ETV Bharat / state

ఏఐతో జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం! - సాధ్యాసాధ్యాలపై విద్యాశాఖ చర్చ

పాలిటెక్నిక్‌లో కృత్రిమ మేధ(ఏఐ)తో జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనం చేపట్టేందుకు సమాలోచనలు - సాధ్యాసాధ్యాలపై సాంకేతిక విద్యాశాఖలో చర్చ - ఏఐ ఆల్గరిథమ్స్‌ను రూపొందిస్తే చాలు సులువుగా అయ్యే అవకాశం

Editing Answer Sheets with AI
Editing Answer Sheets with AI (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 9:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Editing Answer Sheets with AI : సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత అన్ని రంగాల్లో విశేషమైన మార్పులు సంభవించాయి. ఒకప్పుడు సాంకేతికత అంతగా అభివృద్ధి చెందకపోవడంతో ముఖ్యంగా విద్యారంగంలో అనేక పొరపాట్లు జరుగుతూ ఉండేవి. కానీ ప్రస్తుతం అన్ని రంగాల్లో ఏఐను విరివిగా వినియోగిస్తున్నారు.

రాష్ట్రంలో టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుంటూ ఆన్​ స్క్రీన్​ మూల్యాంకనం, ఓపెన్​ బుక్​ పరీక్ష విధానాలను అమలు చేస్తున్న సాంకేతిక విద్యాశాఖ మరో విప్లవాత్మక నిర్ణయం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. పాలిటెక్నిక్​లో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ)తో జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనం చేపట్టేందుకు సమాలోచనలు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలో పాలిటెక్నిక్​ విద్యార్థులు మూడు సంవత్సరాలకు కలిపి 70 వేల మంది ఉంటారు. వీరికి సెమిస్టర్​ విధానంతో సంవత్సరానికి రెండుసార్లు పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.

దీంతో ఫలితాలను త్వరగా వెల్లడించాలంటే వేగంగా మూల్యాంకనం పూర్తయ్యే విధానాలను పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తున్నారు. అయితే వాస్తవానికి రెండేళ్ల క్రితమే ఏఐతో మూల్యాంకనానికి శ్రీకారం చుట్టేందుకు సాంకేతిక విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రయత్నించారు. కానీ అప్పట్లో కొన్ని జవాబుపత్రాలను సైతం ఏఐతో మూల్యాంకనం చేయించారు. అయితే, వివిధ సమస్యలు రావడంతో వాటిని అధిగమించేలా ఏఐ ఆల్గరిథమ్స్​ను రూపొందిస్తే అప్పుడు చూద్దామంటూ సంబంధిత కంపెనీల ప్రతినిధులకు సూచించి, ఆ ప్రక్రియను ఆపేశారు.

అప్పట్లో తలెత్తిన సమస్యలివీ :

  • విద్యార్థుల చేతిరాత ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో రకంగా ఉండటం, రాసే పదాలూ వేర్వేలుగా ఉండటంతో వాటిని గుర్తించడంతో ఏఐ కొంత ఇబ్బంది పడింది.
  • కొందరు విద్యార్థులు భిన్నమైన కాన్సెప్ట్​లు రాసినప్పుడు మార్కులు వేయలేదు.
  • మరి కొందరైతే ఏదైనా ప్రశ్నకు సగం జవాబు రాసినా, చివరివరకు సరిగానే రాసి ఆఖరులో సమాధానం రాయకున్నా ఏఐ మార్కులు ఇవ్వలేదు. అదే అధ్యాపకులైతే విద్యార్థి రాసిన సమాధానాన్ని పూర్తిగా చదివి, చివరి జవాబును రాయకుంటే అతనికి/ఆమెకు కొంతైనా పరిజ్ఞానం ఉన్నట్లు భావించి విచక్షణతో మార్కులు వేస్తారు. కానీ ఏఐలో ఇలా మార్కులు వేసేందుకు అవకాశం ఉండదు.

మరోసారి తెరపైకి : గతంలో రెండు, మూడు కంపెనీలకు చెందిన ఏఐ సాఫ్ట్​వేర్​లను పరిశీలించినప్పుడు తలెత్తిన సమస్యలను ఇప్పుడు అధిగమించే అవకాశముందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ రెండు సంవత్సరాలు ఏఐలో ఎన్నెన్నో మార్పులు వచ్చాయి. కృత్రిమ మేధ వినియోగం రోజురోజుకు పెరిగిపోతోంది. మరోసారి ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించాలని చర్చిస్తున్నారు. ఏఐతో మూల్యాంకనం అమలు చేయాలంటే మొదట జవాబుపత్రాలన్నీ స్కాన్​ చేసి ఏఐ సాఫ్ట్​వేర్​కు అనుసంధానం చేయాల్సి ఉంటుంది.

ప్రయోగాత్మకంగా మార్కులు వేసిన తర్వాత పరిశీలించి సమస్యలు లేవనుకుంటే ఆంగ్లంలాంటి ఏదైనా ఒక సబ్జెక్టుకు మాత్రమే మొదట్లో అమలు చేయాలని యోచిస్తున్నారు. అవసరమైతే అధ్యాపకులు దిద్దిన తర్వాత ఏఐతో మూల్యాంకనం చేయించి వచ్చిన మార్కులను కొన్నాళ్లపాటు బేరీజు వేయాలనే ఆలోచన సైతం చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఏఐతో ప్రశ్నాపత్రాలను మూల్యాంకనం చేయడం వల్ల దానికి ఇచ్చిన ఆల్గరిథమ్స్​నే తీసుకుంటుంది. దీంతో విద్యార్థులు కొంత సమాధానం రాసినా వాటికి మార్కులు అనేవి రావడం లేదు. ఇది విద్యార్థులకు నష్టాన్ని కలిగించే విధంగా ఉంది. అయితే ఇందులో మార్పులు చేస్తే వేగంగా వ్యాల్యూషన్​తో పాటు సమయం కూడా మిగులుతుంది. కానీ ఇందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే విద్యార్థే నష్టపోతాడు.

6 నిమిషాలకో జవాబు పత్రం దిద్దడం సాధ్యమేనా?

పదో తరగతి జవాబుపత్రాలు మాయం.. కొనసాగుతున్న గాలింపు.. ఇద్దరు ఉద్యోగులపై వేటు

TAGGED:

CORRECTION ANSWER SHEET WITH AI
EDITING ANSWER SHEETS WITH AI
ANSWER SHEET CORRECTION WITH AI
ఏఐతో జవాబుపత్రాలు
EXAM PAPERS CORRECTION WITH AI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.