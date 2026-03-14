గిరిజనుల మధ్య జనసేన ఆవిర్భావ దినోత్సవం - ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకున్న జనసేనాని

అల్లూరి జిల్లాలో జనసేన పార్టీ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన పవన్‌ - ఓనూరు నుంచి నందిగరువుకు కాలినడకన వెళ్తూ రోడ్డు పనులు పరిశీలన - తాగునీటి వసతులను గిరిజనుల నుంచి అడిగి తెలుసుకున్న పవన్‌

Janasena 13th Formation Day in Alluri District
Published : March 14, 2026 at 3:07 PM IST

Updated : March 14, 2026 at 3:55 PM IST

Deputy CM Pawan Celebrates Janasena Formation Day At Paderu Alluri District: 'ఎవరికి ఏ సమస్య ఉన్నా నాతో పంచుకోండి. మీ కష్టాలు వినేందుకే వచ్చా' అని జనసేన అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్​ గిరిజనులకు స్పష్టం చేశారు. అల్లూరి జిల్లాలో గిరిజనుల మధ్యే జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పవన్​ నిర్వహించారు. అడవితల్లి బాట పథకంలో భాగంగా నిర్మించిన రహదారుల పరిశీలనకు పాడేరు మండలం నందిగరువు గిరిజన గ్రామానికి వచ్చిన ఆయన దారి పొడవునా గిరిపుత్రులతో మమేకమయ్యారు.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని ఈసారి ప్రజల మధ్యలోనే నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన అధినేత పవన్‌కల్యాణ్ ఈ క్రమంలో గిరిజనుల చెంతకు వచ్చారు. అడవితల్లి బాట పథకంలో భాగంగా నిర్మించిన రహదారులు పరిశీలనతో గిరిపుత్రుల బాగోగులు తెలుసుకునేందుకు ఆయన అల్లూరి జిల్లాలో పర్యటించారు. ముుందుగా అల్లూరి జిల్లా ఓనూరు నుంచి నందిగరువుకు కాలినడకన పయనమైన పవన్‌కల్యాణ్ మార్గమధ్యలో పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. ఓనూరు జంక్షన్‌ వద్ద పార్టీ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. పవన్‌ వెంట పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, అరకు పార్లమెంటు ఇంఛార్జి గంగులయ్య, నేతలు, పార్టీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు.

ఆ తర్వాత మార్గ మధ్యలో రోడ్డు పనులను పరిశీలించారు. నందిగరువు జంక్షన్‌, రోడ్డు, తాగునీటి గురించి స్థానికులు మాట్లాడారు, పిల్లలకు బ్యాగులు అందజేశారు. గిరిజనుల తాగునీటి వసతి సౌకర్యాలను స్వయంగా పరిశీలించారు.

అల్లూరి జిల్లా నందిగరువులో పార్టీ పతాకాన్ని పవన్​ ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా గిరిజన కళాకారుల థింసా నృత్యాన్ని పవన్‌కల్యాణ్‌ ఆస్వాదించారు. పవన్ సమక్షంలో పలువురు జనసేనలో చేరారు. వారికి జనసేన కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఓనూరులో అంగన్వాడీ సెంటర్‌ను సందర్శించి చిన్నారులతో ముచ్చటించారు. గర్భిణి స్త్రీలకు పౌష్టికాహారం అందించారు.

"గత ప్రభుత్వం కనీసం సమస్యలు కూడా విన్న పరిస్థితులు లేవు. మీరెవరూ నన్ను కలిసి రోడ్లు వేయాలని కోరలేదు. మీ కష్టాలు చూసే రహదారుల నిర్మాణానికి ఉపక్రమించా. సరైన రహదారి లేకుండా ఇబ్బంది పడుతుంటే చూసి తట్టుకోలేకపోయా. ఎవరికి ఏ సమస్య ఉన్నా నాతో పంచుకోండి. ప్రజల కష్టాలు విని పరిష్కరించేందుకు మీ ముందుకొచ్చా". -పవన్‌కల్యాణ్‌

శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన సీఎం చంద్రబాబు: జనసేన పార్టీ 13వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా పార్టీ అధ్యక్షులు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ కి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో, తెలుగు ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడంలో జనసేన పోషిస్తున్న పాత్ర అభినందనీయమని కొనియాడారు. ప్రజలకు అండగా నిలుస్తూ వారి భవిష్యత్ కోసం పనిచేస్తున్న జనసైనికులకు, వీరమహిళలకు, నేతలకు సీఎం ఈ సందర్భంగా శుభాభినందనలను తెలిపారు

మంత్రి లోకేశ్ విషెస్: జ‌న‌సేన 13వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సంద‌ర్భంగా మంత్రి నారా లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జ‌న‌సేన ఏడు సిద్ధాంతాల‌తో ప్రజా జీవితాల్లో భాగం కావ‌డం చాలా సంతోషమని మంత్రి అన్నారు. ఈ శుభ‌ సంద‌ర్భంలో జ‌న‌సేనాని ప‌వ‌న‌న్నకు, నేత‌లు, కార్యక‌ర్తల‌కు లోకేశ్ హృద‌య‌పూర్వక అభినంద‌న‌లను తెలియజేశారు.

యువతకు సరైన వేదిక కోసమే పార్టీ పెట్టా - ఓడిపోయినా నిలబడినందుకే పదవులు: పవన్ ​కల్యాణ్​

జనసేన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేవారే మాకు ముఖ్యం: పవన్ కల్యాణ్

