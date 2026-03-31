ప్రతి కుటుంబానికి ఉపయోగపడేలా బడ్జెట్ - వరికి ఇచ్చినట్లుగా మిగతా పంటలకూ బోనస్ : భట్టి

విశిష్టమైన పీపుల్స్ బడ్జెట్ రూపొందించామన్న ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క - ద్రవ్య వినిమయ బిల్లులపై అసెంబ్లీలో సభ్యులు లేవనెత్తిన పలు అంశాలపై వివరణ - ద్రవ్య వినిమయ బిల్లును ఆమోదించిన శాసనసభ

Bhatti States They Formulated Peoples Budget
Bhatti States They Formulated Peoples Budget (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 31, 2026 at 7:37 AM IST

Bhatti States They Formulated Peoples Budget : రాష్ట్రంలో ప్రతి కుటుంబానికి ఉపయోగపడేలా విశిష్టమైన పీపుల్స్ బడ్జెట్ రూపొందించినట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. కేంద్రంలో మాత్రం పేదల వ్యతిరేక ప్రభుత్వం ఉందని మండిపడ్డారు. వరికి ఇచ్చినట్లుగా మిగతా పంటలకూ బోనస్ ఇచ్చే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి ఉందని అసెంబ్లీలో వెల్లడించారు. ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుపై సభ్యుల అభ్యంతరాలకు వివరణ ఇచ్చిన భట్టి, ఉద్యోగుల పెండింగ్ బిల్లుల కోసం ప్రతి నెలా విడుదల చేస్తున్న రూ.700 కోట్లను రూ.1000 కోట్లకు పెంచనున్నట్లు ప్రకటించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు ఇచ్చినట్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని ఒక ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా ఇవ్వాలని భట్టి డిమాండ్‌ చేశారు.

రూ.22 వేల 500 కోట్లతో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం : హైదరాబాద్‌ను అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. ద్రవ్య వినిమయ బిల్లులపై అసెంబ్లీలో సభ్యులు లేవనెత్తిన పలు అంశాలపై భట్టి విక్రమార్క వివరణ ఇచ్చారు. చార్మినార్ పాదచారుల ప్రాజెక్టును స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు వేగవంతం చేయాలని, బిల్లులు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. మూసీ పునరుజ్జీవంతో పాటు చార్మినార్, బిర్లా మందిర్, గోల్కొండ, లాడ్ బజార్ వంటి పర్యాటక ప్రాంతాలను మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసిందని డిప్యూటీ సీఎం చెప్పారు. హైదరాబాద్‌లో భూగర్భ విద్యుత్ కేబుళ్లు ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో రూ.22 వేల 500 కోట్లతో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మిస్తూ ప్రతీవారం బిల్లులు చెల్లిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

''నగరంలో పెరుగుతున్నటువంటి రవాణా ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి హైదరాబాద్​ నగరంలో మెట్రో పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగపడుతుంది. ఇది దేశానికి పెద్ద ఆదర్శంగా ఉంటుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎక్కడా తాగునీరు సమస్య లేకుండా చేయాలన్నదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యం. అందులో భాగంగానే చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ డ్రింకింగ్​ వాటర్​ స్కీమ్స్​ కోసం ఆలోచన చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది'' - భట్టి విక్రమార్క, డిప్యూటీ సీఎం

దేవాదాయ శాఖకు తగిన నిధులు కేటాయింపు : రాష్ట్రంలోని అన్ని కుటుంబాలకు సంబంధించిన విశిష్టతతో కూడిన పీపుల్స్ బడ్జెట్‌ను రూపొందించినట్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. బడ్జెట్‌లో కొత్తగా పెట్టిన కుటుంబ బీమా, తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్ల విద్యార్థులకు అల్పాహారం వంటివి విప్లవాత్మకమని అన్నారు. రాష్ట్ర జీడీపీలో వ్యవసాయం 15.1 శాతం ఉన్నప్పటికీ, ఆ రంగంపై ఆధారపడిన వారు 46 శాతం ఉన్నారని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు. దేవాదాయ శాఖకు తగిన నిధులు కేటాయించినట్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని ఎత్తివేసి కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకంగా మార్చారని, దానివల్ల పేదలకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని డిప్యూటీ సీఎం తెలిపారు. అంబేడ్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుగా రీడిజైన్ చేయడం వల్ల ఆదిలాబాద్‌కు నీళ్లు రాలేదని, అన్యాయాన్ని సరిదిద్ది ఆ ప్రాంతానికి నీళ్లు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోందన్నారు.

ప్రభుత్వం ఆలోచన ఇదే : తమకు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని, రాజకీయ ప్రయోజనాలు కాదని భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేశారు. అందుకే దిల్లీ వెళ్లి కేంద్రాన్ని కలిసి వినతి పత్రాలు ఇస్తున్నామని, దాని వల్ల రూ.27 వేల కోట్ల రుణాల రీస్ట్రక్చర్ చేసుకోగలిగామని తెలిపారు. ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరంగా మారిన కల్తీ అంశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీరియస్‌గా తీసుకున్నదన్న డిప్యూటీ సీఎం, కల్తీ నివారణకు చట్టం తీసుకొచ్చి ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోందన్నారు.

