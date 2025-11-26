సంక్రాంతి తర్వాత కోనసీమలో డ్రెయిన్ల సమస్యకు పరిష్కారం: పవన్ కల్యాణ్
అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన - శంకరగుప్తం డ్రెయిన్ కారణంగా దెబ్బతిన్న కొబ్బరి తోటల రైతులతో ముఖాముఖి
Pawan Kalyan Interacts with Coconut Farmers: సమస్య మూలాల నుంచి కేంద్రం సహకారం వరకు కృషి చేస్తానని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. తాను కోనసీమ కొబ్బరి రైతుల గొంతుకనవుతానని అన్నారు. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో పర్యటించిన పవన్ కల్యాణ్ శంకరగుప్తం డ్రెయిన్ కారణంగా దెబ్బతిన్న కొబ్బరి తోటల రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. కేశనపల్లిలో కొబ్బరి రైతులతో మాట్లాడుతూ పవన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రూ.22 కోట్ల నిధులు ఇచ్చి హడావుడి చేసి వెళ్లిపోయేందుకు తాను రాలేదని, సంక్రాంతి తర్వాత కోనసీమ అంతా డ్రెయిన్ల సమస్య పరిష్కారానికి కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులను కరెక్ట్ చేస్తున్నామని రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై వాస్తవాలు తెలియజేస్తున్నామని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. అబద్ధపు మాటలు చెబితే యువత నమ్మరని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులను పవన్ సున్నితంగా హెచ్చరించారు. శంకరగుప్తం డ్రెయిన్ సమస్యపై అధికారులకు నివేదిక చదివి వినిపించారు. కోనసీమ కొబ్బరి రైతుల సమస్యపై పూర్తి అవగాహన ఉండాలని ఇంకా శంకరగుప్తం డ్రెయిన్కు ఉన్న ఆక్రమణలపై అధికారులు ఎందుకు దృష్టి పెట్టలేదని అన్నారు. గతంలో ఇరిగేషన్ నిపుణుడు రోశయ్య కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికను పక్కన పెట్టేశారని పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు.
''రూ.22 కోట్ల నిధులు ఇచ్చి హడావిడి చేసి వెళ్లిపోయేందుకు నేను రాలేదు. సంక్రాంతి తర్వాత కోనసీమ అంతా డ్రెయిన్ల సమస్య పరిష్కారానికి కార్యాచరణ రూపొందిస్తాం. వరాలు ఇవ్వడానికి నేను ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో లేను. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై సీఎం చంద్రబాబుకు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులను కరెక్ట్ చేస్తున్నాం. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై వాస్తవాలు తెలియజేస్తున్నా.''- పవన్ కల్యాణ్, డిప్యూటీ సీఎం
రూ.375 కోట్లతో 25 వేల మినీ గోకులాలు: అనంతరం రాజోలు మండలం శివకోడులో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు. పల్లె పండుగ 2.0 పైలాన్ ఆవిష్కరించారు అనంతరం సభలో ప్రసంగించారు. ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల బూతులు, బుద్ధులు మారలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నేరాలు చేసి తప్పించుకునే వారి పట్ల తాను గట్టిగా ఉంటానని హెచ్చరించారు. తన పార్టీ వారైనా నేరస్థులను బయటికి పంపించేందుకు ఎలాంటి దయ చూపనని పవన్ చెప్పారు. పల్లె పండుగ 2.0 ద్వారా రూ.6787 కోట్లతో 13,327 గ్రామపంచాయతీల్లో 52,382 అభివృద్ధి పనులు చేపడుతామని చెప్పారు.
15 ఏళ్లు అండగా నిలవండి: నేటి యువత దేశం కోసం పాటుపడాల్సిన అవసరం ఉందన్న పవన్, కోనసీమ కొబ్బరి చెట్టును పెద్దకొడుగ్గా భావించినట్టే కూటమి ప్రభుత్వానికి 15 ఏళ్లపాటు అండగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు. సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్న విమర్శలు పోస్టులు తాను పరిశీలిస్తున్నానని అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సమస్యను ప్రస్తావించాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి ఉండేదని కానీ కూటమి ప్రభుత్వంలో సమస్యలు స్వేచ్ఛగా చెప్పుకునే అవకాశం వచ్చిందని అన్నారు. కొబ్బరి తోటల రైతుల సమస్యలు విని వారి బాధ అర్థం చేసుకున్నానని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం మనకు అప్పులు మిగిల్చిందని వివరించారు. ఆవును గోమాతగా పూజిస్తాం. ఇన్నేళ్లలో గోకులాలు లేని పరిస్థితి ఉందని కానీ ఇప్పుడు రూ.375 కోట్లతో 25 వేల కొత్త మినీ గోకులాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. సభ అనంతరం హెలికాప్టర్లో పవన్ అమరావతికి బయలుదేరి వెళ్లారు.
