నిజాయతీగా పన్నులు చెల్లించే వారిని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు : భట్టి విక్రమార్క
GST Council Meeting in Delhi : జీఎస్టీ సంస్కరణల్లో రాష్ట్రాల ఆదాయ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించాలని ఉపముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క కేంద్రానికి సూచించారు. నిజాయతీగా పన్నులు చెల్లించే వారిని ఇబ్బంది పెట్టొద్దని అన్నారు.
Published : October 9, 2026 at 9:31 AM IST
GST Council Meeting in Delhi : నిజాయతీగా పన్నులు చెల్లించే వారిని ఇబ్బంది పెట్టవద్దని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సూచించారు. హైదరాబాద్లో జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేయాలని కోరిన ఆయన అధికారుల కమిటీల్లో తెలంగాణకు చోటు కల్పించాలని కోరారు. దిల్లీలో జరిగిన జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క నకిలీ రిజిస్ట్రేషన్లపై ఉక్కుపాదం మోపాలని సూచించారు.
57వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం
జీఎస్టీ సంస్కరణల్లో రాష్ట్రాల ఆదాయ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించాలని డిప్యూటీ మల్లు భట్టి విక్రమార్క కేంద్రానికి సూచించారు. నిజాయతీగా పన్నులు చెల్లించే వారిని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రక్రియను నిలిపేయాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా పన్ను ఎగవేతకు పాల్పడే వారిపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని స్పష్టం చేశారు. దిల్లీలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన 57వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఆయన పలు అంశాలను ప్రస్తావించారు.
ఆర్థిక ప్రభావాన్ని రాష్ట్రాలకు వివరించాలి
హైదరాబాద్లో జీఎస్టీఎన్, జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సెక్రటేరియట్ ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. భవిష్యత్లో జీఎస్టీ కార్యకలాపాల నిర్వహణకు అవసరమైన సాంకేతిక సామర్థ్యాలు హైదరాబాద్లో ఉన్నాయన్న భట్టి ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేస్తే జీఎస్టీ పరిపాలన, పన్ను మోసాల గుర్తింపు వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం అవుతుందని పేర్కొన్నారు. మోటార్ వాహనాలు, క్యాపిటల్ గూడ్స్, ఇన్పుట్ సర్వీసుల రిఫండ్కి సంబంధించిన అంశాల్లో మార్పులు చేపట్టే ముందు వాటి పూర్తి ఆర్థిక ప్రభావాన్ని రాష్ట్రాలకు వివరించాలని కోరారు. కేంద్రం అంచనాల ప్రకారమే మోటార్ వాహనాల పన్ను విషయంలో తెలంగాణ ఏడాదికి సుమారు రూ.800 కోట్ల రాబడిని కోల్పోనుందని తెలిపారు. రాష్ట్ర అంచనాల ప్రకారం ఆ నష్టం అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని భట్టి వివరించారు.
చురుగ్గా పనిచేస్తున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ
పన్ను చెల్లింపుదారులకు అనుకూలమైన విధానాలను అమలు చేయడంతో పాటు జీఎస్టీ మోసాలు, నకిలీ రిజిస్ట్రేషన్లు, గుర్తింపు వివరాల దుర్వినియోగంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని భట్టి విక్రమార్క సూచించారు. వృద్ధులు, గృహిణులు, రోజువారీ కూలీలు, ఇతర అమాయకుల ఆధార్, పాన్ వివరాలను దుర్వినియోగం చేస్తూ మోసపూరిత జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. దేశవ్యాప్తంగా స్క్రాప్ రంగంలో పన్ను ఎగవేత ఎక్కువగా ఉందని వాటిని నివారించాలని సూచించారు. దేశవ్యాప్తంగా అధికారులు అత్యంత చురుగ్గా పనిచేస్తున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటిని గుర్తుచేసిన భట్టి విక్రమార్క అధికారుల కమిటీలలో తెలంగాణకి తగిన ప్రాతినిధ్యం లభించడం లేదని పేర్కొన్నారు. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ పునర్వ్యవస్థీకరించే కమిటీల్లో తెలంగాణకు సభ్యత్వం కల్పించడం సహా స్టాండింగ్ కమిటీ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్లో తెలంగాణకు ప్రాతినిథ్యం ఇవ్వాలని భట్టి విక్రమార్క కోరారు.
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