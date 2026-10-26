కీలక ఖనిజాల అన్వేషణలోకి సింగరేణి విస్తరించాలి : భట్టి విక్రమార్క
Deputy CM Bhatti on Singareni : ప్రజాభవన్లో సింగరేణి కాలరీస్ జనరల్ మేనేజర్లతో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. కీలక ఖనిజాల అన్వేషణలోకి విస్తరించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
Published : October 26, 2026 at 8:13 AM IST
Deputy CM Bhatti on Singareni : పదేళ్ల పాటు సింగరేణిని నిర్వీర్యం చేసేలా నిర్ణయాలు తీసుకున్న వారే, ఇప్పుడు తప్పుడు విమర్శలు చేస్తున్నారని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మండిపడ్డారు. విస్తరణను పట్టించుకోకుండా, కొత్త బొగ్గు బ్లాకులు అందకుండా చేసి ఇప్పుడు నష్టం జరుగుతోందనడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. సింగరేణిని బలోపేతం చేసి, ఉపాధి భద్రత కల్పించేలా సమగ్ర కార్యాచరణతో ముందుకు సాగాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కీలక ఖనిజాల అన్వేషణలోకి విస్తరించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
ఉపాధి భద్రత కల్పించేలా ముందుకు సాగండి
హైదరాబాద్లోని ప్రజాభవన్లో సింగరేణి కాలరీస్కు చెందిన 66 మంది జనరల్ మేనేజర్లతో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఆదివారం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. సింగరేణి సీఎండీ బుద్ధ ప్రకాశ్ జ్యోతి అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో సంస్థ పనితీరుపై సమగ్రంగా చర్చించారు. సింగరేణిని బలోపేతం చేసి, ఉపాధి భద్రత కల్పించేలా సమగ్ర కార్యాచరణతో ముందుకు సాగాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బొగ్గు ఉత్పత్తి వ్యయం తగ్గించడం, ఉత్పాదకత పెంచడం, కొత్త గనులను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు కీలక ఖనిజాల అన్వేషణలోకి విస్తరించాలని భట్టి దిశానిర్దేశం చేశారు.
వారు చేసిన పనికి సమాధానం చెప్పాలి
పదేళ్లు సింగరేణి విస్తరణను పట్టించుకోకుండా, కొత్త బొగ్గు బ్లాకులు అందకుండా చేసి సంస్థను నిర్వీర్యం చేయాలని చూసిన వారే ఇప్పుడు విమర్శలకు దిగడం విడ్డూరంగా ఉందని భట్టి అన్నారు. సింగరేణిలో బొగ్గు ఉత్పత్తి తగ్గుతోందని, 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గు మాయమైందని ప్రచారం చేస్తున్న వారు గతంలో ఏం చేశారో సమాధానం చెప్పాలన్నారు. తమ ప్రభుత్వం వాస్తవ పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసి, కొత్త గనుల అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటోందన్నారు.
బొగ్గు కేటాయింపులు పక్కాగా జరగాలి
సుమారు 42 వేల మంది శాశ్వత ఉద్యోగులు, మరో 34 వేల నుంచి 36 వేల మంది కాంట్రాక్టు, ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది ఆధారపడిన సింగరేణిని కాపాడుకోవడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని భట్టి స్పష్టం చేశారు. గతంలో అభివృద్ధికి అవసరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం వల్లే సంస్థ కీలక దశకు చేరుకుందని భట్టి అన్నారు. విద్యుత్ ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేసేటప్పుడే వాటికి అవసరమైన బొగ్గు కేటాయింపులను పక్కాగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. బొగ్గు కేటాయింపులు లేకుండానే విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు సరఫరా బాధ్యతలను సింగరేణిపై పెట్టడం వల్ల సమస్యలు తలెత్తాయని వివరించారు.
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