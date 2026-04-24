దేశంలోనే నంబర్ వన్గా పంచాయతీలు - పవన్ "పల్లె" విజన్తో మార్పు
గత ప్రభుత్వ విధానాలతో పట్టుతప్పిన పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ - ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ చొరవతో మారిన పల్లెల ముఖ చిత్రం - 22 నెలల్లోనే పారదర్శకత, సరికొత్త సంస్కరణలతో దేశంలోనే అగ్రస్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 7:15 AM IST
Pavan Kalyan Gave New Life To Panchayat System in AP : గత ప్రభుత్వ విధానాలతో పట్టుతప్పిన పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థకు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఊపిరి పోశారు. 22 నెలల కాలంలోనే పారదర్శకత, సంస్కరణలతో దేశంలోనే ఏపీని అగ్రగామిగా నిలిపారు. స్వయం ప్రతిపత్తి, స్వాలంబనతో కూడిన 'గ్రామ స్వరాజ్యం' దిశగా పంచాయతీరాజ్ శాఖ అడుగులు వేసేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. జాతీయ పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవం వేళ రాష్ట్ర గ్రామీణ ప్రగతి, సాధించిన విజయాలపై ప్రత్యేక కథనం
ర్యాంకింగ్స్లో ఏపీ 24వ స్థానం : రాష్ట్రంలోని పల్లెలు జాతీయ సమగ్రత, సుస్థిరతకు మూల కేంద్రాలు కావాలనే లక్యంతో కూటమి ప్రభుత్వంలో పంచాయతీరాజ్ శాఖ పని చేస్తోంది. గత ప్రభుత్వ విధానాలతో పూర్తిగా నిర్వీర్యమైన పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థకు పవన్ కల్యాణ్ నాయకత్వంలో పునరుజ్జీవం పోస్తూ, పారదర్శకతతో కూడిన పాలన, సరికొత్త సంస్కరణలను 22 నెలలుగా అమలు చేశారు. గ్రామీణ పాలనలో జాతీయస్థాయిలో రాష్ట్రాన్ని అగ్రగామిగా నిలిపారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ప్రతి అడుగులో అపూర్వ విజయాలు అందుకుంటోంది. రాష్ట్రీయ గ్రామ స్వరాజ్ అభియాన్ ర్యాంకింగ్స్లో ఏపీ 24వ స్థానం నుంచి నంబర్ వన్ స్థానానికి చేరుకుంది. కేవలం రెండేళ్లలో సాధించిన అద్భుతం ఇది. పల్లెలే దేశాభివృద్ధికి పట్టుగొమ్మలన్న మహాత్ముడి గ్రామ స్వరాజ్య స్ఫూర్తితో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పన, గ్రామాల బలోపేతంపై పవన్ దృష్టి సారించి విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చారు.
10 వేల మందికి పైగా ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు : 2024 ఆగస్టు 23న ఒకే రోజు 13,326 గ్రామాల్లో ఏకకాలంలో గ్రామ సభలు నిర్వహించడం ద్వారా ఏపీ పంచాయతీరాజ్శాఖ వరల్డ్ రికార్డు సాధించింది. ఈ సమావేశాల ద్వారా 4,500 కోట్ల రూపాయల ఉపాధి హామీ పనుల ప్రణాళికకు రూపకల్పన చేశారు. గ్రామీణ ప్రజల భాగస్వామ్యంతో పల్లెల అభివృద్ధి దశగా అడుగులు వేశారు. పాలనా వ్యవస్థలో ఉత్సాహాన్ని నింపేందుకు పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖలో పదోన్నతుల ప్రక్రియను చేపట్టారు. సుమారు 10 వేల మందికి పైగా ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు కల్పించారు.
గ్రామీన ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి పనులు : అత్యంత పారదర్శకతతో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ చరిత్రలో మరపురాని ఘట్టంగా మన్ననలు అందుకుంది. పదోన్నతులు పొందిన వారిలో పీడీఓలు, డిప్యూటీ ఎంపీడీఓలు, ఎంపీడీఓలు, డీడీఓలు, జెడ్పీ సీఈవోలు ఉన్నారు. ఉద్యోగులు నిర్లిప్తత వీడి సమర్థంగా విధులు నిర్వహించేలా చేశారు. పల్లె పండుగ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా గ్రామాల్లో సీసీ, బీటీ రోడ్ల పండుగ జరిగింది. 3,853 కోట్లు వెచ్చించి 6వేల కిలోమీటర్ల సీసీ రోడ్లు, 13వందల 31 కిలోమీటర్ల బీటీ రోడ్లు నిర్మించారు. రూ.1,005 కోట్లు వెచ్చించి 625 గిరిజన ఆవాసాలను కలుపుతూ 1,049 కిలోమీటర్ల రహదారులు నిర్మిస్తున్నారు. రోడ్ల రాకతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రాకపోకలు పెరిగాయి. గిరిజన గ్రామాలు డోలీ రహితంగా మారాయి.
ప్రజల్లో పూర్తి స్థాయి అవగాహన కల్పించడమే లక్ష్యం : గ్రామీణ పారిశుద్ధ్య నిర్వహణలో మ్యాజిక్ డ్రెయిన్స్, స్వచ్ఛ రథాల ద్వారా విప్లవాత్మక అడుగులు వేశారు. ఈ వినూత్న కార్యక్రమాలు గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యాన్ని మరోస్థాయికి తీసుకువెళ్లాయి. సాధారణ సిమెంటు డ్రెయిన్లతో పోలిస్తే మురుగును మాయం చేసి, భూగర్భ జలాలను పెంపొందించే మ్యాజిక్ డ్రెయిన్లతో 80 శాతం మేర ఖర్చు ఆదా అవుతోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 625 స్వచ్ఛ రథాలు పొడి చెత్త సేకరణపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిచడంతో పాటు ఆదాయాన్ని అందిస్తోంది.
జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్రానికి 5 అవార్డులు : స్వర్ణ పంచాయత్ పోర్టల్ ద్వారా పాలనలో పారదర్శకత పెరిగింది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా రూ.వెయ్యి కోట్ల ఆదాయపు పన్ను నగదు రహిత చెల్లింపులు జరగడమే అందుకు నిదర్శనం. 13,350 పంచాయతీలను స్వతంత్ర పాలనా యూనిట్లుగా తీర్చిదిద్దారు. పాలనా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్తగా 77 డీడీఓ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేశారు. జాతీయస్థాయి పంచాయతీ అవార్డుల్లో ఏపీ పంచాయతీరాజ్ విభాగం విశేష ప్రతిభ కనబరిచింది. జాతీయ స్థాయిలో 5 అవార్డులు సాధించింది.
పవన్ ఆలోచనలు ప్రగతి పథంలో : జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని కేవలం పనికి ఆహార పథకంగా కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజల జీవనోపాధిని మెరుగుపర్చే కార్యక్రమంగా పవన్ తీర్చిదిద్దారు. గోకులం షెడ్లు, నీటి తొట్టెల నిర్మాణం ద్వారా పాడి రైతుకి అండగా నిలిచారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రూ.375 కోట్లతో 21,567 గోకులం షెడ్లు, 15 వేల నీటి తొట్లు, లక్షా 6 వేల 788 ఫారం పాండ్స్ నిర్మించి రైతులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఉపాధి హామీ పథకంలో అవకతవకలకు చెక్ పెడుతూ సాంకేతికత సాయంతో ముఖ ఆధారిత గుర్తింపు ప్రక్రియను తెచ్చారు. పవన్ ఆలోచనలు ఏపీ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను ప్రగతి పథంలో నిలిపాయి.
గ్రామపంచాయతీల కాలపరిమితి ముగిసిన వేళ - హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
చిన్న గ్రామం, పెద్ద విజయం -జాతీయ స్థాయిలో మెరిసిన మత్స్యకార గ్రామం