రైతులందరూ ధైర్యంగా ఉండండి - మీ కోసం ప్రభుత్వం పని చేస్తుంది: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​

గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చలో పాల్గొన్న పవన్‌ - వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ దుర్మార్గ, అసమర్థ విధానాలతో రాష్ట్రం నష్టపోయిందన్న పవన్​

Deputy CM Pawan Kalyan Fires on YSRCP In Assembly
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Deputy CM Pawan Kalyan Fires on YSRCP In Assembly: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ దుర్మార్గ, అసమర్థ విధానాలతో రాష్ట్రం తీవ్రంగా నష్టపోయిందని అసెంబ్లీలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​ ధ్వజమెత్తారు. అందుకే ఆ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు సాగనంపారని ఆయన అన్నారు. అసెంబ్లీలో గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే చర్చలో పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడారు. గవర్నర్ అబ్ధుల్ నజీర్ చేసిన ప్రసంగం అంధ్రప్రదేశ్​లో జరుగుతున్న అభివృద్ధికి అద్దం పట్టిందన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అన్నం పేట్టే రైతులకు ధాన్యం డబ్బులు చెల్లించకుండా ఇబ్బంది పెట్టిన విషయం గుర్తు చేశారు. ఈ ప్రభుత్వం 24 గంటల్లోనే ధాన్యం డబ్బులు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసినట్లు చెప్పారు.

'కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే పింఛన్లు పెంచాం. తల్లికి వందనం కింద రూ.10 వేల కోట్లు జమ చేశాం. రైతులకు గత ప్రభుత్వం రూ. 1,674 కోట్ల ధాన్యం బకాయిలు చెల్లించలేదు. వారందరికీ ఎన్టీఏ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. ఎలాంటి సిఫార్సులు లేకుండానే 10 వేల మందికి ఏకకాలంలో పదోన్నతులు ఇచ్చాం. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే 1,069 కి.మీ. రహదారుల నిర్మాణం చేపట్టారని, కొన్ని రహదారులకు గంటల వ్యవధిలోనే అనుమతులు మంజూరు చేశాం. గవర్నర్ ప్రసంగం వేళ వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు వెల్​లోకి వచ్చి హంగామా చెయ్యడం హనుమంతుని ముందు కుప్పిగంతులు వేయటమే.' -పవన్ కల్యాణ్​, ఉపముఖ్యమంత్రి

కౌలు రైతులు ధైర్యం కోల్పోవద్దని, అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో అడవి తల్లి బాట పేరుతో రూ. వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు చేశామని తెలిపారు. మారుమూల ప్రాంతాల్లో సైతం మౌలిక వసతులు, రోడ్లు, తాగునీటి వసతి కల్పించడం ద్వారా అక్కడి ప్రజల కళ్లలో వెలుగులు చూశామన్నారు. పవన్ కల్యాణ్ ప్రసంగం అనంతరం సీంఎం చంద్రబాబు ఆయన వద్దకు వచ్చి బాగా మాట్లాడారని అభినందించారు.

సాక్షిలో వచ్చిన కథనంపై అసెంబ్లీలో చర్చ: సాక్షి పత్రిక తనపై అసభ్యకర కథనాలు ప్రచురించిందని జనసేన పార్టీకి చెందిన యలమంచిలి ఎమ్మెల్యే సుందరం విజయకుమార్ ఆరోపించారు. తాను భూకబ్జాకు పాల్పడినట్లు సాక్షిలో వచ్చిన కథనంపై అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు. అసత్య కథనాల వల్ల తన గౌరవానికి భంగం కలిగిందని దీనిపై సభాహక్కుల కమిటీకి ఫిర్యాదు పంపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అ సమయంలో అసెంబ్లీలో ఉన్న డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణ రాజు ఈ విషయాన్ని ప్రివిలేజ్‌ కమిటీ పరిశీలిస్తుందని చెప్పారు.

మూడు బిల్లులకు ఆమోదం: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో ఇవాళ మూడు బిల్లులకు ఆమోదం లభించింది. మున్సిపల్ చట్టంలో సవరణలు చేస్తూ రెండు బిల్లులను ప్రవేశ పెట్టారు. మంత్రి నారాయణ శాసనమండలిలో ఉండటంతో ఆయన బదులు మంత్రి టీజీ భరత్ ఈ బిల్లులు ప్రవేశ పెట్టారు. విద్యుత్తు చట్టంలో సవరణలు ప్రతిపాదిస్తూ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ బిల్లును అసెంబ్లీలో ప్రవేశ పెట్టారు. ఈ మూడు బిల్లులు ఎలాంటి చర్చ లేకుండానే అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందాయి.

