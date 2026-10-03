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మెట్రోలో మంత్రుల బృందం - బేగంపేట నుంచి జూబ్లీ చెక్​పోస్ట్​ వరకు ప్రయాణం

డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు మెట్రోలో ప్రయాణం చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఉమ్మడి పాస్ విశేషాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయాణించినట్లు మంత్రుల బృందం తెలిపింది.

Ministers on Hyderabad Metro Using Day Passes
మెట్రో-ఆర్టీసీ కామన్​ పాస్​తో మంత్రుల బృందం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 11:45 AM IST

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Ministers Travelled in Hyderabad Metro : హైదరాబాద్‌ మెట్రోలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు ప్రయాణించారు. నగర ప్రయాణికుల కోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన మెట్రో-ఆర్టీసీ కామన్ పాస్ విశేషాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు మంత్రుల బృందం బేగంపేట నుంచి జూబ్లీ చెక్‌పోస్టు వరకు ప్రయాణం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రయాణికులపై ఆర్థిక భారం పడకుండా కాంబో పాస్‌ తీసుకొచ్చినట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ తెలిపారు.

ప్రయాణికులకు ఎంతో సౌకర్యం

ఆర్టీసీ-మెట్రో కామన్‌ పాస్‌తో ప్రయాణం మరింత సులభమని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. మెట్రో, ఆర్టీసీ సేవల సమన్వయంతో ప్రయాణికులకు ఎంతో సౌకర్యమని తెలిపారు. మెట్రో దిగిన తర్వాత బస్సు కోసం ప్రయాణికులకు ఇక అయోమయం ఉండదన్నారు. ఒకే పాస్‌తో మెట్రో, ఆర్టీసీ ప్రయాణం ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన విధానమని ఆయన కొనియాడారు. కామన్‌ పాస్‌ చాలా మంచి, అనుకూలమైన విధానమని ప్రయాణికులు అంటున్నట్లు చెప్పారు. మెట్రో ప్రయాణికులకు గమ్యస్థానానికి చేరుకునేలా తొలి కనెక్టివిటీగా ఆర్టీసీ బస్సులను వినియోగించుకోవచ్చని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

సులభమైన ప్రయాణమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం

మెట్రో–ఆర్టీసీ అనుసంధానాన్ని మరింత విస్తరిస్తామని భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు. ఇంటి నుంచి గమ్యస్థానం వరకు సులభమైన ప్రయాణమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్‌లో మెట్రో–ఆర్టీసీతో పాటు ఆటోలు, ఊబర్‌ సేవలను అనుసంధానించే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు చెప్పారు. చివరి గమ్యస్థానానికి చేరుకునేలా ‘లాస్ట్‌ మైల్‌ కనెక్టివిటీ’పై దృష్టి పెట్టామని స్పష్టం చేశారు. ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను సమగ్రంగా అనుసంధానం చేస్తామన్న ఆయన, ప్రయాణికుల సౌకర్యమే లక్ష్యంగా ఆర్టీసీ–మెట్రో కామన్‌ పాస్‌ సేవలను తీసుకొచ్చినట్లు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా కామన్‌ పాస్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌లకు భట్టి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

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MINISTERS ON METRO
మెట్రోలో ప్రయాణించిన మంత్రులు
RTC METRO COMMON DAY PASSES
RTC METRO DAY PASSES HYDERABAD
BHATTI VIKRAMARKA ON METRO

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