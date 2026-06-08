ఆంధ్రా పేపర్ మిల్స్కు షోకాజ్ నోటీసులివ్వండి - అధికారులకు పవన్ ఆదేశం
గోదావరి నది కాలుష్యంపై సమీక్ష నిర్వహించిన పవన్ - నిర్దేశిత పరిమాణం కంటే ఎక్కువ రసాయనాలు కలుస్తున్నాయని నివేదికలో వెల్లడి - ఆంధ్రా పేపర్ మిల్స్కు షోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వాలని ఆదేశించిన పవన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 4:50 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 5:22 PM IST
Deputy CM Pawan Review Meeting On Godavari River Pollution: గోదావరిలో కాలుష్యాన్ని వదులుతున్న అంధ్రా పేపర్ మిల్స్కు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులను ఆదేశించారు. ఇటీవల రాజమహేంద్రవరంలో గోదావరి నది కాలుష్యాన్ని ఆయన క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. నాడు సేకరించిన నమూనాలను ప్రయోగశాలలో పరీక్షించిన అనంతరం వచ్చిన నివేదికలన పవన్ పరిశీలించారు.
ఆపై ఈ నివేదికలపై రాజమహేంద్రవరం జిల్లా అధికారులతో వర్చువల్గా సమీక్ష నిర్వహించారు. నిర్దేశిత పరిమాణం కంటే భారీ స్థాయిలో ప్రమాదకర రసాయనాలు గోదావరిలో కలుస్తున్నట్లు నివేదికలో తేలిందన్నారు. ఇంత జరుగుతుంటే అధికారులు ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. నెలకు ఒకసారి నమూనాలు సేకరిస్తున్నట్లు అధికారులు బదులు ఇచ్చారు. మరి అలాంటప్పుడు ఇంత కలుషితమవుతుంటే చర్యలు ఎందుకు తీసుకోలేదని పవన్ అధికారులను అడిగారు.
ఏం చేస్తున్నారు?: అంతేకాకుండా వెంటనే ఆంధ్ర పేపర్ మిల్స్ యాజమాన్యానికి షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేయాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ఆదేశించారు. పర్యవేక్షణ సరిగా చేయని రాజమహేంద్రవరం కార్పొరేషన్కు సైతం నోటీసులు ఇవ్వాలని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులను పవన్ ఆదేశించారు. గోదావరి పుష్కరాలు పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా అధికారులకు పవన్ స్పష్టమైన సూచనలతో దిశానిర్దేశం చేశారు.
"అధికారులు తాము నిర్వర్తించాల్సిన విధులను క్రమం తప్పకుండా చేసి తీరాలి. నిర్దేశిత పరిమాణం కంటే భారీ స్థాయిలో ప్రమాదకర రసాయనాలు గోదావరిలో కలుస్తున్నట్లు నివేదికలో తేలింది. ఇంత జరుగుతుంటే అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు. మీరు దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలి. మరి అలాంటప్పుడు ఇంత కలుషితమవుతుంటే చర్యలు ఎందుకు తీసుకోలేదు. వీటిపై చర్యలు తీసుకోవడం మీ కర్తవ్యం. ఆంధ్ర పేపర్ మిల్స్ యాజమాన్యానికి షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేయాలి. రాజమహేంద్రవరం కార్పొరేషన్కు సైతం నోటీసులు ఇవ్వాలి. గోదావరి పుష్కరాలు పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి". -పవన్ కల్యాణ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి
రాబోయే గోదావరి పుష్కరాలను పురస్కరించుకుని నదిని కాలుష్యరహితంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అధికారులకు గతంలోనూ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ‘స్వచ్ఛ గోదావరి – పవిత్ర పుష్కరాలు’ లక్ష్యంగా ఒక సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించారు. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలోని 6 జిల్లాల్లో గల 262 పుష్కర పంచాయతీలను గుర్తించి, వాటిని మురుగురహిత పంచాయతీలుగా మార్చాలని స్పష్టం చేశారు. మురుగు నీరు నేరుగా జీవనదిలో కలవకుండా మున్సిపాలిటీల సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా మురుగు శుద్ధి ప్లాంట్ల (ఎస్టీపీ) నిర్మాణం చేపట్టాలని సూచించారు. ఈ కాలుష్య నివారణ పనుల కోసం పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ (పీసీబీ) మంజూరు చేసిన రూ.100 కోట్ల నిధులను వినియోగించాలని ఆదేశించారు.
గోదావరిలో వ్యర్థాల గణాంకాల వివరాలు:
- మొత్తం రోజువారీ మురుగు నీరు: 104 మిలియన్ లీటర్లు
- ఆంధ్ర పేపర్స్ (పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు): 32 మిలియన్ లీటర్లు
- ఆక్వా సాగు వ్యర్థాలు: 13.24 మిలియన్ లీటర్లు
- గ్రామీణ ప్రాంతాల మురుగు నీరు: 8.38 మిలియన్ లీటర్లు
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