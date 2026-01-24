ETV Bharat / state

తెలంగాణకు ఆత్మగా ఉన్న సింగరేణిపై కొన్ని కట్టుకథలు వస్తున్నాయి : భట్టి విక్రమార్క

సింగరేణి ఉద్యోగుల మానసికస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసేలా కథనాలు, పుకార్లు వస్తున్నాయని భట్టి విక్రమార్క ఆగ్రహం - తప్పుడు కథనాలతో తన ప్రతిష్టను భంగం చేస్తానంటే ఊరుకోనని హెచ్చరిక - టెండర్లు దక్కించుకున్నది బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలేనని వెల్లడి

Deputy CM Bhatti on Singareni : తెలంగాణకు ఆత్మగా ఉన్న సింగరేణిపై కొన్ని కట్టుకథలు వస్తున్నాయన్న డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క సింగరేణి ఉద్యోగుల మానసిక స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసేలా కథనాలు, పుకార్లు వస్తున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పెట్టుబడులు అంటూ ఒక పత్రిక రాసిన విషపు కథనంతో వివాదం మొదలైందని గుర్తు చేశారు. కట్టుకథలు, ఊహాగానాలతో రోజుకో కథ వండివారుస్తున్నారని, ఏ దోపిడీదారు కోసమే, ఎవరి ప్రయోజనాల కోసమో ఈ కథనాలు వస్తున్నట్లు అనిపిస్తోందని, కొద్దిమందికి లబ్ధి చేసేందుకు సింగరేణిలో సైట్‌ విజిట్‌ అనే నిబంధన పెట్టారని ఊహించుకుని రాశారని తెలిపారు. అనుకున్న వ్యక్తులకు టెండర్లు ఇచ్చేందుకే నిబంధనలు మార్చారని కథలు అల్లారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సైట్ విజిటింగ్‌ అనేది తనకు మేలు జరిగేందుకే పెట్టారని రాశారని, ఒక పత్రిక కథనం ఆధారంగా మరో నేత ఒక లేఖ రాశారని పేర్కొన్నారు.

సింగరేణి అనేది ఒక అటానమస్ సంస్థ అని, సింగరేణి సంస్థలో ప్రతి నిర్ణయం మంత్రిమండలి వద్దకు రాదని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. సింగరేణి సంస్థ ప్రోసీజర్స్ ప్రకారమే నిర్ణయాలు జరుగుతాయని అన్నారు. ఆరోపణలు రాగానే టెండర్లు రద్దు చేయాలని చెప్పి వెళ్లిపోయానని, తర్వాత అయినా తప్పు గ్రహించి మార్చుకుంటారని భావించానని తెలిపారు.

సైట్‌ విజిట్ అనే నిబంధన కోల్‌ ఇండియా 2018లో పెట్టిందని డిప్యూటీ సీఎం గుర్తు చేశారు. కోల్‌ ఇండియా నిబంధన ప్రకారమే సైట్‌ విజిట్‌ తప్పనిసరి అని సింగరేణి సంస్థ 2021లో పెట్టిందని అన్నారు. 2018, 2021లో తాము అధికారంలో ఉన్నామా? అని ప్రశ్నించారు. సెంట్రల్ మైనింగ్‌, డిజైనింగ్‌ అండ్ ప్లానింగ్‌ అనే సంస్థ సైట్ విజిట్‌ అనే నిబంధన పెట్టిందని, కేంద్ర ఆధీనంలోని ఎన్‌ఎండీసీ కూడా 2021లో బిడ్డర్లు సైట్‌ విజిట్‌ సర్టిఫికెట్‌ అప్‌లోడ్‌ చేయాలని నిబంధన పెట్టిందని అన్నారు.దేశంలోని చాలా కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, రాష్ట్ర సంస్థలు సైట్‌ విజిట్‌ నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నాయని, అతి పెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ రైల్వే, హిందూస్థాన్‌ కాపర్‌ లిమిటెడ్‌లోనూ ఇదే నిబంధన ఉందని, కాంట్రాక్టర్‌, వెండర్‌ సైట్‌ విజిట్‌ చేయాలని హెచ్‌పీసీఎల్‌లోనూ ఉందని గుర్తు చేశారు.

టెండర్లు దక్కించుకున్నది బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలే : సైట్‌ విజిట్ అనే నిబంధన దేశంలో ఎక్కడా లేదన్నట్లు దుష్ప్రచారం చేశారని, ఒక పత్రిక దురుద్దేశంతో రాసిన కథనం ఆధారంగా ఒక నేత లేఖ రాశారని గుర్తు చేశారు. టెండర్లు రద్దు చేయకపోతే ప్రజల్లో అపోహలు పెరుగుతాయని వెంటనే రద్దుకు ఆదేశించానని గుర్తు చేశారు. మైనింగ్‌ సంస్థల్లో వాహనాలు నడుపుతున్న వారికి డీజిల్‌పై పన్ను మినహాయింపు దేశంలో ఎక్కడా లేదని, డీజిల్‌ చోరీ జరగకుండా చూడాలని ఆదేశించానని, నైనీ కోల్‌ బ్లాక్‌కు బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలోనే టెండర్లు పిలిచారని అన్నారు. సింగరేణిలో మొత్తం 25 కాంట్రాక్టులు జరిగేతే 20 టెండర్లు బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలోనే జరిగాయని, సృజన్‌రెడ్డి మామ ఉపేందర్‌రెడ్డిని బీఆర్‌ఎస్‌లో చేర్చుకున్నది వాళ్లేనని, కాంట్రాక్టుల ఆశ చూపి కందాల ఉపేందర్‌రెడ్డిని బీఆర్‌ఎస్‌లో చేర్చుకున్నారని తెలిపారు.

సృజన్‌రెడ్డికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డితో ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. కల్యాణఖని ఓపెన్‌ టెండర్ దక్కించుకున్నది ఆర్‌.విద్యాసాగర్‌రావు సంస్థ అని, ఆర్‌జీ ఓసీ-2 టెండర్ దక్కించుకున్నది సీ-5 ఇంజినీరింగ్‌ సంస్థ, సీ-5 ఇంజినీరింగ్‌ డైరెక్టర్లు నిశాంత్‌రావు, మదన్‌మోహన్‌రావు బీఆర్‌ఎస్‌ నేతల బంధువులేనని తెలిపారు. ఎస్‌ఆర్‌పీ- ఓపీ2 టెండర్‌ సంస్థ దక్కించుకున్నది హర్ష కంపెనీ అని, తమ హయాంలో వేసిన 5 టెండర్లలో 4 టెండర్లు దక్కించుకున్నది బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలేనని, పారదర్శక టెండర్ల వల్లే బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు కూడా టెండర్లు పొందగలిగారని వివరించారు.

నా ప్రతిష్టను భంగం చేస్తానంటే ఊరుకోను : తెలంగాణ ఆస్తులు పరిరక్షించడం తన బాధ్యతని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. సింగరేణి ప్రాంతంలో మండుటెండల్లో పాదయాత్ర చేశానని గుర్తు చేశారు. మంచి క్వాలిటీ ఉన్న బొగ్గు గనులను సింగరేణి సంస్థ దక్కించుకునేలా కృషి చేస్తున్నామని, సింగరేణి సంస్థ కేవలం బొగ్గుకే పరిమితం చేయకుండా కీలక ఖనిజాల మైనింగ్‌ చేపట్టేలా చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. తన పరువు, ప్రతిష్టకు భంగం కలిగేలా తప్పుడు కథనాలు రాశారన్న ఆయన 40 ఏళ్లుగా తాను సంపాదించుకున్న ప్రతిష్టను ఒక్క కథనంలో భంగం చేస్తానంటే ఊరుకోనని హెచ్చరించారు. ఇప్పటికైనా వాస్తవం తెలుసుకుని తప్పు ఒప్పుకుంటారని ఆశిస్తున్నానని అన్నారు.

