హస్తకళాకారులకు భరోసా క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకులు - తక్కువ ధరకే కలప లభ్యం
క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకుల ఏర్పాటుతో హస్తకళాకారుల ఆనందం - రాష్ట్రంలో పేరొందిన కొండపల్లి, ఏటికొప్పాక హస్తకళలు - కలప ఖరీదు ఎక్కువ కావటంతో గతంలో తప్పని ఇక్కట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 12:13 PM IST
AP Handicrafts Wood Banks : కూటమి ప్రభుత్వం క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకులు ఏర్పాటు చేయడంపై హస్తకళాకారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎంతో ప్రత్యేకమైన రాజు-రాణి బొమ్మల తయారీకి కలప కోసం ఏళ్లుగా పడుతున్న ఇబ్బందులకు పరిష్కారం లభించిందని తిరుపతి జిల్లాలోని తయారీదారులు సంతోషిస్తున్నారు. అతి తక్కువ ధరకే కలప లభ్యం కావటంతో పాటు చేసిన వాటిని ఎక్కడైనా అమ్ముకునే విధానం కల్పించటం తమ కళలకు ఊతమిచ్చినట్లేనని చెబుతున్నారు.
కలప దొరకక ఇక్కట్లు : కొండపల్లి, ఏటికొప్పాక, రాజు-రాణి వంటి వంటి పేరొందిన హస్తకళాకారుల కష్టాలు తీర్చేలా ఆయా ప్రాంతాల్లో కూటమి ప్రభుత్వం దేశంలోనే తొలిసారిగా క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంక్లను ఏర్పాటు చేసింది. ధవళేశ్వరంతోపాటు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకులను ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ ప్రారంభించారు. తిరుపతి జిల్లా లక్ష్మీగారిపల్లెలో కూడా క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకును పవన్ ప్రారంభించారు. ఈ పార్కుల ద్వారా కేవలం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీలు భరిస్తే చాలు నాణ్యమైన నచ్చిన కలపను కళాకారుల గుమ్మం ముందుకు తీసుకురానుంది.
కూటమి ప్రభుత్వం చొరవపై ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన రాజు-రాణి బొమ్మల తయారీ దారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లక్ష్మీగారిపల్లెతోపాటు శెట్టిగుంట గ్రామాల్లోనూ ఈ కళతో వందల కుటుంబాలు జీవనోపాధి పొందుతున్నాయి. వీరంతా బొమ్మల తయారీకి కావాల్సిన కలప దొరకక, తయారు చేసిన కళారూపాలను విక్రయించేందుకు సరైన వ్యవస్థ లేక ఇబ్బందులు పడుతుండే వారు. ప్రస్తుత నిర్ణయంతో ఇప్పుడా ఇక్కట్లు తప్పినట్లేనని చెబుతున్నారు. తమ కళలను బతికించుకునేందుకు ఉపయుక్తంగా మారిందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఐదేళ్లకు సరిపడా కలపకు ఏర్పాట్లు : సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకులో ప్రస్తుతం 30 క్యూబిక్ మీటర్ల కలపను కళాకారుల కోసం అందుబాటులో ఉంచారు. వచ్చే ఐదేళ్లకు సరిపడా కలపను త్వరలో తీసుకొస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. గతంలో అటవీ నిబంధనలు కఠినంతో సరైన కలప లభ్యంకాక జీవనోపాధి లేక అనేక మంది వేరే వృత్తులను ఎంచుకున్నారని క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకుల ఏర్పాటుతో మళ్లీ ఈ రంగంవైపు తిరిగివస్తారనే ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు. కళాకారులకు అవసరమైన కలప అందుబాటులోకి తీసుకురావటం ద్వారా ఈ రంగం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని ప్రభుత్వం ఆశాభావంతో ఉంది.
"రాజు - రాణి బొమ్మలను తయారు చేసే ఈ కళకు శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. గతంలో, కలప లభించకపోవడం వల్ల మేము తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాం. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన 'క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంక్'వల్ల ఆ సమస్యలు ఇప్పుడు తొలగిపోయాయి. ఈ బ్యాంక్ నుంచే అవసరమైన కలపను నేరుగా కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటును అటవీ శాఖ మాకు కల్పించింది. అంతేకాకుండా, కలప రవాణా కోసం మాకు ఒక గుర్తింపు కార్డు, వాహనాన్ని కూడా సమకూర్చారు. దీనివల్ల సరుకును తరలించేటప్పుడు ఎవరైనా అడ్డుకుంటారనో లేదా ప్రశ్నిస్తారనో ఉండే భయం లేకుండా పోయింది. గతంలో కలప, సరైన వసతులు లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది కళాకారులు ఇతర జీవనోపాధుల కోసం ఈ వృత్తిని వదిలిపెట్టారు. కానీ, ఇప్పుడు ఈ బ్యాంకుల ఏర్పాటుతో ఈ రంగంలో మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని మేము ఆశిస్తున్నాం" - బొమ్మల తయారీ దారులు.
పవన్ ఆదేశాలతో క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకులు - హస్తకళాకారులకు భరోసా
ధవళేశ్వరంలో సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ ఉడ్ బ్యాంక్ ప్రారంభం - చేతివృత్తి కళాకారులను అభినందించి ప్రోత్సహించిన పవన్