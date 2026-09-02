స్వచ్ఛ గోదావరి-పవిత్ర పుష్కరాలు - అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం మరో రూ.100 కోట్లు
'పవిత్ర పుష్కరాలు' పేరుతో పరీవాహక ప్రాంత గ్రామాల్లో ప్రత్యేక అభివృద్ధి - కార్యక్రమాల కోసం అదనంగా మరో రూ.100 కోట్లు - వివరాలు వెల్లడించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 9:50 AM IST
Another Rs.100 Crores For Godavari Pushkarams : రాబోయే గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్ల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణ తాగునీటి సరఫరా (RWS) శాఖల ద్వారా అదనంగా మరో రూ. 100 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసింది. గతంలో కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (APPCB) ద్వారా కేటాయించిన రూ. 100 కోట్లకు ఇవి అదనం.డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో మంజూరైన ఈ నిధులను, పుష్కర ఏర్పాట్లను కేవలం నగరాలకే పరిమితం చేయకుండా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లోని గ్రామీణ భక్తులకు కూడా మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు ఉపయోగించనున్నారు.
నిధుల కేటాయింపుల వివరాలు: డాక్టర్ బి. ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, పోలవరం పరిధిలోని రాజోలు, పి. గన్నవరం, రామచంద్రపురం, రంపచోడవరం, ఆచంట, నరసాపురం, పాలకొల్లు నియోజకవర్గాల్లో రూ.90 కోట్లతో 111 రహదారుల పనులు, సుమారు 141 కిలోమీటర్ల మేర బీటీ, సీసీ రహదారులను నిర్మించనున్నారు. రక్షిత తాగునీరు (రూ. 10 కోట్లు) పుష్కర ఘాట్ల వద్దకు వచ్చే భక్తుల కోసం సురక్షితమైన తాగునీటి సదుపాయాలను కల్పించనున్నారు.
మోడల్ పుష్కర పంచాయతీ: రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణ పరిధిలోని మునికూడలిని రూ. 7 కోట్లతో ఆదర్శవంతమైన 'మోడల్ పుష్కర పంచాయతీ'గా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇక్కడి సప్త ఋషి ఘాట్ వద్ద సీసీ రోడ్లు, టవర్ లైట్లు, మ్యాజిక్ డ్రెయిన్లు, మరుగుదొడ్ల పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.
స్వచ్ఛ గోదావరి – పవిత్ర పుష్కరాలు: కాలుష్య నియంత్రణ మండలి కేటాయించిన పాత రూ. 100 కోట్లతో పోలవరం, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కోనసీమ జిల్లాల్లోని పుష్కర ఘాట్లను ఆధునీకరించి, పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో వేడుకలు నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.
గోదావరి పుష్కరపనులు : రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అపూర్వమైన వైభవంతో వచ్చే ఏడాది గోదావరి పుష్కరాలను నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ప్రకృతి ఆరాధన, ఆధ్యాత్మికత, సంస్కృతి, పర్యాటక అంశాల కలయికతో ప్రపంచ స్థాయి ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. భక్తులకు కల్పించే సౌకర్యాలు, పవిత్రత, పరిశుభ్రత, భద్రత విషయంలో ఎటువంటి రాజీ పడకూడదని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. నదీ ఉద్భవ స్థానం నుంచి సముద్రంలో కలిసే ప్రాంతం వరకు మొత్తం పరిధిని కవర్ చేస్తూ 'అఖండ గోదావరి' పేరుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించే అవకాశాలను పరిశీలించాలని కూడా ఆయన అధికారులకు సూచించారు. సచివాలయంలో జరిగిన ఏర్పాట్ల సమీక్షా సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
వచ్చే ఏడాది జూన్ 26 నుంచి జూలై 7 వరకు 12 రోజుల పాటు గోదావరి పుష్కరాలు జరగనున్నాయి. ఈ కార్యక్రమం కోసం 8 నుంచి 10 కోట్ల మంది భక్తులు రాష్ట్రానికి వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ దాదాపు కోటి మంది భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించే అవకాశం ఉన్నందున, ఇప్పటికే ఉన్న ఘాట్లను ఆధునీకరించడంతో పాటు కొత్త ఘాట్లను నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు చేపట్టింది.
‘అఖండ గోదావరి’ పేరుతో పుష్కరాలు - నిర్వహణ ఏర్పాట్లపై సీఎం సమీక్ష
ఏపీలో కాలుష్యరహితంగా గోదావరి పుష్కరాలు - కుంభమేళా తరహాలో విస్తృత ఏర్పాట్లు