ప్రజలు మాకు కేవలం అధికారం ఇవ్వలేదు - బాధ్యత అప్పగించారు: పవన్ కల్యాణ్
కూటమి ఏర్పడింది బాధ్యతలు పంచుకునేందుకు - జనసేన 21 స్థానాలకు పరిమితమైతే విమర్శించారు, కానీ వంద శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించాం - గ్రామ సమస్యలకు ఆ గ్రామంలోనే పరిష్కారం దొరకాలి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 3:53 PM IST
Pawan Kalyan Tirupathi Speech : "ఒక వ్యవస్థ బలహీనపడినప్పుడు కోల్పోయేది డబ్బు కాదు, ప్రజల నమ్మకం. వ్యవస్థ న్యాయం చేయకపోతే అన్నీ సమస్యలే. అహంకారం, విధ్వంసంపై ప్రజాస్వామ్యం సాధించిన చారిత్రక విజయం ఇది" అని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఉద్ఘాటించారు. కులాలు, ప్రాంతీయత పరిమితులు దాటితేనే నిజమైన అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఏపీ పునర్నిర్మాణం కోసమే కూటమి ఏర్పడిందని, ఇది అధికారం పంచుకోవడానికి కాదు, బాధ్యతలు పంచుకోవడానికి అని ఆయన చెప్పారు. తిరుపతి జిల్లా దామినేడు సమీపంలో 'రెండేళ్ల నమ్మకం-అభివృద్ధి, సంక్షేమం' నినాదంతో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడారు.
రాజ్యాంగం చదివాను, వాస్తవాలు తెలిశాయి : తాను పంచాయతీరాజ్ శాఖ బాధ్యతలు చేపట్టాక రాజ్యాంగం, చట్టాలను క్షుణ్ణంగా చదివానని పవన్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత గ్రామాల్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో గమనించారు. అప్పుడు ఎన్నో కఠోర వాస్తవాలు తెలిశాయన్నారు. "గ్రామాల్లో కనీసం బ్లీచింగ్ పౌడర్ కొనుగోలు చేయడానికి కూడా డబ్బుల్లేవని మొదటి సమస్య విన్నాను. గ్రామ పంచాయతీలకు రావాల్సిన నిధులు ఎప్పుడో ఆగిపోయాయని తెలిసింది. నిధులు లేకపోవడంతో గ్రామస్థాయి పరిపాలన తీవ్రంగా బలహీనపడిందని అధికారులు వాపోయారు. నిధుల కొరతతో పాటు, ఎవరి బాధ్యతలు ఏమిటనే దానిపై కూడా కనీస స్పష్టత లేకపోయింది" అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
గ్రామాల నుంచే నాయకత్వం రావాలి : గ్రామస్థాయి వ్యవస్థ బలోపేతానికి ప్రభుత్వం అత్యంత నిబద్ధతతో పని చేస్తోందని పవన్ స్పష్టం చేశారు. గ్రామ సమస్యలకు పరిష్కారం ఆ గ్రామంలోనే జరగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. గ్రామస్థాయిలో పూర్తికావాల్సిన పనులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మండల స్థాయికి వెళ్లకూడదని స్పష్టం చేశారు. "గ్రామాల నుంచి బలమైన నాయకత్వం రావాలి. అప్పుడే మార్పు మొదలవుతుంది. రైతు ఆశలు, మహిళల ఆత్మవిశ్వాసం, యువత ఉపాధి, ఇవన్నీ గ్రామ పంచాయతీ ద్వారానే ప్రారంభం కావాలి. పంచాయతీరాజ్ సంస్కరణల కోసం గతంలో ఎన్నో కమిటీలు వచ్చాయని పవన్ గుర్తు చేశారు.
విమర్శించిన వారే ఆశ్చర్యపోయారు : ఎన్నికల సమయంలో పొత్తుల గురించి పవన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "కూటమిలో భాగంగా జనసేన కేవలం 21 సీట్లతో సర్దిపెట్టుకున్న సందర్భంలో చాలామంది విమర్శించారు. కానీ, ప్రజల ఆశీర్వాదంతో మేము వంద శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించాం. పోటీ చేసిన ప్రతి చోటా గెలిచాం. ఎన్నికల్లో ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని ఇప్పుడు అమలు చేస్తున్నాం. రెండేళ్ల క్రితం ప్రజలు మాకు కేవలం అధికారం ఇవ్వలేదు, బాధ్యత అప్పగించారు" అని పవన్ ఉద్ఘాటించారు.
ప్రజలు కేవలం ఓటేయరు, చరిత్ర రాస్తారు : ప్రజాస్వామ్యంలో అంతిమ న్యాయనిర్ణేతలు ప్రజలే అని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. "ప్రజలు కేవలం ఓటు మాత్రమే వేయరు. వాళ్లు చరిత్రను కూడా రాస్తారు. ప్రజలు మౌనంగా కనిపించినా సరే, సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ చరిత్రను మార్చగలరని నిరూపించారు. 2024 ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పుతో రాష్ట్రానికి మళ్లీ కొత్త ఆశలు వచ్చాయి. ఆ తీర్పు రానున్న ఒక తరం భవిష్యత్తుకు గొప్ప నమ్మకం కలిగించింది. ఈ చారిత్రక విజయానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికీ నా కృతజ్ఞతలు" అని పవన్ తెలిపారు.
'స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఆపాం' : జాతీయ రాజకీయాలు, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలపైనా పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడారు. ఎన్నికైన ప్రధానిగా నిరంతరాయంగా సుదీర్ఘకాలం కొనసాగుతున్న నరేంద్ర మోదీకి ఆయన అభినందనలు తెలిపారు. "ఎన్డీయే పక్షాల సమష్ఠి కృషితో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ కాకుండా ఆపగలిగాం. అయితే, దురదృష్టవశాత్తు స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రమాదం జరిగి 8 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరం" అన్నారు. ఆ దుర్ఘటన జరిగినందు వల్లే, 9వ తేదీన జరగాల్సిన ఈ కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేసి ఇవాళ జరుపుకుంటున్నామని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.
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