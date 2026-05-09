'జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాం' - ఒమెన్లో చిక్కుకున్న మహిళను కాపాడిన పవన్ కల్యాణ్
కొద్ది రోజుల క్రితం రక్షించాలని పవన్కు షానవాజ్ వీడియో సందేశం - విషయాన్ని భారత విదేశాంగ శాఖ దృష్టికి తీసుకెళ్లిన పవన్ - షానవాజ్ ను కాపాడి భారత్కు పంపిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 1:12 PM IST
Pawan Kalyan Helped Gulf Lady : కుటుంబానికి ఆర్థిక అండగా నిలబడేందుకు విదేశాల్లో పనిచేస్తే, అధిక ఆదాయం సంపాదించి తమ ఆత్మీయులను మరింత మెరుగ్గా పోషించవచ్చని చాలామంది భావిస్తుంటారు. అన్నమయ్య జిల్లా వాయల్పాడుకు చెందిన షాన్వాజ్ కూడా సరిగ్గా ఇలాంటి ఆశనే పెట్టుకున్నారు. తన సొంత పిల్లలను వదిలిపెట్టి, పని నిమిత్తం ఆమె ఒమన్కు వెళ్లారు. అయితే, గత కొద్ది రోజులుగా అక్కడ పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా దారుణంగా మారిపోయాయి. దీంతో ఆమె రహస్యంగా ఒక సెల్ఫీ వీడియోను చిత్రీకరించి, తనను రక్షించాల్సిందిగా పవన్ కల్యాణ్ను వేడుకున్నారు. ఆమె విజ్ఞప్తికి తక్షణమే స్పందించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఆమె సురక్షితంగా భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చేలా చేయడానికి సాధ్యమైన అన్ని ప్రయత్నాలను చేశారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో షాన్వాజ్ తన స్వస్థలానికి సురక్షితంగా తిరిగి రాగలిగారు.
దేశానికి రప్పించేందుకు ప్రయత్నాలు : షాన్వాజ్ను సురక్షితంగా స్వదేశానికి రప్పించేందుకు సహకరించాల్సిందిగా ఆయన ఒమన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయ అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనికి వెంటనే స్పందించిన విదేశాంగ శాఖ అధికారులు, షాన్వాజ్ను తిరిగి దేశానికి తీసుకువచ్చారు. దిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్లోని శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న షాన్వాజ్ను జనసేన నాయకులు మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయానికి తోడ్కొని వెళ్లారు. అక్కడ ఆమెకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం, ఆమె స్వగ్రామానికి పంపించారు. తన సురక్షిత ప్రయాణానికి భరోసా కల్పించినందుకు ఆమె పవన్ కల్యాణ్కు తన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
ఎక్స్ వేదికగా కృతజ్ఞతలు : మరోవైపు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కూడా సోషల్ మీడియా వేదిక 'X' (ఎక్స్) ద్వారా స్పందిస్తూ, తన విజ్ఞప్తిని మన్నించి షాన్వాజ్ స్వదేశానికి తిరిగి రావడంలో సహకరించిన రాయబార కార్యాలయ అధికారులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
"నేను పెట్టిన వీడియోకు పవన్కల్యాణ్ స్పందించారు. వెంటనే అక్కడున్న అధికారులతో మాట్లాడి నన్ను ఆ బంధీ నుంచి విడిపించి, సేఠ్కు తగిన విధంగా బుద్ధి చెప్పారు. మంచి ఆహారంతో పాటు వైద్య పరీక్షలు కూడా నిర్వహించి, కొంత ఆర్థికంగా సహాయం చేశారు. నేను నా కుటుంబసభ్యులు పవన్ కల్యాణ్కు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాం." -షాన్వాజ్, బాధితురాలు
వీడియో పెట్టేందుకు గల కారణాలు : ఆమె సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. అందులో ఆమె కన్నీటి పర్యంతమవుతూ, అక్కడ తాను అనుభవిస్తున్న వేధింపులను వివరించారు. తన యజమాని "సేఠ్" తనను ఒక గదిలో నిర్బంధించి నిరంతరం వేధింపులకు గురిచేశారని, అంతేకాకుండా ఆహారం, నీరు ఇవ్వకుండా శారీరకంగా దాడి చేశారని ఆమె ఆరోపించారు. తనకు స్వేచ్ఛగా మాట్లాడే సమయం కూడా దొరకడం లేదని, మరణం అంచున ఉన్నట్లు అనిపిస్తోందని చెబుతూ, తనను కాపాడాలని ఆమె ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ను వేడుకుంది.
తాను చనిపోతే, తన ముగ్గురు పిల్లలను చూసుకునేందుకు, ఆదుకునేందుకు ఎవరూ మిగలరని ఆమె వాపోయింది. తాను ఆ వీడియోను బాత్రూమ్లో రికార్డ్ చేశానని, ఒకవేళ తన యజమానికి అది తెలిస్తే అతను తనను చంపేస్తాడని భయపడుతున్నానని వెల్లడిస్తూ ఆమె తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేసింది. కన్నీళ్లు ధారగా కారుతుండగా, తనను రక్షించాలని, తన ముగ్గురు పిల్లల భద్రత, రక్షణ కల్పించాలని ఆమె విజ్ఞప్తి చేసింది.
