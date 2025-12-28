పేదలకు గుడ్ న్యూస్ - జీ+2 పద్ధతిలో ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తామన్న డిప్యూటీ సీఎం భట్టి
మధిర పురపాలక కార్యాలయం కొత్త భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన - అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో భట్టి విక్రమార్క ప్రసంగం - జీ+2 పద్ధతిలో పేదలకు ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తామని హామీ
Published : December 28, 2025 at 10:42 PM IST
Deputy CM Bhatti Vikramarka Visits Madhira : స్వాతంత్య్ర పోరాటం నుంచి నేటి వరకు గొప్ప చరిత్ర కలిగిన పట్టణం మధిర అని, ఈ పట్టణంలో అభివృద్ధిని ఉరకలు పెట్టిస్తానని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క హామీ ఇచ్చారు. ఖమ్మం జిల్లా మధిర పురపాలక కార్యాలయం కొత్త భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడారు. దేశ స్వాతంత్య్రం, ప్రజాస్వామ్యం, భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడానికి 86 మందితో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ఏర్పడిన అద్భుతమైన రోజు డిసెంబర్ 28 అని పేర్కొన్నారు.
చరిత్రాత్మక నగరం మధిర : మధిర పట్టణ ప్రజల అవసరాలు, డ్రైనేజీ ఇతర ఏ సేవలకు అయినా తమ కోసం ఒక కార్యాలయం ఉందని, సిబ్బంది ఉన్నారన్న భావన కల్పించేందుకు ఈ భవనానికి శంకుస్థాపన చేస్తున్నట్టు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. దేశానికి దిశా నిర్దేశం చేసిన నేతలు పుట్టిన చరిత్రాత్మక నగరం మధిర అని కొనియాడారు. పింగళి వెంకయ్య రూపొందించిన పతాకాన్ని ఆవిష్కరించకుండా నిజాం ప్రభుత్వం నిషేధం విధిస్తే సర్దార్ జమలాపురం కేశవరావు సవాల్ విసిరి మారువేషంలో వచ్చి మధిర నడిబొడ్డున 3 రంగుల జాతీయ జెండా ఎగురవేశారని, అది స్వాతంత్య్ర స్ఫూర్తిని రగిలించిందని ఆయన గుర్తు చేశారు.
కాంట్రాక్టర్లపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయి : ఒక పక్క ఏరు మరో పక్క చెరువుతో మధిర పట్టణం విస్తరణ సమస్యను ఎదుర్కొంటోందని, ప్రజలు మాత్రం మధిరలో నివసించేందుకు పోటీ పడుతున్నారని ఉప ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణానికి అనుమతులు మంజూరు చేశామని, భూ సేకరణకు నిధులు కూడా కేటాయించామని తెలిపారు. అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ నిర్మాణ పనుల్లో నాణ్యత లేకపోతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించమని స్పష్టం చేశారు. సంబంధిత అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు.
జీ+2 టవర్స్తో హౌసింగ్ కాలనీ నిర్మించబోతున్నాం : వర్షం రాగానే కరెంటు స్తంభాలపై చెట్లు పడి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయని, ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం తెలిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేదలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మిస్తున్నట్టే మధిర పట్టణంలోని పేదలు నివసించడానికి జీ+2 టవర్స్తో హౌసింగ్ కాలనీ నిర్మించబోతున్నామని స్పష్టం చేశారు. అతి త్వరలోనే ఈ కార్యక్రమానికి భూమి పూజ చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. మధిర పట్టణం మన అందరిదని, పట్టణానికి సమీపంలో బందరు పోర్టు, అమరావతి నగరం, రైల్వే లైన్ ఉండటంతో వస్తువులన్నిటినీ సులభంగా రవాణా చేసుకునే అవకాశం ఉందని తెలపారు.
ప్రతి ఇంటిపై కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరవేయాలి : మరోవైపు జనవరి 26 నుంచి ఖమ్మం జిల్లాలో కాంగ్రెస్ జెండా పండుగ కార్యక్రమమని భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. కాంగ్రెస్ జెండా పండుగ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించాలని, ప్రతి ఇంటిపై కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరవేయాలని పిలుపునిచ్చారు. పార్టీ భావజాలాన్ని వివరిస్తూ కరపత్రాలు పంచాలని అన్నారు.
