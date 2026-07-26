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వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం - రేపు తీరం దాటే అవకాశం

వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం - రానున్న 24 గంటల్లో తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం - కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో వర్షాలు కురవాలని కోరుతూ శ్రీ వరుణ యాగం

Bay of Bengal Depression
Bay of Bengal Depression (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 7:49 PM IST

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Bay of Bengal Depression : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఇప్పుడు వాయుగుండంగా బలపడింది. ఇది రానున్న 24 గంటల్లో మరింత తీవ్రరూపం దాల్చి, తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారికంగా వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో తీర ప్రాంతాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రాష్ట్ర యంత్రాంగం అప్రమత్తమై ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది.

తీరం దాటేది ఎక్కడంటే : సముద్రంలో ఏర్పడిన ఈ వాయుగుండం క్రమంగా తీరం వైపు దూసుకువస్తోంది. సోమవారం(రేపు) నాటికి ఇది తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఒడిశాలోని పారాదీప్, బెంగాల్‌లోని సాగర్ ద్వీపాల మధ్య ఇది తీరం దాటే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. తీరం దాటే సమయంలో దీని తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉండి, భారీ వర్షాలు కురిసే ప్రమాదం ఉందని భావిస్తున్నారు.

ఉత్తరాంధ్రపై ఈదురుగాలుల ప్రభావం : వాయుగుండం తీరం దాటుతున్న సమయంలో వాతావరణంలో పెను మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. దీని ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలపై కూడా తీవ్రంగా ఉండనుంది. వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు 55 నుంచి 65 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. గాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల సంస్థ సూచించింది.

సముద్రం అల్లకల్లోలం : వాయుగుండం కారణంగా సముద్రం అలజడిగా మారనుంది. రాకాసి అలలు ఎగిసిపడే ప్రమాదం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో తీరప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. సముద్ర తీరానికి సమీపంలో నివసించే వారు అప్రమత్తంగా ఉంటూ, అధికారుల సూచనలు పాటించాలని కోరారు. ఈదురుగాలుల సమయంలో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, పాత భవనాల కింద ఆశ్రయం పొందవద్దని సూచించారు.

మత్స్యకారులకు ఆదేశాలు : సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారనున్న నేపథ్యంలో మత్స్యకారులకు అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తీర ప్రాంతాల్లో గాలి, అలల ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి చేపల వేటకు వెళ్లరాదని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. వాతావరణం సాధారణ స్థితికి చేరుకునే వరకు వేటను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని హెచ్చరించింది. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా రెవెన్యూ, పోలీస్, విపత్తు నిర్వహణ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయి.

ఆదోనిలో శ్రీ వరుణ యాగం : మరోవైపు, వర్షాలు కురవక కమ్ముకున్న ఆందోళనల మధ్య అన్నదాతలు దేవుడిని వేడుకుంటున్నారు. కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో కరవు ఛాయలు తొలగిపోయి, వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ప్రత్యేక పూజలు చేపట్టారు. ఆదోని వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో స్థానిక వ్యాపారులు, కమిషన్ ఏజెంట్లు, పారిశ్రామిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వరుణ యాగాన్ని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు.

ప్రత్యేక ప్రార్థనలు : ప్రస్తుతం నాటిన పంటలు వర్షాభావంతో ఎండిపోకుండా ఉండాలని, రైతాంగం సంతోషంగా జీవించాలని కోరుకుంటూ వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛారణల నడుమ ఈ యాగం కొనసాగింది. ప్రాంత శ్రేయస్సు, సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ నిర్వహించిన ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో కమిషన్ ఏజెంట్లు, ప్రముఖ వ్యాపారులు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

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