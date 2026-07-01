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ఫ్రీడం ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఫ్రీడం టు అబ్యూజ్ కాదు : పవన్‌ కల్యాణ్‌

వాక్ స్వాతంత్ర్యం అభిప్రాయాలు చెప్పడానికి, ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించటానికి హక్కు ఇస్తుందన్న పవన్‌ -వాక్ స్వాతంత్ర్యం ఉందని ఏదైనా మాట్లాడేందుకు వీలుండదు పరిమితులున్నాయని వ్యాఖ్య

Pawan on Social Media Abuse
Pawan on Social Media Abuse (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 7:44 PM IST

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Pawan on Social Media Abuse : వాక్ స్వాతంత్ర్యం అభిప్రాయాలు చెప్పడానికి, ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించటానికి హక్కు ఇస్తుందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. వాక్ స్వాతంత్ర్యం ఉందని ఏదైనా మాట్లాడేందుకు వీలుండదని పరిమితులున్నాయని చెప్పారు. హక్కులను ఉల్లంఘించే స్థాయికి వెళ్లినప్పుడు చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవన్నారు. దేశ సమగ్రత, పరువునష్టం, మర్యాద, నైతిక విలువలకు భంగం కలిగించరాదని తెలిపారు.

'ఫ్రీడం ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఫ్రీడం టు అబ్యూజ్ కాదు. మా నిర్ణయాలతో విభేదించే హక్కు ఉండొచ్చు. మేం దాన్ని స్వాగతిస్తాం. తిట్టడం, చంపుతామనడం, హింస ప్రేరేపణ రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కుల్లో లేవు. కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో దారుణంగా మాట్లాడుతున్నారు. తప్పుడు ప్రచారాలు, మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, మహిళలపై అసభ్యంగా మాట్లాడుతున్నారు. దేవుళ్లపైనా దూషణలు చేస్తూ విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతున్నారని' పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు.

"విభిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసే హక్కును గౌరవిస్తాం. పరువు దెబ్బతీయడం, దూషించడం వాక్ స్వాతంత్ర్యంలో లేవు. నేరస్థులకు కులం, మతం లేదు, రాజకీయ పార్టీలు లేవు. తప్పు చేశాక కులం, మతం, ప్రాంతం వెనుక దాక్కోవాలని చూడొద్దు. సోషల్ మీడియా వల్ల ఇబ్బందులు పడేవారికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. డిప్యూటీ సీఎం కార్యాలయంలో ఫిర్యాదుల స్వీకరణకు ప్రత్యేక విభాగం ఉంది. తగిన ఆధారాలతో బాధితులు వచ్చి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. సంబంధిత అధికారులకు పంపి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం." - పవన్ కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యంత్రి

'ఇది ప్రభుత్వ బాధ్యత మాత్రమే కాదు, ప్రజలందరి బాధ్యత. నేరాలకు పాల్పడిన వారిపై చట్టం ప్రకారం చర్యలు. సోషల్ మీడియా దుర్వినియోగంపై అవసరమైతే ప్రత్యేక చట్టం తెస్తాం. మాటల్లో బాధ్యత, భాషలో గౌరవం, స్వేచ్ఛకు జవాబుదారీతనం ఉండాలి. మమ్మల్ని ప్రశ్నించండి, విమర్శించండి, మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. గౌరవం, బాధ్యతతో చట్టాన్ని గౌరవిస్తూ చెబితే ప్రజాస్వామ్యానికి బలం. ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడతామంటే చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కోక తప్పదని' పవన్‌ కల్యాణ్ హెచ్చరించారు.

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TAGGED:

PAWAN ON FREEDOM OF SPEECH
PAWAN ON SOCIAL MEDIA MISUSE
PAWAN ON SOCIAL MEDIA ABUSE
PAWAN KALYAN ON RIGHTS VIOLATION
PAWAN ON SOCIAL MEDIA MISUSE

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