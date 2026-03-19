'జెన్‌జీ' చేతిలోనే దేశ భవిష్యత్​ - హక్కులతో పాటు విధుల గురించి యువత ఆలోచించాలి: పవన్​ కల్యాణ్​

యువత దేశంపై బాధ్యతతో ఉండాలి - జనసేనాని విత్​ జెన్​ జీ కార్యక్రమంలో పవన్​ కల్యాణ్​ - యువత ప్రశ్నలకు తనదైన శైలిలో సమాధానాలిచ్చిన పవన్‌

Published : March 19, 2026 at 7:11 AM IST

PAWAN KALYANS JANASENANI WITH GEN Z: రాజకీయాలను బాధ్యతగా భావించినప్పుడే ప్రజలకు మంచి పాలన అందుతుందని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. హైదరాబాద్ హైటెక్స్‌లో జెన్‌జీ తరం ప్రతినిధులతో ఈ నెల 13న సమావేశమైన పవన్‌ యువతరం అడిగిన ప్రశ్నలకు తనదైన శైలిలో సమాధానాలిచ్చారు. పార్టీలు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయకపోవటం, డబ్బులు తీసుకుని ఓట్లేయటం, నాయకత్వం వంటి అంశాలపై యువతతో పవన్‌ ముచ్చటించారు.

బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించే జెన్‌జీతోనే మన దేశం సూపర్‌ పవర్‌ అవుతుందని, జనసేన అధినేత, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ ఉద్ఘాటించారు. హక్కుల గురించే కాదు విధుల గురించీ ఆలోచించాలని యువతకు సూచించారు. హైదరాబాద్ హైటెక్స్‌లో 'జనసేనాని విత్‌ జెన్‌జీ' పేరిట నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో యువతతో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ముఖాముఖి నిర్వహించారు.

వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు, పలు వృత్తుల్లో ఉన్న వారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యారు. ప్రసంగాలకు పోకుండా యువత అడిగిన ప్రశ్నలకు పవన్‌ తనదైన శైలిలో సమాధానాలిచ్చారు. గెలవటం కోసమే చాలామంది హామీలు ఇస్తున్నారని, ఆ తర్వాత వాటిని అమలు చేయకపోతే శిక్షించేలా చట్టం చేయొచ్చా? అని ఓ యువతి ప్రశ్నించింది. అది చట్టాలతో సాధ్యం కాదని, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోకుంటే వారిని తదుపరి ఎన్నికల్లో ఓడించే అవకాశం ఉందని పవన్ బదులిచ్చారు. ఒక్కోసారి నిధుల కొరత వల్ల హామీలు అమలు చేయలేకపోవచ్చని తెలిపారు. సాధ్యాసాధ్యాలు చూసుకున్నాకే హామీలివ్వాలన్నారు.

రాజకీయాల్లో అవినీతి పెరగటం, ఓట్లు వేసేందుకూ డబ్బులు తీసుకోవటం వంటి అంశాలపైనా పవన్‌కు యువతరం ప్రశ్నలు సంధించింది. నేను ఓటు ఎందుకు వేయాలి? అని ప్రజల్ని మానసికంగా సన్నద్ధం చేసినప్పుడే డబ్బుల ప్రభావం ఉండదని పవన్‌ స్పష్టం చేశారు. డబ్బులు తీసుకుని ఓటేసే దుస్సంప్రదాయానికి జెన్‌ జీ చరమ గీతం పాడుతుందని బలంగా నమ్ముతున్నట్లు పవన్‌ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

పవన్‌ కల్యాణ్‌ దత్తత గ్రామం కొణిదెలకు కొత్తదశ - రూ.6 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు

‘‘ప్రశ్నిస్తేనే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి తప్ప, మౌనంతో కాదు. సమస్యను ప్రస్తావిస్తే నేనూ టార్గెట్‌ అవుతాను. కానీ ధైర్యం తెచ్చుకొని అడుగుతాను. మన సమస్యల్ని ప్రస్తావించకపోతే అన్యాయం జరుగుతుంది. మీరొక్కరే కాదు, మీతో కలిసి వచ్చేవాళ్లనూ కలుపుకోవాలి. వారికి సమస్యలు వివరించాలి.’’ అని పేర్కొన్నారు. వాలీబాల్​ క్రీడాకారిణి శృతి తమ సమస్యలను ప్రస్తావించగా వివరాలు రాసిస్తే పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటానని పవన్‌ హామీ ఇచ్చారు.

మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన ఓ యువకుడు మా వద్ద నాయకత్వ కొరత ఉంది, మీరు వస్తారా? అని అడగ్గా, మరాఠా గడ్డ శివాజీ వంటి గొప్ప పోరాట యోధులను నాయకులుగా ఇచ్చిందని పవన్‌ బదులిచ్చారు. తల్లిదండ్రులు, అక్కాచెల్లెళ్లు, అన్నదమ్ములతో ఎంత బాధ్యతగా ఉంటామో, దేశంపైనా అంతే బాధ్యతతో ఉండాలని పవన్‌ పిలుపునిచ్చారు. స్వాతంత్య్రం కోసం ప్రాణత్యాగాలు చేసిన మహనీయులను గుర్తు చేసుకుంటే స్ఫూర్తి వస్తుందన్నారు.

ఇష్టానుసారంగా దూషించి కులం వెనుక దాక్కుంటున్నారు: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్

'వందేళ్లకు పైబడిన చెట్లు కొట్టేయడం ఆవేదన కలిగిస్తోంది' - ప్రత్యేక పాలసీ తీసుకొస్తామన్న పవన్​

