గ్రౌండ్లో కుంకీ ఏనుగుల విన్యాసాలు - ఆసక్తిగా తిలకించిన పవన్ కల్యాణ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 3:26 PM IST
Pawan Kalyan inaugurated Kumki Elephant Centre in AP : చిత్తూరు జిల్లాలో రెండోరోజు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటించారు. పలమనేరు మండలం ముసలిమడుగులో కుంకీ ఏనుగుల కేంద్రాన్ని పవన్ ప్రారంభించారు. 20 ఎకరాల్లో కుంకీ ఏనుగుల కేంద్రాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. కుంకీ ఏనుగుల ద్వారా అడవి ఏనుగుల కట్టడి, జనావాసాలు, పొలాల్లోకి వచ్చే వాటి కట్టడి చర్యలపై అధికారులు వివరించారు. తర్వాత కుంకీ ఏనుగుల విన్యాసాలను పవన్ పరిశీలించారు. వాటికి ఆహారం తినిపించారు.
అంతకు ముందు అటవీ అధికారులతో పవన్ సమీక్ష నిర్వహించి హనుమాన్ కార్యక్రమ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. హీలింగ్ అండ్ నర్చరింగ్ యూనిట్స్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఏయిడ్ అండ్ నర్సింగ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ హనుమాన్ గురించి అధికారులు పవన్కు వివరించారు. హనుమాన్ కార్యక్రమంలో 11 అంశాలను అటవీ అధికారులు పొందుపరిచారు. హనుమాన్ లక్ష్యాలపై ప్రణాళిక రూపొందించాలని అటవీశాఖకు పవన్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. హనుమాన్ కార్యక్రమంపై ఈనెల 18, 19 తేదీల్లో భేటీ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు.
ఫుట్బాల్ ఆడిన కుంకీలు - విన్యాసాలతో ఆకట్టుకున్న గజరాజులు
ఏనుగులను తరిమి కొట్టే కుంకీలు - వాటికి శిక్షణతో పాటు ప్రత్యేక ఆహారం