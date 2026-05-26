'అక్కడ మన పిల్లలకు స్నానం చేయించగలమా?' - అధికారులపై పవన్ కల్యాణ్ ఆగ్రహం
తూ.గో. జిల్లాలో రెండో రోజు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ పర్యటన - గోదావరిలో కాలుష్య ప్రాంతాలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తున్న పవన్కల్యాణ్ - పరిశ్రమ నుంచి వ్యర్థాలు నేరుగా గోదావరిలో కలుస్తుండటంపై ఆగ్రహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 3:41 PM IST
Pawan Kalyan Fire On Officers due to Industrial Waste into Godavari : గోదావరి నదిలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించడమే లక్ష్యంగా టాస్క్ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రకటించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ నేరుగా రంగంలోకి దిగారు. రెండో రోజు పర్యటనలో భాగంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలోని ఆంధ్ర పేపర్ మిల్స్ కాలుష్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించారు. ఉదయాన్నే వెంకట నగరం ప్రాంతం నుంచి గోదావరి మధ్యన ఉన్న లాగూన్స్ (మడుగులు) వరకు బోటులో వెళ్లి తనిఖీ చేశారు. పేపర్ మిల్స్ యాజమాన్యం తూర్పులంకలోని ప్రత్యేక మడుగుల్లో కాలుష్యకారక నీటిని విడిచిపెడుతున్న వైనాన్ని పరిశీలించారు.
ఏ మేరకు శుద్ధి చేసి అక్కడ విడిచి పెడతారు? ఆ ప్రాంత జలాల్లో ఉన్న కాలుష్యం ఎంత అన్న విషయాలను ప్రత్యక్షంగా వెళ్లి తెలుసుకున్నారు. మట్టి, నీటి నమూనాలను సేకరించి అక్కడే మొబైల్ కిట్స్ ద్వారా పరీక్షలకు జరిపించారు. కాలుష్యకారకాలు ఉన్నట్లు గుర్తించి, నిబంధనలను పాటించనందున వెంటనే పరిశ్రమకు నోటీసులు జారీ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
మడుగుల్లో గుర్రపు డెక్క పేరుకుపోయిన తీరుపై పీసీబీ అధికారులను పవన్ ప్రశ్నించారు. పరిశ్రమలకు రాయితీలపై భూములు ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తుంటే కనీసం పర్యావరణ స్పృహ కూడా లేకపోతే ఎలా అంటూ నిలదీశారు. ఇంత కాలుష్యం విడుదల చేస్తున్న ఆంధ్ర పేపర్ మిల్క్ ఎందుకు నోటీసులు ఇవ్వలేదని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులపై పవన్ కల్యాణ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వానికి ఆ పరిశ్రమ చెల్లించాల్సిన రూ.13 కోట్ల బకాయిలు ఎందుకు వసూలు చేయలేకపోతున్నారని జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరిని ప్రశ్నించారు.
అధికారులపై పవన్ కల్యాణ్ అసహనం : అధికారులు బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించకపోతే ప్రజలకు మేం సమాధానం చెప్పుకోవాలంటూ అధికారులపై పవన్ కల్యాణ్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి నీటినీ నదిలోకి వదిలి అక్కడ మన పిల్లల్ని స్నానం చేయించే సాహసం చేయగలమా అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పరిశ్రమల కాలుష్యం విషయంలో కాలుష్య నియంత్రణ నిబంధనలు అందరూ పాటించాల్సిందేనని ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. పరిశ్రమలు వాటిని పాటించేలా అధికారులు పని చేయాలని, క్షేత్రస్థాయిలో మీకు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే చెప్పాలని ముఖ్యమంత్రితో, కేబినెట్లో మాట్లాడి పరిష్కరిస్తానని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.
గోదావరిలో కాలుష్య నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు : గోదావరిలో కాలుష్య నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై పవన్కల్యాణ్ దిశానిర్దేశం చేశారు. సాస్కి నిధులతో చేపట్టిన రోడ్ల పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. కేంద్రం నుంచి ఏ ప్రాజెక్టులకు నిధులు తీసుకురావచ్చో ప్రతిపాదనలు అడిగారు. రాజమహేంద్రవరం సమీపంలో దోబీఘాట్ కోసం మాడ్యులార్ ట్రీట్మెంట్ను నిర్మించాలని ఆదేశించారు. కాలుష్య నివారణ చర్యల కోసం రూ.100 కోట్లు పీసీబీకి ఇవ్వాలని పవన్ కోరారు. రూ.100 కోట్లతో గోదావరిలో కాలుష్య నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలకు ఆదేశించారు. రాజమహేంద్రవరం సమీపంలోని కాతేరును వీఐపీ ఘాట్గా సిద్ధం చేయాలన్నారు. మునికూడలిని మోడల్ పుష్కరఘాట్గా సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. పంచాయతీరాజ్ శాఖ నిధులతో జూన్ 25లోపు మోడల్ ఘాట్ సిద్ధం చేయాలన్నారు. ప్లాస్టిక్ స్థానంలో బయోడీగ్రేడబుల్ వస్తువులు వినియోగించాలని అధికారులకు పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు.
"పర్యావరణ పరిరక్షణ, అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టులో కీలకం. కాలుష్య రహితం చేయడం నా బాధ్యత. పది కోట్లమంది రానున్న దృష్ట్యా ఉదాసీనతగా వ్యవహరిస్తే ప్రజలు నన్ను క్షమించరు. ఏలూరులో నీటి కాలుష్యంతో ప్రజలు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. పరిశ్రమలు నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చెడ్డపేరు వచ్చేది కూటమి ప్రభుత్వానికే. ఆంధ్రా పేపర్ మిల్లు ప్రభుత్వానికి రూ.13 కోట్లు బకాయిలు ఉన్నా చెల్లించలేదు. బకాయిలు చెల్లించి పరిశ్రమలు బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి. మురుగునీరు కలిస్తే పుణ్యం కాదు, రోగాలు మాత్రం కచ్చితంగా వస్తాయి. గోదావరి నది కాలుష్యంతో విలవిల్లాడుతోంది. పుష్కరాల నాటికి గోదావరిని కాలుష్య రహితంగా చేయడమే లక్ష్యం". - పవన్ కల్యాణ్, ఉపముఖ్యమంత్రి
