శ్రీకృష్ణ మఠం ఆధ్వర్యంలో బృహత్ గీతోత్సవం - హాజరైన డిప్యూటీ సీఎం పవన్
కర్ణాటక ఉడుపిలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ పర్యటన - బృహత్ గీతోత్సవంలో హాజరు, నేను పాటించే ధర్మం ఎవరినీ ద్వేషించమని చెప్పలేదన్న పవన్, ధర్మాన్ని మీరు కాపాడితే అది మిమ్మల్ని కాపాడుతుందని స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 10:08 PM IST
AP Deputy CM Pawan Visited Sri Krishna Math: ధర్మాన్ని మీరు కాపాడితే అదే మిమ్మల్ని కాపాడుతుందని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. కర్ణాటక ఉడుపిలోని ప్రసిద్ధ శ్రీకృష్ణ మఠాన్ని ఆయన సందర్శించారు. అనంతరం పర్యాయ పుట్టిగే శ్రీకృష్ణ మఠం మఠాధిపతి శ్రీ సుగుణేంద్ర తీర్థ స్వామీజీ ఆహ్వానం మేరకు ‘బృహత్ గీతోత్సవ'లో పవన్ పాల్గొన్నారు.
భగవద్గీత గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవాలన్న పవన్: ఉడుపి పర్యాయ పుట్టిగే శ్రీకృష్ణ మఠం ఆధ్వర్యంలో బృహత్ గీతోత్సవ కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి పవన్ మాట్లాడుతూ నేటి తరం భగవద్గీత గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవాలని సూచించారు. ఖర్మలపై మాత్రమే ఆధారపడి పనిచేయాలి కానీ ఫలితాలపై ఆధారపడకూడదని అని తెలియజేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ విధిని, ధర్మాన్ని చిత్తశుద్ధితో నిర్వర్తించాలని పిలుపునిచ్చారు. తాను పాటించే ధర్మం ఎవరినీ ద్వేషించమని చెప్పలేదని పవన్ గుర్తు చేశారు. గీత సారాంశాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనిషి మహానుభావుడవుతారని అన్నారు.
భగవద్గీత ఏం చెప్పిందంటే కర్మణ్యే వాధికారస్తే అంటే నీ చర్యల మీద దృష్టిపెట్టు, ఫలితం మీద కాదని పవన్ పేర్కొన్నారు. నిజంగా నేను 15, 20 ఏళ్ల నుంచి నటుడిగా, రాజకీయ నాయకుడిగా ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను. కానీ వాటి గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు. నేను వాటిని సాధించాను. నీ పని నువ్వు చెయ్యి. ఫలితం దేవుడు ఇస్తాడు. ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు. మనం నిజమైన సనాతని, మన ధర్మాన్ని నమ్ముతున్నామంటే ఇతర మతాలను ద్వేషిస్తున్నట్లు కాదని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ స్పష్టం చేశారు.
ధర్మం కోసం యువత గట్టిగా నిలబడాలి: మన ధర్మం ఇస్లాంను ద్వేషించమని చెప్పలేదు, మన ధర్మం క్రైస్తవాన్ని ద్వేషించమనలేదని పవన్ తెలిపారు. అందుకే మన సంస్కృతి, మన ధర్మం కోసం గట్టిగా నిలబడాలని యువకులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇవాళ ఒక ప్రతిజ్ఞ తీసుకోండి. భగవద్గీతను చదవండి. శక్తిని పొందండి. అధర్మంపై పోరాడండి. ధర్మాన్ని మీరు కాపాడితే అది మిమ్మల్ని కాపాడుతుందని ధర్మో రక్షితి రక్షిత: అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ వివరించారు. నా గోశాలలో 60 ఆవులు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ ఆవులను సంరక్షించడానికి ముందుకు రావావల్సిందిగా ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
