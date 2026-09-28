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ఆక్వా వ్యర్థాలపై పవన్ సమీక్ష - జలవనరులు కలుషితం కాకుండా చూడాలని ఆదేశం

ఆక్వా వ్యర్థాలపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఆక్వా వ్యర్థాల నుంచి వచ్చే అనర్థాల నివారణకు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లలో పర్యావరణ ప్రమాణాల అమలుకు ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ ఉండాలన్నారు.

Pawan Review on Aqua Waste
ఆక్వా వ్యర్థాలపై పవన్ సమీక్ష (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 7:55 PM IST

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Pawan Review on Aqua Waste : ఆక్వా వ్యర్థాల కారణంగా జలవనరులు కలుషితం కాకుండా నిబంధనలు కఠినంగా అమలు చేయాలని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులను డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్​ ఆదేశించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆక్వా ప్రాసెసింగ్, ఆక్వా ప్రీ-ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు నిర్దేశిత పర్యావరణ ప్రమాణాలను తప్పనిసరిగా పాటించేలా చూడాలన్నారు. ఆక్వా కాలుష్యంపై ఇవాళ మంగళగిరిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు.

శుద్ధి చేయని ఆక్వా వ్యర్థాల్లో పరిమితికి మించి హానికారక రసాయనాలు ఉండడం వల్ల నదులు, కాలువలు, భూగర్భ జలాలు కాలుష్యం బారినపడుతున్నాయని పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. ఫలితంగా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు దెబ్బ తింటున్నాయని వివరించారు. జలవనరుల పరిరక్షణ, కాలుష్య నివారణకు ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని స్పష్టం చేశారు. ఆక్వా ప్రాసెసింగ్, ప్రీ-ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల నుంచి వెలువడుతున్న కాలుష్య ప్రభావం, నివారణ చర్యలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 119 ఆక్వా ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు, 12 ఆక్వా ప్రీ-ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఉన్నాయని పీసీబీ అధికారులు ఉప ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. అక్కడ చేసే తనిఖీలు, నమూనాల సేకరణ, పరీక్షల నిర్వహణకు సంబంధించిన విషయాలను తెలియజేశారు. ఈ క్రమంలో స్పందించిన ఆక్వా ప్రాసెసింగ్, ప్రీ-ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లలో క్రమం తప్పకుండా నమూనాలు సేకరించి పరీక్షలు నిర్వహించాలని అధికారులు సూచించారు. తద్వారా సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి నివారించే దిశగా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ఉల్లంఘనలు పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఆక్వా యూనిట్లు పర్యావరణ ప్రమాణాలు సమర్థవంతంగా పాటించేలా చేయడమే లక్ష్యమని పవన్ స్పష్టం చేశారు.

పరవాడ కాలుష్యంపై పవన్ స్పందన : మరోవైపు అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ ఫార్మాసిటీ సమీపంలోని డ్రెయిన్లు, వర్షపు నీటి కాలువల్లో నల్లటి రంగుతో కూడిన నీరు ప్రవహిస్తోందని దీంతో దుర్వాసన వస్తోందని శుక్రవారం నాడు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒకరు వీడియో పోస్ట్ చేశారు. దీనిపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​ స్పందించారు. ఈ మేరకు ఆ ప్రాంతంలో పర్యటించి వాస్తవ పరిస్థితులపై సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (పీసీబీ) అధికారులను ఆదేశించారు.

దీంతో అధికారులు చర్యలకు ఉపక్రమించారు. వీడియో ఆధారంగా ఆయా ప్రాంతాల్లోని మురుగు కాలువల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. శుద్ధి చేయని వ్యర్థాలతో కూడిన నీటిని ఇందులోకి విడుదల చేసినట్టు గుర్తించారు. ఈ మేరకు దీనిపై వివరణ కోరుతూ 95 కంపెనీలకు షోకాజ్​ నోటీసులు జారీ చేశారు. అదేవిధంగా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. వర్షపు నీటిని నిల్వ చేసే ఏర్పాట్లు చేయాలని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మురుగునీరు లేదా కలుషిత నీటిని బయటకు విడుదల చేయరాదని చెప్పారు.

ఎఫ్లుయెంట్, ప్రమాదకర వ్యర్థాలను క్రమం తప్పకుండా శాస్త్రీయ పద్ధతిలో నిర్వహించాలని అధికారులు తెలిపారు. శుద్ధి చేసిన వ్యర్థాలకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీని కనీసం ఆరు నెలల పాటు భద్రపరచాలన్నారు. కన్‌సెంట్ టు ఆపరేట్ , హాజర్డస్ వేస్ట్ అనుమతుల నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని చెప్పారు. అక్రమంగా మురుగునీరు, ప్రమాదకర వ్యర్థాలు, ఉప ఉత్పత్తుల వంటి వాటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు నిర్ధారణయితే ఆయా పరిశ్రమలపై పర్యావరణ నిబంధనలను అనుసరించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న పరిశ్రమలను ఉపేక్షించేది లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే షోకాజ్ నోటీసులపై స్పందించేందుకు పరిశ్రమలకు ఏడు రోజుల సమయమిచ్చారు. నిర్దేశిత సమయంలో సంతృప్తికరమైన వివరణ ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు తీసుకున్న చర్యలను వివరిస్తూ ఒక నివేదికను ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి పంపించారు. మరోవైపు అధికారుల చర్యలపై స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

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