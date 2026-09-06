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గ్రామాల్లో చెరువులను అభివృద్ధికి చర్యలు - నీటి వనరులుగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో పవన్​

రాష్ట్రంలో పీఎంకేఎస్‌వై పథకం విస్తృత స్థాయిలో అమలుకు చర్యలు - 100కు పైగా మంచినీటి చెరువులు, సరస్సులు పునరుజ్జీవనం దిశగా పనులు - చెరువుల ఆధునీకీకరణతో భూగర్భజలాల పెంపు, సాగునీటి సామర్థ్యం బలోపేతం

Pawan On Water Problems
గ్రామాల్లో చెరువులను అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 10:48 AM IST

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NDA Government Takes Measures To Develop Village Tanks : గ్రామాల్లో నీటి వనరుల సంరక్షణ, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరిచేలా చెరువులను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. 'ప్రధాన మంత్రి కృషి సించాయి యోజన' పథకాన్ని విస్తృత స్థాయిలో అమలు పర్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 100కు పైగా మంచినీటి చెరువులు, సరస్సులు పునరుజ్జీవనం దిశగా సాగుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రజలకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని అందించేలా చెరువుల చుట్టూ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు.

వివిధ దశల్లో పనులు : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని చెరువులకు జీవం పోయడంతో పాటు వాటిని మరింత సమర్థవంతమైన నీటి వనరులుగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. చెరువుల ఆధునీకీకరణ ద్వారా భూగర్భ జలాలను పెంపొందించడం, పర్యావరణ సమతౌల్యాన్ని కాపాడటం, సాగునీటి సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తున్నారు. ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయి యోజన పథకం ద్వారా 50 కోట్లతో 26 చెరువులను సర్వాంగసుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. గుంటూరు, అనంతపురం, పల్నాడు, శ్రీసత్యసాయి, చిత్తూరు, కర్నూలు, నెల్లూరు, కాకినాడ జిల్లాల్లో ఇప్పటికే చెరువుల అభివృద్ధి పూర్త అయ్యి ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మరికొన్ని చోట్ల పనులు వివిధ దశల్లో జరుగుతున్నాయి.

గ్రామాల్లో చెరువులను అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు (ETV Bharat)

కొన్ని ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి పనులు పూర్తి : ఆధునీకీకరణ ప్రక్రియలో భాగంగా చెరువు గట్ల బలోపేతం, వాకింగ్ ట్రాక్‌ల ఏర్పాటు, ప్రవేశ ద్వారాల నిర్మాణం, సోలార్ లైట్ల ఏర్పాటు, సిట్టింగ్ బెంచ్‌ల ఏర్పాటు వంటి పనులు చేపడుతున్నారు. పిల్లలకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కల్పించేలా పార్కుల ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఓపెన్ ఎయిర్ జిమ్ పరికరాలనూ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. చెరువుల సుందరీకరణ పనులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, వాటిని ప్రజల విశ్రాంతి, ఆరోగ్యం, వినోదానికి అనువైన కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇప్పటికే చిత్తూరు జిల్లా, కుప్పం నియోజకవర్గం పరిధిలోని వెదుళ్ల చెరువు, కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం పరిధిలోని పండూరు చెరువు, గుంటూరు జిల్లా వెంగళాయపాలెం చెరువు, అనంతపురం జిల్లాలో గుడిశెలపల్లి చెరువు, నెల్లూరు జిల్లాలోని వింజమూరు, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పాలసముద్రం చెరువులు అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేసుకుని ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

నాణ్యతా ప్రమాణాలపై ఆరా : చెరువుల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పెరగడం వల్ల సాగునీటి వనరులు బలోపేతంతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలమట్టాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. రైతులకు సాగు, తాగునీరు సక్రమంగా అందనుంది. పర్యావరణ పరిరక్షణకు దోహదపడనుంది. అభివృద్ధి పనుల నాణ్యతపైనా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. ఎప్పటికప్పుడు పనుల పురోగతిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రతి పని నాణ్యతా ప్రమాణాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. పనులను సెప్టెంబర్ నాటికి పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికార యంత్రాంగానికి దిశానిర్దేశం చేశారు. అభివృద్ధి పనుల్లో వేగం, నాణ్యత రెండింటికీ సమాన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కేంద్ర పథకాల ద్వారా నిధులు అందిస్తున్న ప్రధాని మోదీ, రాష్ట్రంలో అమలుకు సహకరిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబుకు, కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌కు పవన్ కల్యాణ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

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TAGGED:

PAWAN ON WATER PROBLEM
గ్రామాల్లో నీటి వనరుల సంరక్షణ
PMKSY SCHEME FOR DEVELOPMENT
DEVELOPMENT ON RURAL AREAS
IMPROVEMENT OF TANKS IN VILLAGES

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