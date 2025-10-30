తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పవన్కల్యాణ్ పర్యటన - రైతుల నుంచి వివరాలు సేకరణ
కృష్ణా జిల్లాలోని కోడూరులో పర్యటించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ - వరి పంట పరిశీలించి రైతులతో మాట్లాడి పంటనష్టంపై ఆరా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 3:58 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Inspects Damaged Crops: మొంథా తుపాను వల్ల రాష్ట్రంలో కలిగే నష్టాన్ని ముందస్తు చర్యలతో చాలా వరకు తగ్గించామని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు ముందు చూపు కారణంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. కృష్ణా జిల్లాలో తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతంలో పవన్ కల్యాణ్ పర్యటించారు. కోడూరులో దెబ్బతిన్న పంట పొలాలను సందర్శించారు. బురదలో దిగి నీటిలో మునిగిన పంటలను పరిశీలించారు.
స్థానిక రైతులతో మాట్లాడి పంట నష్టం వివరాలు తెలుసుకున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ వెంట మచిలీపట్నం ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి, మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధ ప్రసాద్, కలెక్టర్ బాలాజీ ఉన్నారు. మొంథా తుపాను ప్రభావంతో కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా జరిగిన పంట నష్టంపై ఏర్పాటు చేసిన ఫొటో ప్రదర్శనను పవన్ కల్యాణ్ తిలకించారు.
అనంతరం పవన్ కల్యాణ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ముందస్తు చర్యలతో చాలా వరకు నష్టం తగ్గించామని అలానే ప్రజలకు ఎలర్ట్ మెసేజ్లు కూడా పంపామని వెల్లడించారు. పంచాయతీ రాజ్ శాఖ పరిధిలో బాగా నష్టం జరిగిందని వివరించారు. ప్రతి జిల్లా కలెక్టర్లు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం బాగా పని చేశారని అభినందించారు. 46 వేల హెక్టార్లలో వరి, 14 వేల హెక్టార్లలో ఉద్యానవన పంటలు దెబ్బ తిన్నాయని తెలిపారు. కోయ సుబ్బారావు చెట్టు మీద పడి చనిపోవడం బాధాకరమని వ్యాఖ్యానించారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలకు బియ్యం ఉచితంగా ఇస్తున్నామని, ఇంకా పునరావాస కేంద్రాల్లో అన్ని సదుపాయాలు కల్పించామని పవన్ అన్నారు.
''ప్రభుత్వ యంత్రాంగం బాగా పని చేసింది. 46 వేల హెక్టార్లలో వరి, 14 వేల హెక్టార్లలో ఉద్యానవన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలకు బియ్యం ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. పునరావాస కేంద్రాల్లో అన్ని సదుపాయాలు కల్పించాం. డ్రెయిన్ల పూడికతీత ద్వారా నీరు నిల్వ లేకుండా చేశాం. ముందస్తు చర్యల వల్ల నష్టం చాలావరకు తగ్గింది. ఆక్వా రైతుల ఇబ్బందులు నా దృష్టికి వచ్చాయి. సీఎంతో మాట్లాడి పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తాం.''- పవన్ కల్యాణ్, డిప్యూటీ సీఎం
కుటుంబానికి రూ.3 వేలు: ఇళ్లకు వెళ్లే సమయంలో కూడా ఒక్కో కుటుంబానికి 3 వేల రూపాయలు ఇస్తున్నామని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. డ్రైన్ల పూడిక తీతల ద్వారా నీరు నిల్వ లేకుండా చేశామని వెల్లడించారు. ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్ చెప్పిన సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ముందస్తుగా తీసుకున్న చర్యలు వల్ల నేడు నష్టం చాలా వరకు తగ్గిందని అన్నారు. ఆక్వా రైతుల ఇబ్బందులు తన దృష్టికి వచ్చాయని సీఎంతో మాట్లాడి పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తానని తెలిపారు. గ్రామాల్లో రోడ్లు పాడైతే యుద్ద ప్రాతిపదికన పనులు చేస్తామని, అలానే 2 రోజుల్లో మొత్తం చెత్తను క్లీన్ చేసేలా వేలాది మంది సిబ్బంది పని చేస్తున్నారని పవన్ కల్యాణ్ వెల్లడించారు.
నాగపుట్టలో పాలుపోసి ప్రత్యేక పూజలు: అంతకుముందు మోపిదేవి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో పవన్ కల్యాణ్ పుట్టలో పాలుపోసి ప్రత్యేక పూజలు చేసారు. ఆలయ అధికారులు, అర్చక బృందం పూర్ణకుంభంతో ఘన స్వాగతం పలికారు. నాగపుట్టలో పాలు పోసిన పవన్ మొక్కుబడులు చెల్లించుకున్నారు. స్వామివారిని దర్శించుకుని విశేష పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ అర్చకులు స్వామివారికి సంబంధించిన విశిష్ట ఆర్చనలు, ఆశీర్వచనాలు అందజేశారు. స్వామివారి ప్రసాదం, చిత్రపటాన్ని అర్చక స్వాములు పవన్ కల్యాణ్కు అందజేశారు.
తుపాను ప్రభావిత గ్రామాల్లో సూపర్ క్లోరినేషన్, శానిటేషన్ కార్యక్రమాలు
ఉత్తరాంధ్ర, కోనసీమ జిల్లాలపై తుపాను ప్రభావం - పంట నష్టం వాటిల్లిందని రైతుల ఆవేదన