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నిరుద్యోగులకు సర్కార్ గుడ్​న్యూస్ - నవంబర్​లో 'రాజీవ్​ యువ వికాసం'

నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు కల్పించే రాజీవ్​ యువ వికాస్​ పథకాన్ని నవంబర్​లో ప్రారంభిస్తామని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. అర్హులైన దరఖాస్తుదారులను ఎంపిక చేయాలని జిల్లాలోని కలెక్టర్ల కమిటీలను ఆదేశించారు.

Rajiv Yuva Vikasam From November
రాజీవ్​ యువ వికాసం నవంబర్​లో ప్రారంభమని తెలిపిన ఉప ముఖ్యమంత్రి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 1:19 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 1:53 PM IST

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Rajiv Yuva Vikasam From November : నిరుద్యోగ యువతకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన 'రాజీవ్ యువ వికాస్' పథకాన్ని నవంబర్‌లో ప్రారంభిస్తామని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు. ఈ పథకం కోసం ఇప్పటికే వచ్చిన దరఖాస్తులను పారదర్శకంగా పరిశీలించి, అర్హులైన వారిని లబ్ధిదారులుగా ఎంపిక చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ల నేతృత్వంలోని కమిటీలను ఆయన ఆదేశించారు.

సోమవారం ప్రజాభవన్‌లో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌తో కలిసి బీసీ సంక్షేమ శాఖపై ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, ఈబీసీ వర్గాలకు చెందిన 1.3 లక్షల మంది విద్యార్థుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో ట్యూషన్ ఫీజులు, స్కాలర్‌షిప్‌ల కింద రూ. 450 కోట్లను నేరుగా జమ చేశామని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు.

"బీసీ సంక్షేమ పథకాలకు ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిస్తోంది. 'కాటమయ్య రక్షణ కవచాల పథకం కింద 50,000 మందికి కిట్‌లను మంజూరు చేశాం. వీరిలో 40,000 మందికి ఇప్పటికే కిట్‌లు పంపిణీ చేయగా, మిగిలిన 10,000 మందికి త్వరలోనే అందిస్తాం. ఈ రక్షణ కిట్‌ల కోసం ప్రభుత్వం రూ.60 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది. హాస్టళ్లలోని విద్యార్థులకు సంబంధించిన ఆహార, సౌందర్య సాధనాల ఖర్చులను వారి ఖాతాల్లో క్రమం తప్పకుండా జమ చేయాలి - భట్టి విక్రమార్క, ఉప ముఖ్యమంత్రి

బీసీ ఓవర్సీస్ పథకానికి రూ. 18.40 కోట్లు మంజూరు

బీసీ గురుకుల సొసైటీకి సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లులను తక్షణమే మంజూరు చేస్తామని ఉప ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. బీసీ గురుకుల విద్యా సంస్థల కోసం శాశ్వత భవనాల నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేసే అంశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాదికి గాను బీసీ ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ పథకం కింద 180 మంది లబ్ధిదారులకు రూ. 18.40 కోట్లను విడుదల చేశామని ఆయన చెప్పారు.

అర్హులైన విద్యార్థులందరికీ దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించేందుకు, విదేశీ విద్య కోసం దరఖాస్తు గడువును అక్టోబర్ 15 వరకు పొడిగిస్తున్నామన్నారు. ఆత్మ గౌరవ భవనాల కోసం నిధులను కూడా త్వరలో విడుదల చేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో శాఖకు చెందిన సీనియర్ అధికారులు సైదులు, బాలమాయాదేవి, మల్లయ్యభట్టు, పద్మ, ఇందిర, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, అలోక్ కుమార్ పాల్గొన్నారు.

రాజీవ్ యువ వికాసం ఈ ఏడాదిలోనే అమలు చేస్తాం: భట్టి విక్రమార్క

'రాజీవ్​ యువ వికాసం' అందేనా? - 3 నెలలైనా పథకం అమలుపై నీలినీడలు!

Last Updated : September 29, 2026 at 1:53 PM IST

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