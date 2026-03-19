అసెంబ్లీలో బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టనున్న భట్టివిక్రమార్క - వ్యవసాయం, విద్య, వైద్య రంగాలకు తగిన కేటాయింపులు

Deputy CM Bhatti Vikramarka (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 19, 2026 at 10:55 PM IST

Telangana Budget 2026 : సంక్షేమం, అభివృద్ధి మేళవిస్తూ ఎన్నికల హామీల కోసం తగిన కేటాయింపులు చేస్తూ రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ శుక్రవారం రానుంది. ఉన్న ఆర్థిక పరిమితులు, ఆదాయ అంచనాను పరిగణలోకి తీసుకొని వాస్తవిక బడ్జెట్ ఉంటుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెప్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఉన్న పథకాలు, కార్యక్రమాలకు తగిన కేటాయింపులు చేస్తూనే కొత్తగా కొన్నింటికి నిధులు సర్దుబాటు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వ్యవసాయం, విద్య, వైద్య రంగాలకు తగిన కేటాయింపులు చేస్తూనే మౌలికసదుపాయాలకు తగిన ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మూలధన పెట్టుబడి ఆవశ్యతను కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లు చెప్తున్నారు. మరోమారు మూడు లక్షల కోట్ల మార్కును దాటనున్న రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ మూడు లక్షలా 20 వేల నుంచి 30 వేల కోట్ల మధ్యన ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

మూడో పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ : 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రాష్ట్ర వార్షిక ప్రణాళిక శుక్రవారం వెల్లడి కానుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉభయసభల్లో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. ఉపముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టివిక్రమార్క శాసనసభలో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మండలిలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం సమావేశం కానున్న రాష్ట్ర మంత్రివర్గం బడ్జెట్ పై చర్చించి ఆమోదం తెలపనుంది. బడ్జెట్ కోసం సర్కార్ ఇప్పటికే కసరత్తు పూర్తి చేసింది.

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26 ఆదాయ, వ్యయాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఆయా శాఖల అవసరాల ఆధారంగా పద్దులను ఖరారు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టివిక్రమార్క అధికారులతో పలు దఫాలు సమావేశమై, అన్ని అంశాలను పూర్తి స్థాయిలో సమీక్షించి బడ్జెట్ పద్దులకు ఆమోదముద్ర వేశారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రవేశపెడుతున్న మూడో పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ ఇది. 2023 డిసెంబర్​లో అధికారంలోకి వచ్చిన అనంతరం 2024 ఫిబ్రవరిలో ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం 2024 జూలైలో, 2025 మార్చిలో పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్లను ప్రవేశపెట్టింది. శుక్రవారం ప్రవేశపెడుతున్న బడ్జెట్ మూడో పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ కానుంది. గత రెండు ఆర్థిక సంవత్సరాల బడ్జెట్​లను బేరీజు వేసుకుంటూ తదుపరి వార్షిక ప్రణాళికకు సర్కార్ సిద్ధమైంది.

మూసీ సుందరీకరణ, ఫ్యూచర్ సిటీకి నిధులు : సహజంగానే ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న వివిధ పథకాలు, కార్యక్రమాలతో పాటు 2023 ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీల అమలు కోసం బడ్జెట్​లో నిధుల కేటాయింపులు ఉండనున్నాయి. ఆయా వర్గాల సంక్షేమంతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం కేటాయింపులు చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కువ మంది ప్రజలకు ఆధారమైన వ్యవసాయ రంగమే తొలి ప్రాధాన్యం కానుంది. రైతుల అభివృద్ధి, వ్యవసాయరంగ అభివృద్ధి నిధులు పొందుపర్చనున్నారు. ఇదే సందర్భంగా విద్య, వైద్యం, పంచాయతీరాజ్, పురపాలక ఇలా వివిధ రంగాలకు సర్కార్ ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా బడ్జెట్​లో నిధులు ప్రతిపాదించనున్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, మహిళా సంక్షేమం కోసం అమల్లో ఉన్న పథకాలు, కార్యక్రమాలకు నిధులు కేటాయించనున్నారు.

కొత్తగా పాఠశాల విద్యార్థులకు అల్పాహార పథకం, ఐటీఐ విద్యార్థులకు ఉపకారవేతనాలు, లాంటి వాటికి కేటాయింపులు చేసే అవకాశం ఉంది. మౌలికసదుపాయాలకు తగిన ప్రాధాన్యం ఇచ్చి నిధులు ప్రతిపాదించే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్ నగరంలోని వివిధ ప్రాజెక్టులు, మూసీ సుందరీకరణ, ఫ్యూచర్ సిటీ సహా ఇతరాలకు నిధులు పొందుపర్చే అవకాశం ఉంది. మెట్రో రైలును ఎల్ అండ్ టీ నుంచి స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు విస్తరణకు అవసరమైన నిధులు, రోడ్ల నిర్మాణం కోసం తగిన కేటాయింపులు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అటు మూలధన పెట్టుబడి కోసం కేటాయింపులు పెంచాలన్న అభిప్రాయం ప్రభుత్వ వర్గాల్లో బలంగా ఉంది. ఈ అంశాలన్నింటిని పరిగణలోకి తీసుకొని నిధులను ప్రతిపాదించనున్నారు.

వచ్చే ఏడాది వృద్ధి అంచనాను పరిగణలోకి తీసుకొని బడ్జెట్ : 2024-25 లెక్కలతో పాటు 2025-26 సవరించిన అంచనాలను కూడా బడ్జెట్​లో పొందుపర్చనున్నారు. వాటి ఆధారంగా రానున్న ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-27 బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలు ఉండనున్నాయి. 2025-26 బడ్జెట్ అంచనాలు 3,04,856 కోట్ల రూపాయలు. ఆ మొత్తాన్ని ఎంత వరకు సవరిస్తారన్నది చూడాల్సి ఉంది. కాగ్ లెక్కల ప్రకారం జనవరి నెలాఖరు వరకు పది నెలల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,93,313 కోట్ల రూపాయలు వ్యయం చేసింది. మిగిలిన రెండు నెలల్లో చేసిన వ్యయాన్ని కలిపి అంచాలను సవరించనున్నారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం వృద్ధి రేటు, వచ్చే ఏడాది వృద్ధి అంచనాను పరిగణలోకి తీసుకొని 2026-27 పద్దు ఉండనుంది. మూడు లక్షలా 20 వేల కోట్ల నుంచి మూడు లక్షలా 30 వేల కోట్ల మధ్యలో రాష్ట్ర బడ్జెట్ ఉండే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.

