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'దర్శకత్వంలో ఆయన శైలి ప్రత్యేకమైనది' - భారతీరాజా మృతి పట్ల పవన్​ సంతాపం

భారతీరాజా మృతిపై సంతాపం తెలియజేసిన పవన్ - ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్లు వెల్లడి - దర్శకత్వంలో ఆయన శైలి ప్రత్యేకమైనదిగా అభివర్ణించిన డిప్యూటీ సీఎం

Pawan Express Condolences To Legendary Director Bharathiraja
Pawan Express Condolences To Legendary Director Bharathiraja (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 1:35 PM IST

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Pawan Express Condolences To Legendary Director Bharathiraja: ప్రముఖ సినీ దర్శకులు భారతీరాజా మృతి పై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సంతాపం తెలిపారు. భారతీ రాజా ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్లు ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ మాట్లాడుతూ తమిళ, తెలుగు చిత్రాలపై శ్రీ భారతీరాజా తనదైన ముద్ర వేశారన్నారు.

డైరెక్షన్​లో ఆయన శైలి ప్రత్యేకమైందన్న పవన్: ప్రధానంగా గ్రామీణ నేపథ్యం, పల్లె ప్రజల జీవనం, ప్రేమానుబంధాలను, యుక్త వయస్కులకు ఉండే ఆకర్షణలు లాంటివి చూపించడంలో ఆయన శైలి ప్రత్యేకమైనదిగా అభివర్ణించారని పవన్ వివరించారు. తెలుగులో భారతి రాజా దర్శకత్వం వహించిన ‘సీతాకోకచిలుక’ ఇప్పటికీ చూడదగ్గ విధంగా ఉంటుందన్నారు. ఆ చిత్రంలోని పాటలు, సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను మెప్పించాయని గుర్తు చేశారు. అన్నయ్య చిరంజీవితో ఆరాధన చిత్రం రూపొందించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. అందులోని ‘అరె ఏమైంది’ అనే పాట ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిందన్నారు. సున్నితమైన ప్రేమ, సెంటిమెంట్ కథలే కాకుండా ‘ఎర్ర గులాబీలు’, ‘టిక్ టిక్ టిక్’ లాంటి థ్రిల్లర్స్ తోను ప్రేక్షకులను మెప్పించారని కొనియాడారు. భారతీరాజా గారి కుటుంబానికి పవన్ ఈ సందర్భంగా ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు.

మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ సంతాపం: ప్రముఖ దర్శకులు భారతీరాజా మృతి పట్ల సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్​ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. భారతీరాజా మరణం భారతీయ చలనచిత్ర రంగానికి తీరని లోటని, గ్రామీణ నేపథ్య చిత్రాలకు సరికొత్త ప్రాణం పోసిన మహోన్నత దర్శకుడు భారతీరాజా అని దుర్గేశ్​ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఎందరో నూతన నటీనటులను సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేసిన దర్శక శిఖరమన్నారు. చిత్రసీమలో ఒక అద్భుత శకం ముగిసిందన్నారు. సినిమా అంటే కేవలం గ్లామర్ కాదు, అచ్చమైన మట్టి వాసన అని నిరూపించిన సృజనశీలిగా తరాలు మారినా తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకుల గుండెల్లో భారతీరాజా ముద్ర వేశారని దుర్గేశ్​ అభిప్రాయపడ్డారు. భారతీరాజా ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు భగవంతుడు ధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని మంత్రి దుర్గేశ్​ ప్రార్థించారు.

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'మృతుల కుటుంబాలకు పరిహారం చెల్లించాలి'

TAGGED:

DEPUTY CM PAWAN KALYAN
PAWAN CONDOLENE TO BHARATHIRAJA
DIRECTOR BHARATHIRAJA PASSED AWAY
భారతీరాజాకు సంతాపం తెలిపిన పవన్
PAWAN CONDOLENCE TO BHARATHIRAJA

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