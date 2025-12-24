ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న పవన్ - స్వయంగా వృద్ధురాలి ఇంటికి వెళ్లి ఆర్థికసాయం
గుంటూరు జిల్లా ఇప్పటంలో పవన్ పర్యటన - వృద్ధురాలు నాగేశ్వరమ్మకు రూ.50 వేలు, మనవడికి రూ.లక్ష ఆర్థికసాయం అందజేసిన పవన్ - నాగేశ్వరమ్మ మనవడి చదువుకు నెలకు రూ.5 వేలు చొప్పున పవన్ సాయం
Pawan Kalyan Visited Ippatam Village in Guntur District : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ఇప్పటం గ్రామంలో పర్యటించారు. వృద్ధురాలు నాగేశ్వరమ్మ కొత్తగా నిర్మించుకున్న ఇంటికి ఆయన వెళ్లారు. పవన్కల్యాణ్ను నాగేశ్వరమ్మ దంపతులు ఆప్యాయంగా ఆహ్వానించారు. ఆ దంపతులను ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకున్న పవన్ వారి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రోడ్డు విస్తరణ పేరుతో ఇప్పటంలో జనసేన కార్యకర్తల ఇళ్లు కూల్చివేశారు. జనసేన ఆవిర్భావ సభకు భూములు ఇచ్చారనే కక్షతో ఇలా చేశారనే ఆరోపణలున్నాయి. అప్పట్లో పవన్ కల్యాణ్ ఈ గ్రామంలో పర్యటించి బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు. ఎన్నికల్లో గెలిచాక మళ్లీ రావాలని ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మ అనే వృద్ధురాలు ఆయన్ను కోరింది.
ఈ నేపథ్యంలో ఆమెకు ఇచ్చిన మాట మేరకు ఇప్పటం చేరుకున్న పవన్ నాగేశ్వరమ్మ ఇంటికి వెళ్లారు. ఆయనకు వృద్ధురాలు ఆప్యాయంగా స్వాగతం పలికారు. ఆమెను పవన్ ఆత్మీయ ఆలింగనం చేసుకుని యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్నారు. వృద్ధురాలికి రూ.50 వేలు, ఆమె మనవడి చదువుకు రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయం అందించారు. నాగేశ్వరమ్మ కుటుంబసభ్యులతో ఆయన మాట్లాడారు. ఆమె మనవడి చదువు కోసం ప్రతి నెలా తన వేతనం నుంచి రూ.5 వేలు ఇవ్వాలని పవన్ నిర్ణయించారు. అలాగే మనవడికి ఉద్యోగం కావాలని అడగగా పరిశీలిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
అనంతరం నాగేశ్వరమ్మ మాట్లాడుతూ, ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పవన్ తమ ఇంటికి రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఇంటికి పెద్ద కుమారుడిలా యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని సూచించారని ఆమె చెప్పారు. కుటుంబానికి అండగా ఉంటామన్నారని తెలిపారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : 2022 మార్చి 14న జనసేన ఆవిర్భావ సభ కోసం ఇప్పటం గ్రామస్థులు తమ భూములు ఇచ్చారు. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం, అప్పటి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి వారిపై కక్షగట్టారు. చిన్న గ్రామంలో 100 అడుగుల మేర రోడ్డు విస్తరించాలంటూ జనసేన సానుభూతిపరుల ఇళ్లు, ప్రహారీలు కూల్చివేశారు. 2022 నవంబర్ 4న జరిగిన ఈ ఘటన అప్పట్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనమైంది.
కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగానే తమ ఇళ్లను కూల్చివేశారని ఇప్పటం గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జనసేన సభకు స్థలం ఇచ్చినందుకే మా ఇళ్లను కూల్చివేస్తారా? అంటూ అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటం లాంటి చిన్న గ్రామంలో రోడ్డు వెడల్పు చేయాల్సిన అవసరమేంటని ప్రశ్నించారు.
అనంతరం ఈ విషయం తెలుసుకున్న పవన్ కల్యాణ్ 2022 నవంబర్ 5వ తేదీన ఇప్పటం గ్రామాన్ని సందర్శించి బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు. బాధిత కుటుంబాలకు రూ.50,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించారు. పవన్ ఇప్పటం వెళ్లిన సమయంలో బండ్ల నాగేశ్వరమ్మ అనే వృద్ధురాలు ఆయన చేతులు పట్టుకుని కన్నీరు పెట్టుకుంది.
చలించిపోయిన పవన్: "నీవు కూడా నా కుమారుడి లాంటి వాడివేనని" జరిగిన దుర్మార్గంపై న్యాయం చేయాలని ఆమె (బండ్ల నాగేశ్వరమ్మ) కోరింది. చలించిపోయిన పవన్ ఎన్నికల్లో గెలిచాక మళ్లీ ఇప్పటం గ్రామానికి వస్తానని మాట ఇచ్చారు. ఈ మేరకు నేడు(బుధవారం) ఇప్పటం గ్రామానికి పవన్ కల్యాణ్ వెళ్లారు. అప్పుడు పార్టీ అధ్యక్షుడి హోదాలో ఇప్పటంకు వెళ్లిన పవన్ కల్యాణ్, ఇప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఈ గ్రామానికి వెళ్లటం విశేషం.
