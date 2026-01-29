ETV Bharat / state

తల్లి అంజనాదేవి పుట్టినరోజు - 2 జిరాఫీలను దత్తత తీసుకున్న పవన్‌కల్యాణ్

విశాఖలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్ పర్యటన - ఇందిరాగాంధీ జంతు ప్రదర్శనశాల సందర్శించిన పవన్‌ - జంతు సంరక్షణకు కార్పొరేట్ సంస్థలు ముందుకురావాలని పిలుపు - జూపార్కులో ఎలుగుబంట్ల ఎన్‌క్లోజర్‌ను ప్రారంభించిన పవన్​

Deputy CM Pawan Kalyan Visakha Tour
Deputy CM Pawan Kalyan Visakha Tour (ETV Bharat)
Deputy CM Pawan Kalyan Visakha Tour: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్ విశాఖలో పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఇందిరాగాంధీ జంతు ప్రదర్శనశాలను సందర్శించారు. జూపార్కులో 2 జిరాఫీలను ఏడాది పాటు దత్తత తీసుకున్నట్లు ప్రకటించారు. నేడు తన తల్లి అంజనాదేవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా జిరాఫీలను దత్తత తీసుకుంటున్నట్లు పవన్‌ వివరించారు.

ఎలుగుబంట్ల ఎన్‌క్లోజర్​: ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ఆ రెండు జిరాఫీలకు సంవత్సరం పాటు అయ్యే ఖర్చు తానే భరించనున్నట్లు వెల్లడించారు. జంతు సంరక్షణకు కార్పొరేట్ సంస్థలు ముందుకు రావాలని పవన్‌ పిలుపునిచ్చారు. జూపార్కులో జంతువులకు అందించే ఆహారం, వాటి పేర్లు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఏనుగులు, జిరాఫీలకు స్వయంగా ఆహారం అందించారు.

తల్లి అంజనాదేవి పుట్టినరోజు - 2 జిరాఫీలను దత్తత తీసుకున్న పవన్‌కల్యాణ్ (ETV)

జూపార్కులో ఎలుగుబంట్ల ఎన్‌క్లోజర్‌ను ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత కంబాలకొండ ఎకో పార్కులో నగరవనాన్ని ప్రారంభించి, పార్కులోని చెక్క వంతెనపై కనోపీ వాక్ చేశారు. అక్కడున్న రకరకాల మొక్కల వివరాలు అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అటవీ, పర్యావరణ పరిరక్షణ విషయాల్లో మంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​ ఎప్పుడూ ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఎకో పార్కుల నిర్వహణ వాటి ఆధునికీకరణకు చర్యలు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

ఎన్నో ప్రత్యేకతలు: దేశంలోని పెద్ద జూలలో ఒకటైన ఇందిరా గాంధీ జంతు ప్రదర్శనశాల 625 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఇక్కడ సుమారు 123 జాతులకు చెందిన 840కి పైగా జంతువులు, పక్షులు, సరీసృపాలు సంరక్షణలో ఉన్నాయి. అడవికి సమానమైన సహజ వాతావరణంలో వన్యప్రాణులను ఉంచడం ఈ జూ విశేషం. ఎప్పుడూ వన్యప్రాణుల కేకలు, పులుల గాండ్రింపులు, ఎలుగుబంటి అరుపులు, పక్షుల కిలకిలరావాలు, నెమళ్ల నాట్యాలతో విశాఖలోని ఈ ఇందిరా గాంధీ జంతు ప్రదర్శనశాల కళకళలాడుతూ ఉంటుంది. అడవుల్లో స్వేచ్ఛగా సంచరించే జంతువుల కంటే ఇక్కడ ఉంటే వాటి జీవనశైలి అమలులో కొన్ని తేడాలు ఉంటాయి. వీటికి సమతుల్య ఆహారంతో పాటు వ్యాయామం, వైద్య సంరక్షణతో ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో జీవన నియమాలు పాటిస్తారు.

