు కోసం గిరిజన మహిళలు డోలీల్లో వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి నెలకొందని చెప్పారు. పిల్లలు పాఠశాలలకు వెళ్లాలంటే ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి ఉందని వెల్లడించారు. గిరిజనుల అభివృద్ధి, మౌలిక సౌకర్యాల కోసం రహదారులు వేయించామని పేర్కొన్నారు. మీరు నాపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తానన్నారు.
1946 కిలోమీటర్ల రోడ్ల నిర్మాణ లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తున్నామని పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. రహదారి లేని గిరిజన గ్రామం ఉండకూడదనేది తన కోరికని స్పష్టం చేశారు. అభివృద్ధికి దూరమైన గిరిజన కుటుంబం ఉండకూడదని తెలిపారు. ప్రకృతిని కాపాడుతున్న గిరిజన కుటుంబాలకు మెరుగైన జీవితం అందాలని చెప్పారు. అడవులను కాపాడే మీ హక్కులను కాపాడటమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని వెల్లడించారు. అడవి తల్లి బాట గిరిజనుల బంగారు భవిష్యత్కు బాసటని పవన్ అన్నారు.
"రాష్ట్రంలో రూ.30,000ల కోట్లతో జల్జీవన్ పనులు చేస్తున్నాం. ప్రతి గిరిజన గ్రామానికి రోడ్డు వేయడమే లక్ష్యంగా పనులు చేపట్టాం. ఇప్పటికే 753 గిరిజన ఆవాసాలకు 1258 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్ల నిర్మాణం. పెండింగ్ రహదారులను మార్చి 2028 నాటికి పూర్తి చేస్తాం. కాంట్రాక్టర్లు ముందుకు రాకపోయినా ఒప్పించి పనులు చేపట్టాం. గిరిజన గ్రామాలన్నింటికీ రోడ్లు వేయడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యం." - పవన్ కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి
'స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమికి ప్రజలు సంపూర్ణ సహకారం అందించాలి. స్థానిక ఎన్నికల్లో బలం ఇస్తే మరింత అభివృద్ధి చేస్తాం. పార్టీ బతకాలని కాదు. వ్యవస్థ బతకాలనేదే నా ఆలోచన. పొత్తు ప్రకారం స్థానిక ఎన్నికల్లో జనసేన శ్రేణులు పోటీచేస్తాయి. స్థానికంగా బలంగా ఉంటేనే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. గతంలో సాధారణ ఎన్నికల్లో జనసేన చాలా త్యాగం చేసింది. ఇప్పుడు జనసేన నాయకులకు ప్రాధాన్యత పెంచేలా చర్యలు. కూటమి నేతలకు ప్రజలంతా సంపూర్ణ మద్దతిచ్చి గెలిపించాలని' పవన్ కల్యాణ్ కోరారు.
అడవి తల్లి బాట - 'మా గ్రామాలకు రోడ్లు వస్తున్నాయహో'
అడవిలో అభివృద్ధి బాటలు - సవాళ్లను అధిగమిస్తూ గిరి శిఖర గ్రామాలకు రోడ్లు