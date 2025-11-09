ETV Bharat / state

గ్రౌండ్​​లో కుంకీ ఏనుగుల విన్యాసాలు - ఆసక్తిగా తిలకించిన పవన్‌ కల్యాణ్‌

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 3:26 PM IST

1 Min Read
Pawan Kalyan inaugurated Kumki Elephant Centre in‍ AP : చిత్తూరు జిల్లాలో రెండోరోజు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‍ పర్యటించారు. పలమనేరు మండలం ముసలిమడుగులో కుంకీ ఏనుగుల కేంద్రాన్ని పవన్‌ ప్రారంభించారు. 20 ఎకరాల్లో కుంకీ ఏనుగుల కేంద్రాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. కుంకీ ఏనుగుల ద్వారా అడవి ఏనుగుల కట్టడి, జనావాసాలు, పొలాల్లోకి వచ్చే వాటి కట్టడి చర్యలపై అధికారులు వివరించారు. తర్వాత కుంకీ ఏనుగుల విన్యాసాలను పవన్‌ పరిశీలించారు. వాటికి ఆహారం తినిపించారు.

గ్రౌండ్​​లో కుంకీ ఏనుగుల విన్యాసాలు - ఆసక్తిగా తిలకించిన పవన్‌ కల్యాణ్‌ (ETV)

అంతకు ముందు అటవీ అధికారులతో పవన్‌ సమీక్ష నిర్వహించి హనుమాన్‌ కార్యక్రమ పోస్టర్‌ను ఆవిష్కరించారు. హీలింగ్‌ అండ్‌ నర్చరింగ్‌ యూనిట్స్ ఫర్‌ మానిటరింగ్‌ ఏయిడ్‌ అండ్‌ నర్సింగ్ ఆఫ్‌ వైల్డ్ లైఫ్‌ హనుమాన్‌ గురించి అధికారులు పవన్‌కు వివరించారు. హనుమాన్ కార్యక్రమంలో 11 అంశాలను అటవీ అధికారులు పొందుపరిచారు. హనుమాన్ లక్ష్యాలపై ప్రణాళిక రూపొందించాలని అటవీశాఖకు పవన్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. హనుమాన్‌ కార్యక్రమంపై ఈనెల 18, 19 తేదీల్లో భేటీ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు.

TAGGED:

KUMKI ELEPHANTS TRAINING
KUMKI ELEPHANT CENTRE IN AP
ELEPHANT CAMP IN CHITTOOR DISTRICT
PAWAN KALYAN CHITTOOR DISTRICT TOUR
PAWAN ON KUMKI ELEPHANT CENTRE

