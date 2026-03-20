ETV Bharat / state

రూ.3.30 లక్షల కోట్లతో తెలంగాణ వార్షిక బడ్జెట్​! - ఆ రంగాలకు అధికంగా నిధులు కేటాయించే ఛాన్స్

2047 విజన్ డాక్యుమెంట్‌ అమలు దిశగా రాష్ట్ర బడ్జెట్‌ - అసెంబ్లీలో వార్షిక పద్దు ప్రవేశపెట్టనున్న భట్టి విక్రమార్క - మండలిలో బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెటనున్న ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి

DY CM Bhatti To Present Budget in Assembly
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 20, 2026 at 7:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhatti Vikramarka to Present Budget in Assembly Today : 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్‌తో పాటు సంక్షేమం, అభివృద్ధిని సమతుల్యం చేస్తూ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. వ్యవసాయానికి అగ్ర తాంబూలం వేస్తూనే, ఆయారంగాలకు తగిన కేటాయింపులు చేయనున్నారు. ఎన్నికల హామీల అమలుకు అవసరమైన నిధులు, కొనసాగుతున్న పథకాలతో పాటు కొన్ని కొత్త కార్యక్రమాలకు బడ్జెట్‌లో నిధులు ప్రతిపాదించే అవకాశం ఉంది. రాబడులు ఆశించిన మేర లేని తరుణంలో వాస్తవిక బడ్జెట్ దిశగా సర్కార్ సిద్ధమైంది. రూ.3 లక్షల 20 నుంచి 30 వేల కోట్ల మధ్యలో రాష్ట్ర పద్దు ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

2026-27 సంవత్సరానికి రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్రణాళిక నేడు వెల్లడి కానుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉభయ సభల్లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క శాసనసభలో, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మండలిలో మధ్యాహ్నం12 గంటలకు పద్దు ప్రవేశపెడతారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రవేశపెడుతున్న మూడో పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ ఇది. 2023 డిసెంబర్​లో అధికారంలోకి వచ్చాక 2024 ఫిబ్రవరిలో ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన రేవంత్ ప్రభుత్వం, 2024 జూలై, 2025 మార్చిలో పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టింది. గత రెండు బడ్జెట్లు బేరీజు వేసుకుంటూ ఈ వార్షిక ప్రణాళికను ప్రవేశ పెట్టేందుకు సర్కార్ సిద్ధమైంది.

సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు అధిక నిధులు కేటాయించే అవకాశం : సహజంగానే ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న వివిధ పథకాలు, కార్యక్రమాలతో పాటు 2023 ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల అమలుకు బడ్జెట్​లో నిధులు కేటాయించే అవకాశం ఉంది. ఆయా వర్గాల సంక్షేమం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కేటాయింపులు చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కువ మంది ప్రజలకు ఆధారమైన వ్యవసాయ రంగమే తొలి ప్రాధాన్యం కానుంది. ఉమ్మడి పాలమూరు, నల్గొండ జిల్లాల్లోని సాగునీటి ప్రాజెక్టులను ప్రాధాన్యంగా తీసుకున్నందున ఆ మేరకు నిధులు కేటాయించనున్నారు. ప్రత్యేకించి ప్రాజెక్టుల భూసేకరణపై దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, మహిళా సంక్షేమానికి అమల్లో ఉన్న పథకాలు, కార్యక్రమాలకు నిధులు కేటాయించనున్నారు. కొత్తగా పాఠశాల విద్యార్థులకు అల్పాహార పథకం, ఐటీఐ విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలు, విద్యార్థినులకు ఎలక్ట్రిక్‌ స్కూటీలు, ఫించన్లు కొంతమేర పెంపు వంటి వాటికి కేటాయింపులు చేసే అవకాశం ఉంది.

మౌలిక సదుపాయాలకు ప్రాధాన్యమిచ్చి, నిధులు ప్రతిపాదించే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్‌లోని వివిధ ప్రాజెక్టులు, మూసీ సుందరీకరణ, ఫ్యూచర్‌సిటీ సహా ఇతరాలకు నిధులు పొందుపర్చే అవకాశం ఉంది. మెట్రో రైల్‌ను ఎల్ అండ్ టీ నుంచి స్వాధీనం చేసుకోవడం సహా విస్తరణకు అవసరమైన నిధులు, రోడ్ల నిర్మాణం, ఆర్​ఆర్​ఆర్, రేడియల్ రోడ్లు తదితరాల కోసం తగిన కేటాయింపులు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మూలధన పెట్టుబడి కోసం కేటాయింపులు పెంచాలన్న అభిప్రాయం ప్రభుత్వ వర్గాల్లో బలంగా ఉంది. ఆ అంశాలన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకొని నిధులను ప్రతిపాదించనున్నారు.

మూడు ట్రిలియన్​ డాలర్ల ఎకానమీ @2047 లక్ష్యంగా : కేంద్ర బడ్జెట్‌తో పాటు 16వ ఆర్థిక సంఘం నివేదికతో వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాష్ట్రానికి వచ్చే నిధులపై స్పష్టత వచ్చింది. గతంతో పోలిస్తే ఏడాదికి రూ.12 వేల కోట్లు అదనంగా రానున్నాయి. పని తీరు, వివిధ ప్రమాణాల ఆధారంగా ఆర్థిక సంఘం ప్రత్యేక గ్రాంట్లు ప్రతిపాదించినందున వీలైనన్ని ఎక్కువ నిధులు రాబట్టుకోవాలని రాష్ట్రప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల నుంచి ఎక్కువ నిధులు వచ్చేలా చర్యలు చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఇప్పటికే అధికారులను ఆదేశించారు. వాటికి అవసరమైన మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ కోసం తగిన కేటాయింపులు బడ్జెట్​లో చేయనున్నారు. రాష్ట్ర రాబడులు ఆశించిన మేర లేవు. జనవరి వరకు పది నెలల్లో రెవెన్యూ రాబడులు అంచనాల్లో 60 శాతాన్ని మాత్రమే అధిగమించాయి.

మిగిలిన రెండు నెలల్లో గరిష్టంగా మరో 20 శాతం మాత్రమే అంటే మొత్తంగా 80 శాతానికి మించి చేరుకునే అవకాశం కనిపించట్లేదు. వృద్ధి రేటు ఆశించిన మేర లేని పరిస్థితుల్లో వాస్తవికంగా ఉండేలా బడ్జెట్ ఉండాలన్న ఆలోచనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది. అందుకు అనుగుణంగా పద్దు ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల గ్లోబల్ సమ్మిట్ వేదికగా విజన్-2047 డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరించింది. త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకొంది. ఆ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా రాష్ట్ర వార్షిక ప్రణాళికలో తగిన కార్యాచరణ పొందుపర్చనుంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం వృద్ధిరేటు, వచ్చే ఏడాది వృద్ధి అంచనాను పరిగణలోకి తీసుకొని 2026-27 పద్దు ఉండనుంది. దాదాపు రూ.3 లక్షల 20 వేల కోట్ల నుంచి రూ.3 లక్షల 30 వేల కోట్ల మధ్యలో రాష్ట్ర బడ్జెట్ ఉండే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

అసెంబ్లీలో బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టనున్న భట్టివిక్రమార్క - వ్యవసాయం, విద్య, వైద్య రంగాలకు తగిన కేటాయింపులు

నేటి నుంచి తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ఈ నెలాఖరు వరకు అసెంబ్లీ!

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.