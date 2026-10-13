సింగరేణిలో ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.1,53,912 బోనస్
SCCL Announces Dasara Bonus : దసరా, దీపావళికి సింగరేణిలో ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.1,53,912 బోనస్ వస్తుందని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు. ఒప్పంద కార్మికులకు రూ.5,500 ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
Published : October 13, 2026 at 2:36 PM IST
SCCL Announces Dasara Bonus : సింగరేణి సంస్థలో 34 శాతం లాభాలను బోనస్ కింద ఉద్యోగులకు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. దీని ప్రకారం ఒక్కో సింగరేణి ఉద్యోగికి రూ.1,53,912 బోనస్ వస్తుందని చెప్పారు. ఒప్పంద కార్మికులకు మాత్రం రూ.5,500 ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈసారి సంస్థకు రూ.1,754 కోట్ల మేర లాభాలు వచ్చినట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు విలేకరుల సమావేశంలో పలు అంశాలపై మాట్లాడారు.
శాశ్వత కార్మికులుగా 38 వేల మంది
సింగరేణి సంస్థలో శాశ్వత కార్మికులుగా 38 వేల మంది ఉన్నారని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. అదనంగా మరో 30 వేల మంది కాంట్రాక్టు వర్కర్లు ఉన్నారని తెలిపారు. సింగరేణిలో పెండింగ్ అంశాలపై చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకున్నామన్న ఆయన పెండింగ్లో ఉన్న 300 మంది డిపెండెంట్ కార్మికుల ఆర్డర్లను 15 రోజుల్లో ఇస్తామన్నారు. మారుపేర్లకు సంబంధించిన సమస్యను 15 రోజుల్లో పరిష్కారించనున్నట్లు వెల్లడించారు. విధులకు హాజరుకాని ఉద్యోగులను డిస్మిస్ చేశామన్న ఆయన కరోనా వేళ విధులకు హాజరుకాని వారికి మాత్రం వన్టైమ్ ఆప్షన్ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు.
సింగరేణికి బీఆర్ఎస్ భారీ నష్టం చేసింది
సింగరేణి ఉద్యోగులకు సొంత ఇంటి కల నెరవేర్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు భట్టి పేర్కొన్నారు. అర్హులైన వారికి సింగరేణి ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తామని ప్రకటించారు. మైనింగ్ లేనిచోట లేఅవుట్ చేసి నెహ్రూ హౌసింగ్ కాలనీ పేరుతో ఇళ్లు నిర్మించి అందించనున్నట్లు తెలిపారు. కార్పొరేట్ స్థాయిలో సింగరేణి ఆస్పత్రులు ఉంటాయన్నారు. బీఆర్ఎస్ అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్లే సింగరేణి లాభాలు తగ్గాయన్న భట్టి చరిత్రలో వారు చేసినంత నష్టం ఎవరూ చేయలేదని మండిపడ్డారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలోని 141 కోల్ బ్లాక్స్కు వేలం జరిగితే ఒక్క వేలంలో కూడా సింగరేణిని పాల్గొనకుండా చేశారని దుయ్యబట్టారు.
తమ హయాంలోనే రూ.1.2 కోట్ల ప్రమాద బీమా
సింగరేణి సంస్థలో 3,189 పోస్టులు భర్తీ చేశామని ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్బాబు అన్నారు. కారుణ్య నియామకాలకు సంబంధించిన అంశంలో రాజకీయం చేస్తున్నారని, ఈ అంశంలో కూడా 2,437 కారుణ్య నియామకాలు చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాంట్రాక్టు కార్మికులను గుర్తించలేదని అన్నారు. సింగరేణి కార్మికులకు తమ హయాంలో రూ.1.2 కోట్లు, కాంట్రాక్టు కార్మికులకు రూ.40 లక్షల ప్రమాద బీమా అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. తాము సింగరేణికి కొత్త కోల్ బ్లాక్లను తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
"సింగరేణి కార్మికులకు సంబంధించి సుదీర్ఘ కాలం, కొన్ని సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న అంశాలపై కూడా స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. గతేడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా 34 శాతం లాభాలను బోనస్ రూపంలో ఇవ్వనున్నాం. దీంతో ఒక్కో సింగరేణి ఉద్యోగికి రూ.1,53,912 బోనస్ వస్తుంది. ఒప్పంద కార్మికులకు రూ.5,500 బోనస్ అందనుంది. కరోనా టైంలో విధులకు హాజరుకానీ ఉద్యోగులకు తిరిగి చేరడానికి వన్టైం అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాం" -భట్టి విక్రమార్క, ఉప ముఖ్యమంత్రి
ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో కార్మికుల ఆందోళన
అంతకు ముందు సింగరేణికి రావాల్సిన బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు ఆందోళనకు దిగారు. ఖైరతాబాద్లోని విద్యుత్ సౌధ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు. ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. సింగరేణి బకాయిలతో పాటు కార్మికులకు రావాల్సిన లాభాల వాటా విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వాసిరెడ్డి సీతారామయ్య మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా దిగిపోయే సమయానికి సింగరేణికి రూ.26 వేల కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయని తెలిపారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే బకాయిలు చెల్లిస్తామని చెప్పి మాట తప్పారని ధ్వజమెత్తారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బకాయిలు రూ.59 వేల కోట్లకు పెరిగాయని ఆరోపించారు. సింగరేణి సంస్థ మనుగడ కొనసాగలంటే ప్రభుత్వం వెంటనే బకాయిలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు.
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