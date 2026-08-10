విజయవాడలో మాషా అల్లా ఎంటర్ప్రైజెస్ మోసం - రంగంలోకి సిట్
విజయవాడలో బోర్డు తిప్పేసిన మాషా అల్లా ఎంటర్ప్రైజెస్ పేరుతో మోసం కేసులో వెలుగులోకి కొత్త కోణాలు - డ్రైఫ్రూట్స్ ఇచ్చి వాటిని ప్యాకింగ్ చేసి ఇస్తే డబ్బులు చెల్లిస్తానని కూడా డిపాజిట్లు వసూలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 11:32 AM IST
Masha Allah Enterprises Scam : విజయవాడలో బోర్డు తిప్పేసిన మాషా అల్లా ఎంటర్ప్రైజెస్ పేరుతో మోసం కేసులో కొత్త కోణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. భారీగా ఆదాయం వస్తుందని ఆశపెట్టి ప్రజల నుంచి కోట్లలో డిపాజిట్లు వసూలు చేసి ఆస్తులు పోగేసేందుకు, జల్సాలకు వినియోగించారు. మోసపోయినవారు ఎక్కువగా ఉండటం, పక్క జిల్లాలకు విస్తరించడంతో దీనిపై విజయవాడ పోలీసు కమిషనర్ రాజశేఖర్ బాబు సిట్ విచారణకు ఆదేశించారు.
పక్కా ప్రణాళికలో భాగంగానే : ఈ కేసులో ప్రజల నుంచి సేకరించిన పెట్టుబడి సొమ్మును ఎండీతో పాటు కీలక ఉద్యోగులు భారీగానే వెనుకేసుకున్నారు. వారాంతాల్లో చీరాల, సూర్యలంక బీచ్లు, ఖరీదైన హోటళల్లో సంస్థ ఉద్యోగులు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లతో కలిసి విందు వినోదాలు చేసుకునేవారు. పక్కా ప్రణాళిక భాగంగానే ఎండీ అంకుశం తన పూర్యాపరాలు బయటకు రాకుండా అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. తన కుటుంబం చిత్తూరులో ఉంటుందని మాత్రమే ఉద్యోగులకు చెప్పేవాడు.
ఫోన్లు స్విచాఫ్ చేసి అజ్ఞాతంలోకి : ఈ సంస్థ ఓ మైనార్టీ మహిళ పేరుతో నమోదైందని తెలిసింది. ఎండీతో పాటు సంస్థలో చక్రం తిప్పిన కీలక వ్యక్తులు ఆచూకీ ఇంకా దొరకలేదు. ఫోన్లు స్విచాఫ్ చేసి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లారు. ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లిపోయినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, కస్టమర్లు సొమ్ము చెల్లించేందుకు వస్తే స్కానర్ పనిచేయడం లేదని చెబుతూ వీరు సొంత ఖాతాలకు బదిలీ చేయించుకునే వారు. పలుసార్లు కార్యాలయంలో పనిచేసే ఉద్యోగుల నంబర్లకు ఫోన్పే చేయించేవారు. ఆ మొత్తాల్ని తిరిగి తమ ఖాతాలకు బదిలీ చేయించుకునేవారు.
ఇలా పెద్ద మొత్తంలో లావాదేవీలు జరిగాయి. మేనేజరు ఖాతాకు ఇలా దాదాపు రూ. 2 కోట్ల వరకు వెళ్లినట్లు తెలిసింది. ఆ డబ్బుతో రాయలసీమలో నెల క్రితం ఆస్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. వంట పాత్రలు తోముకునే స్క్రబ్బర్లు మాత్రమే కాకుండా రెండు నెలల నుంచి డ్రైఫ్రూట్స్ వ్యాపారం కూడా ప్రారంభించినట్లు తెలిసింది.
డ్రైఫ్రూట్స్ ప్యాకింగ్ చేస్తే డబ్బులు : డ్రైఫ్రూట్స్ ఇచ్చి వాటిని ప్యాకింగ్ చేసి ఇస్తే డబ్బులు చెల్లిస్తానని కూడా డిపాజిట్లు వసూలు చేశాడు అంకుశం. దీని ద్వారా ఎక్కువ మొత్తం కొల్లగొట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిసింది. మోసపోయిన వారు నగరంలోని సత్యనారాయణపురం స్టేషన్కు భారీగా వస్తున్నారు. వివిధ జిల్లాల నుంచి కూడా చేరుకుంటున్నారు. వీరి నుంచి పోలీసులు స్టేట్మెంట్లు తీసుకుంటున్నారు. వీరు చెల్లించిన సొమ్ము తాలూకు రశీదులు, తీసుకున్న బాండ్లను పరిశీలిస్తున్నారు. ఆదివారం రాత్రి వరకు 398 మంది వరకు వచ్చారు. వీరు సుమారు 6 కోట్లు వరకు డిపాజిట్లు చెల్లించినట్లు తేలింది.
సిట్ ఏర్పాటు : పలు జిల్లాల పరిధిలో ఈ మోసం విస్తరించి ఉండడం, ఎక్కువ మంది బాధితులు ఉండడంతో కేసు దర్యాప్తు కోసం సీపీ రాజశేఖర బాబు సిట్ను ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి క్రైమ్ డీసీపీ తిరుమలేశ్వరరెడ్డి నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో టాస్క్ఫోర్స్ ఏడీసీపీ లతాకుమారి, ఎస్బీ ఏసీపీ భానుప్రకాశ్రెడ్డి, తదితరులు ఇందులో సభ్యులుగా ఉన్నారు.
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