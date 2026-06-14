ETV Bharat / state

8వ రోజుకు చేరిన జ్ఞానేశ్వరి గాలింపు - మరిన్ని బృందాలను రంగంలోకి దింపాలని పవన్ ఆదేశాలు

రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యమైన కేసు రోజుకో మలుపు - చిన్నారి అపహరణ కోణంలోనూ పోలీసుల దర్యాప్తు - మరిన్ని బృందాలను రంగంలోకి దించాలని పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఆదేశం

​Pawan Kalyan on Tuni Missing Girl
​Pawan Kalyan on Tuni Missing Girl (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

​Pawan Kalyan on Tuni Missing Girl Case : కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సీహెచ్ అగ్రహారంలో అదృశ్యమైన రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి కేసు మిస్టరీగా మారింది. చిన్నారి ఆచూకీ కోసం పోలీసులు ముమ్మర గాలింపు చర్యలు చేపట్టినా ఇప్పటికీ ఎలాంటి ఆధారం లభించలేదు. ఈ కేసులో కీలకంగా భావించిన పెంపుడు శునకం మృతి చెందడంతో దర్యాప్తు మరింత క్లిష్టంగా మారింది. కిడ్నాప్‌ కోణంలో పోలీసుల దర్యాప్తు సాగుతోంది. చిన్నారి ఆచూకీ కోసం మరిన్ని బృందాలను రంగంలోకి దించాలని తాజాగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. ఈ మేరకు కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ బిందుమాధవ్‌తో ఆయన ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం గాలింపు చర్యల్లో పాల్గొంటున్న పోలీసు, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌తో పాటు ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాల సేవలూ వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. దట్టమైన అడవుల్లోకి వెళ్లగలిగే నిపుణుల సహాయం తీసుకుని, పరిసర ప్రాంతాల్లో జల్లెడ పట్టాలన్నారు.

అలాగే ఈ ఘటనపై హోంమంత్రి అనిత ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తున్నారు. రోజూ ఎస్పీతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి కేసు వివరాలను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. మంత్రి ఆదేశాలతో ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్, అటవీ శాఖ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. అధికారులు అంతా సమన్వయంతో పని చేస్తున్నారని మంత్రి తెలిపారు. అధికారులకు ఆమె పలు కీలక సూచనలు చేస్తూ చిన్నారి కోసం గాలింపు చర్యలను మరింత వేగవంతం చేయించారు.

​ఎనిమిదో రోజుకు చేరిన జ్ఞానేశ్వరి గాలింపు - డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశాలు (ETV)

అసలేం జరిగిందంటే : కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం దొండవాక పంచాయతీ సీహెచ్ అగ్రహారంలో ఈ నెల 6న అదృశ్యమైన రెండేళ్ల చిన్నారి సుంకర జ్ఞానేశ్వరి జాడ ఇప్పటికీ లభించలేదు. ఆచూకీ కోసం పోలీసులు ఎనిమిది రోజులుగా గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఎవరైనా అపహరించి, ప్రధాన మార్గంలో కాకుండా కొండ ప్రాంతం నుంచి తీసుకెళ్లి ఉండవచ్చనే కోణంలోనూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బాలిక తండ్రి గణేష్‌కు ఎవరితోనైనా వివాదాలున్నాయా అని పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ కేసులో కీలకంగా భావించిన పెంపుడు కుక్క శనివారం మధ్యాహ్నం ప్రాణాలు విడిచింది.

ఈ నెల 6న జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యమైనప్పుడు ఆమె వెంట ఈ శునకం కూడా ఉంది. 4 రోజుల తర్వాత కుక్క మాత్రమే ఇంటికి వచ్చి, మళ్లీ వెళ్లిపోవడంతో బుధవారం రాత్రి దాన్ని పట్టుకొని తీసుకొచ్చారు. చిన్నారి ఆచూకీని గుర్తించడంలో సాయపడుతుందని భావించి, దాని మెడకు జీపీఎస్‌ ట్రాకర్‌ అమర్చి వదిలారు. ప్రతి కదలికలు పరిశీలించారు. 24 గంటల్లో సుమారు 90 నిమిషాలు 10.5 కిలోమీటర్లు తోట, గ్రామ పరిధిలో తిరిగి మళ్లీ నివాస ప్రాంతానికి చేరుకుంది. ఆయా చోట్ల ఎక్కడా జ్ఞానేశ్వరి జాడ తెలియలేదు. అయిదు నెలల వయసున్న ఆ శునకం గత కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ, ఆహారం కూడా సరిగా తీసుకోకపోవడంతో శనివారం ఇంటి వద్దే కుప్పకూలి మృతి చెందింది. దీంతో కేసులో ఉన్న ఒక కీలక ఆధారాన్ని పోలీసులు కోల్పోయినట్టయింది.

100 అనుమానాస్పద కాల్స్ : కేసు పురోగతిపై ఉన్నతాధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఐజీ అశోక్ కుమార్, జిల్లా ఎస్పీ బిందు మాధవ్ ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తు బృందాలతో టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి పలు సూచనలు చేశారు. సీసీ ఫుటేజీలతో పాటు గ్రామం చుట్టుపక్కల 7 టవర్ల పరిధిలో ఫోన్‌కాల్స్‌ను పోలీసులు విశ్లేషించారు. వాటిలో 100 అనుమానాస్పదంగా ఉండటంతో వాటి ఆధారంగా నర్సీపట్నం, ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు కూడా దర్యాప్తు బృందాలు వెళ్లినట్లు తెలిసింది. బాలికను తాను చూశానని చెప్పిన ఓ వ్యక్తి మాటల్లో నిజమెంతన్నది ఆరా తీశారు. కొండ ప్రాంతంలో రెండు పోలీసు జాగిలాలు అన్వేషించాయి. ఇలాంటి కేసుల దర్యాప్తులో అనుభవం ఉన్న పలువురు అధికారులను కూడా రంగంలోకి దించారు. మృతి చెందిన పెంపుడు శునకానికి ఇవాళ పోస్టుమార్టం నిర్వహించి, దాని మరణానికి గల కారణాలను తెలుసుకునేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

"పాప జాడను కనిపెట్టే ప్రక్రియను నిరంతరం కొనసాగిస్తున్నాం. సీసీటీవీ ఫుటేజెస్​ చెక్​ చేయడం, ఆ ఏరియాలో ఉన్న టవర్స్ నుంచి మెుత్తం కాల్స్ అన్నీ వెరిఫై చేస్తున్నాం. ఎవరైనా వాట్సప్​, ఇన్​స్టా, ఫేస్​బుక్​ నుంచి కమ్యూనికేట్​ అయిన వారిని కూడా ట్రేస్​ చేస్తున్నాం. పైథాన్ లాంటివి ఎమైనా​ పాపను మింగి ఉంటే మెటలాజికల్​ డిపార్ట్​మెంట్​ వాళ్లు మెటల్స్ ద్వారా స్నేక్స్​ని ట్రేస్​ చేసే ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతుంది". -పోలీసులు

7 రోజులైనా కానరాని జ్ఞానేశ్వరి జాడ - కీలక ఆధారమైన పెంపుడు కుక్క మృతి

తుని చిన్నారి అదృశ్యం ఘటన - బాలిక ఆచూకీ కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు

TAGGED:

​TUNI MISSING GIRL UPDATE
MISSING GIRL JNANESWARI CASE
TUNI MISSING GIRL CASE
GIRL MISSING IN TUNI CASE
​PAWAN KALYAN ON TUNI MISSING GIRL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.