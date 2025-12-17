ETV Bharat / state

గ్రామీణ స్థాయిలో పాలనా సామర్థ్యాల పెంపు కోసం కృషి చేయాలి: కలెక్టర్ల సదస్సులో పవన్​కల్యాణ్​

సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కార మార్గం కావాలని, అధికారులంతా ప్రజల సలహాలు, సూచనలు స్వీకరించి ముందుకెళ్లాలన్న మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్

Deputy CM Pawan Kalyan And Ministers in Collectors Conference
Deputy CM Pawan Kalyan And Ministers in Collectors Conference (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 2:29 PM IST

3 Min Read
Deputy CM Pawan Kalyan And Ministers in Collectors Conference : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన అమరావతిలోని సచివాలయంలో కలెక్టర్ల సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కళ్యాణ్‌ రాష్ట్రాభివృద్ధికి సహకరిస్తున్న కలెక్టర్లు అందరికీ అభినందనలు తెలిపారు. 4 వేల కిలోమీటర్ల మేర గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు వేశామని, 1.20 లక్షల వ్యవసాయ చెరువులు తవ్వి లక్ష్యాలను చేరుకున్నామన్నారు. రూ. 4,330 కోట్ల మేర నిధులను వేతనాలుగా మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం నుంచి చెల్లించామన్నారు. గ్రామ పంచాయితీల్లో రెవెన్యూ ఆర్జనపై కూడా దృష్టి సారించామని తెలిపారు. కేంద్ర పథకాల అమలులో వంద శాతం ఫలితాలు సాధించిన అల్లూరి, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల కలెక్టర్లను పవన్‌కల్యాణ్‌ అభినందించారు.

రెవెన్యూ ఆర్జనపైనా దృష్టి : గ్రామీణ స్థాయిలో పాలనా సామర్థ్యాల పెంపు కోసం కృషి చేయాలని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. గిరిజన గ్రామాలకు వీలైనన్ని చోట్ల రహదారులు వేస్తున్నామన్న ఉపముఖ్యమంత్రి, గ్రామాలకు విద్యుత్‌ సౌకర్యంతో పాటు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం లక్ష్యమన్నారు. గ్రామపంచాయతీల్లో రెవెన్యూ ఆర్జనపైనా దృష్టి సారించామని మారుమూల గిరిజన గ్రామాల అభివృద్ధిపైనా కలెక్టర్లు దృష్టి పెట్టాలని పవన్‌కల్యాణ్‌ అధికారులకు సూచించారు.

గ్రామీణ స్థాయిలో పాలనా సామర్థ్యాల పెంపు కోసం కృషి చేయాలి: కలెక్టర్ల సదస్సులో పవన్​కల్యాణ్​ (ETV)

ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్​ : విజనరీ నేత చంద్రబాబు నేతృత్వంలో మన రాష్ట్రానికు ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యతలను నిర్దేశించుకుని ముందుకు వెళ్తున్నామని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ వెల్లడించారు. ప్రతీ ప్రభుత్వ పాలసీ, నిర్ణయం ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తుందని, అందుకే అత్యంత భాధ్యతాయుతమైన పాలన అందిస్తున్నామన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో వివిధ అంశాలను గుర్తించి వాటిని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావాలని కోరారు. ప్రతీ జిల్లా జీఎస్డీపీ లక్ష్యాలను చేరుకుని ప్రగతి సాధించాలని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ ఆకాంక్షించారు.

ఒకటే జెండా, అజెండా : గత పాలకుడు ఒకే ఒక కలెక్టర్ల సదస్సు నిర్వహించి తర్వాత ఆ కట్టడాన్ని కూల్చేశారని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌ దుయ్యబట్టారు. రాష్ట్రాన్ని కూడా ధ్వంసం చేశారని, ఇప్పుడు రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మించుకోవాల్సి ఉందని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంపై ఉన్న నమ్మకంతో ఏపీకి ఇప్పుడు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కల్పన లక్ష్యం దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని మంత్రి వెల్లడించారు. ఒకటే జెండా, అజెండా ప్రతీ ఇంటికీ సంపద, అభివృద్ధి చేరాలన్నదే లక్ష్యంగా పేర్కొన్నారు. కొందరు నేతలు దొంగతనాల్ని కూడా సమర్థిస్తున్నారని, అలాంటి వ్యాఖ్యల్ని ఖండించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. ఇలాంటి విషయాల్లో అందరూ సమిష్టిగా పని చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులను పరిష్కరించేందుకు కలెక్టర్లు శ్రద్ధ పెట్టాలని అనగాని సత్యప్రసాద్‌ సూచించారు.

'ఇంటింటికి సంక్షేమం, సంపద లక్ష్యంగా ఆలోచనలు చేస్తున్నాం. రాష్ట్రాభివృద్ధికి కంకణం కట్టుకొని రాత్రింబవళ్లు పని చేస్తున్నాం. కొంతమంది అదేపనిగా విమర్శలు చేస్తుంటారు, వాటిని కూడా ఖండించాలి. ప్రజలకు హాని కలిగే కార్యక్రమాలు చేస్తే ఎవరినీ ఉపేక్షించవద్దు. వివిధ శాఖల నుంచి ఎన్నో గ్రీవెన్స్‌లు వస్తుంటాయి. వాటిపై ప్రత్యేకశ్రద్ధ పెట్టాలి.' - అనగాని సత్యప్రసాద్‌, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి

సీఎం అభినందనలు : ఉపముఖ్యమంత్రి వేరే రంగం నుంచి వచ్చినా పరిపాలనలో చక్కటి పనితీరు కనబరుస్తున్నారని ప్రశంసించారు. నియామకపత్రం తీసుకున్న ఓ కానిస్టేబుల్ తన ఊరికి రోడ్డు లేదని అడిగితే తన శాఖకు సమాచారం పంపి అదే వేదిక నుంచి ఆ రోడ్డుకు రూ.3.90 కోట్లు పవన్ మంజూరు చేయించారని తెలిపారు.

