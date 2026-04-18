ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌కు శస్త్రచికిత్స - 10 రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవాలన్న వైద్యులు

శుక్రవారం ఉదయం అస్వస్థతకు గురైన పవన్ కల్యాణ్‌ - పవన్‌కు వైద్యపరీక్షలు, ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ నిర్వహించిన వైద్యులు -పవన్ కల్యాణ్‌కు హైదరాబాద్‌లోని అపోలో ఆస్పత్రిలో శస్త్రచికిత్స

Deputy CM Pawan Kalyan Undergo Surgery in Hyderabad
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 8:54 PM IST

Updated : April 18, 2026 at 10:17 PM IST

Deputy CM Pawan Kalyan Undergo Surgery in Hyderabad : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర అనారోగ్యం పాలయ్యారు. దీంతో వైద్యులు ఆయనకి శస్త్ర చికిత్స చేసినట్లు పవన్ రాజకీయ కార్యదర్శి హరిప్రసాద్ వెల్లడించారు. హైదరాబాద్​లోని అపోలో ఆసుపత్రిలో ఈ శస్త్రచికిత్స జరిగింది. నిన్న(శుక్రవారం) ఉదయం పంచాయతిరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వస్తున్న సందర్భంలో పవన్ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు.

తీవ్రమైన తలనెప్పి, కళ్లు తిరిగటంతో ఇబ్బందిపడ్డారు. దీంతో ఆయన వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాతో శుక్రవారంనాటి అధికారిక కార్యక్రమాలను రద్దు చేసుకుని హైదరాబాద్ బయలుదేరి వెళ్లారు. అక్కడ అపోలో ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలతోపాటు ఎం.ఆర్.ఐ. స్కానింగ్ చేశారు. వైద్య పరిక్షల నివేదికలు, స్కానింగ్ రిపోర్టును పరిశీలించిన వైద్యులు పవన్ కల్యాణ్​కు శస్త్ర చికిత్స చేయాలని చెప్పారు. ఆ మేరకు పవన్ కల్యాణ్​కు శస్త్రచికిత్స పూర్తి చేశారు.

కొద్ది నెలలుగా ఇబ్బందిపడుతున్న పవన్ : ప్రస్తుతం పవన్ కల్యాణ్ ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని వైద్యులు చెప్పారు. వారం నుంచి పది రోజులపాటు విశ్రాంతి అవసరమని సూచించారు. ఆ తర్వాత పవన్ కల్యాణ్ అధికారిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనవచ్చని డాక్టర్లు తెలిపారు. అయితే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసి ఉంటుందని, పూర్తి స్వస్థత చేకూరడానికి ఎక్కువ కాలం పడుతుందని చెప్పారు.

అయితే కొద్ది నెలలుగా పవన్ ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బందిపడుతున్నారు. వైద్యుల సలహాలు తీసుకుని విధులకు హాజరవుతున్నారు. ఇప్పుడు సమస్య తీవ్రం కావటంతో ఆసుపత్రిలో చేరటంతో పాటు, ఆపరేషన్ చేయించుకోవాల్సి వచ్చిందని పవన్ రాజకీయ కార్యదర్శి, శాసనమండలి సభ్యులు పి. హరిప్రసాద్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

స్పందించిన మంత్రి లోకేశ్ : శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్టు మంత్రి లోకేశ్ 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. వైద్యుల సూచ‌న‌ల మేర‌కు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు. నిత్య‌ం రాష్ట్రాభివృద్ధి, ప్ర‌జాసంక్షేమమే ఆశ‌, శ్వాస‌గా ప‌నిచేసే పవన్ త్వ‌ర‌లో పూర్తి ఆరోగ్య‌వంతులై ప్ర‌జాసేవ‌కు పున‌రంకితం కావాల‌ని ఆకాంక్షించారు.

