యువతకు సరైన వేదిక కోసమే పార్టీ పెట్టా - ఓడిపోయినా నిలబడినందుకే పదవులు: పవన్​కకల్యాణ్​

నామినేటెడ్‌, పార్టీ పదవుల్లో ఉన్నవారితో 'పదవి-బాధ్యత' సమావేశం నిర్వహించిన పవన్ కల్యాణ్ - కూటమి ధర్మాన్ని, స్ఫూర్తిని ఎలా కొనసాగించాలో వివరించిన పవన్‌

Janasena Position and Responsibility Meeting in Mangalagiri
Janasena Position and Responsibility Meeting in Mangalagiri (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 6:42 PM IST

3 Min Read
Janasena Position and Responsibility Meeting in Mangalagiri : జనసేన పార్టీ తరఫున నామినేటెడ్‌ పదవులు పొందిన వారితో పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ ‘పదవి-బాధ్యత’ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మంగళగిరి సీకే కన్వెన్షన్ హాల్​లో నిర్వహించిన ఈ సమావేశానికి జనసేన ప్రజాప్రతినిధులు, నామినేటెడ్ పదవులు పొందిన నేతలు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నామినేటెడ్ పదవులు పొందిన 3,400 మందికి పవన్ కల్యాణ్‌ దిశానిర్దేశం చేశారు.

"పార్టీ కోసం కష్టపడి పనిచేసే వారిని గుర్తించి గౌరవించాం. ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా కొందరు పార్టీ కోసం బలంగా నిలబడ్డారు. మరో 60 మంది జనసేన నేతలకు పదవులు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదనలు పంపాం. అనేక సామాజికవర్గాలకు కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేశాం. రెల్లి సమాజికవర్గానికీ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలి. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికీ అవకాశాలు ఇచ్చాం. బాలినేని అనేక ఇబ్బందులు పడ్డారు, నిజమైన రాజకీయ నాయకుడు ఆయన. పోలీసులు కొడుతున్నా పార్టీ జెండా వదలని మహిళకు పదవి ఇచ్చాం. సామాజిక మాధ్యమాల్లో స్వచ్ఛందంగా పనిచేసే వారికి అండగా ఉన్నాం. ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా కొందరు పార్టీ కోసం బలంగా నిలబడ్డారు.

ఓడిపోయినా నిలబడినందుకే మీ అందరికీ పదవులు వచ్చాయి. మనం ఏం పని చేసినా రాజ్యాంగానికి లోబడే పని చేయాలి. యువతకు సరైన వేదికగా మారాలనే పార్టీ పెట్టా. కొత్త పంథాను నమ్ముకుని అనేకమంది యువత నక్సల్స్‌లో చేరారు. సిద్ధాంతాలు వదల్లేక వేలమంది యువత చనిపోయారు. ఐడియాలజీ సరైంది కాకుంటే అనేక ఇబ్బందులు వస్తాయి. అందరూ కలిస్తేనే సమాజం తయారైందని తెలుసుకోవాలి. కూర్చోబెట్టి ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు చేయడం వృథా. ప్రతి వంద కిలోమీటర్లకు మన భాష, అలవాట్లు, ఆచారాలు మారిపోతున్నాయి. పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించేందుకు అనేక చర్యలు చేపడుతున్నాం. దురాశతో పర్యావరణానికి తీవ్రంగా నష్టం చేస్తున్నాం. పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే అభివృద్ధి జరగాలని కోరుతున్నాం" అని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.

ఏ పదవినీ తక్కువగా భావించవద్దు : "పొరుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగే ప్రతి వివాదం మనపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. బంగ్లాదేశ్‌లో జరుగుతున్న ఘర్షణల ప్రభావం మనపై పడుతుంది. బంగాల్‌ నుంచి బందరుకు అనేకమంది కూలీలు వలస వస్తున్నారు. భాష, సంస్కృతిని గౌరవించుకోకుంటే అనేక సమస్యలు వస్తాయి. పని చేసేందుకు మనకు మూడున్నర ఏళ్ల సమయం ఉంది. చిన్నదైనా, పెద్దదైనా మీ పదవిని సమర్థంగా నిర్వహించాలి. ఏ పదవినీ తక్కువగా భావించవద్దు, మీ పనితీరుపైనే భవిష్యత్​ ఆధారపడి ఉంది. రోడ్డు వేయాలని కోరుతూ కూడా నా వద్దకు వస్తున్నారు. సమాజంపై ఎంతో కోపం ఉండటం వల్లే యువత అడవుల్లోకి వెళ్లారు. ప్రజాస్వామ్య పాలనలో నిజాయతీ, చిత్తశుద్ధి, పారదర్శకత ఉండాలి. కొందరు నేతలు రౌడీలకు అండగా ఉండే పరిస్థితికి వచ్చేశారు. చిన్న చిన్న పొరపాట్లు సరిదిద్దుకుంటూ ముందుకెళ్లాలి. త్యాగాలు చేసేవారిని అందరూ గుర్తుంచుకోవాలి. అనేక భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రాలకు మూలపురుషుడు పొట్టి శ్రీరాములు. మహనీయుడు అంబేడ్కర్‌కు కూడా కులం ఆపాదించడం సరికాదని" పవన్ కల్యాణ్ వెల్లడించారు.

"పోలవరం ప్రాజెక్టుకు పొట్టి శ్రీరాములు పేరు పెడితే బాగుంటుంది. నా మనసులోని కోరికపై కూటమి ప్రభుత్వం చర్చించాలి. మా ఇంట్లో ఎప్పుడూ కులాల ప్రస్తావన రాలేదు. కుల ప్రస్తావన అనేది వాస్తవిక దృక్పథం. నేను కులాలను సమగ్రంగా అధ్యయనం చేశా. రౌడీలకు అండగా ఉన్నవారు రాజకీయ నేతలు ఎలా అవుతారు. నాకు ఎవరూ శత్రువు లేరు, విధివిధానాలపైనే నా యుద్ధం. ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురైనా అడుగు ముందుకే వేస్తాం. ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా ప్రజాస్వామ్య పరిధిలోనే పోరాటం చేస్తాం. రౌడీలను వెనకేసుకొస్తాం, గంజాయికి అండగా ఉంటామంటే ఊరుకోం. నేరగాళ్లను శిక్షించకూడదంటే శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ ఎలా". -పవన్ కల్యాణ్, డిప్యూటీ సీఎం

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

