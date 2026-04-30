మీ పిల్లలను ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చేరుస్తున్నారా? - ఈ జాబితాలో ఉన్నవాటిలోనే చేర్చాలంటున్న విద్యాశాఖ
గుర్తింపు ఉన్న పాఠశాలల జాబితాను వెబ్సైట్లో ఉంచిన విద్యాశాఖ - జిల్లాలు, మండలాల వారీగా వివరాలు - జాబితాలో ఉన్న బడుల్లోనే పిల్లలను చేర్చాలంటున్న అధికారులు
Published : April 30, 2026 at 10:51 AM IST
How To Check Govt Regd Private Schools : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ పాఠశాలల జాబితాను పాఠశాల విద్యాశాఖ తమ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచింది. స్టేట్ బోర్డుతో పాటు సీబీఎస్ఈ (సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్), ఐసీఎస్ఈ, ఐబీ, ఇతర బోర్డులకు అనుబంధంగా ఉన్న పాఠశాలల వివరాలను జిల్లా, మండలాల వారీగా వెబ్సైట్. www.schooledu.telangana.gov.in లో ఉంచారు. ‘జోరుగా ప్రవేశాలు - ఉన్నాయా అనుమతులు?’ అనే శీర్షికన ఈ నెల 25న ‘ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'లో కథనం ప్రచురితమైంది. దీనిపై స్పందించిన పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ బుధవారం నుంచి జాబితాను అధికారిక వెబ్సైట్లో పొందుపరిచారు.
వెబ్సైట్ లింక్ : https://schooledu.telangana.gov.in/SCHOOLEDUCATION/
జిల్లా, మండలం, పాఠశాల పేరు, దాన్ని నెలకొల్పిన సంవత్సరం, ఏ బోర్డు సిలబస్, అడ్రస్ తదితర వివరాలను ఉంచారు. త్వరలోనే ఆ పాఠశాలలకు ఎప్పటి వరకు గుర్తింపు ఉంది అనే వివరాలను కూడా వెల్లడిస్తామని అధికారులు వివరించారు. విద్యాశాఖ వెబ్సైట్లో ఉంచిన జాబితాను పరిశీలించి, అందులో ఉన్న పాఠశాలల్లోనే పిల్లల్ని చేర్పించాలని డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ సూచించారు.
ఫీజు వివరాలను వెల్లడించరా? : ఈ రోజుల్లో విద్య అనేది అత్యంత ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారింది. పాఠశాలల ఫీజుల నియంత్రణలో తీవ్రమైన జాప్యం జరుగుతోంది. విద్యా సంవత్సరాలు మారుతున్నాయి తప్ప వాటి నియత్రణకు తీసుకుంటున్న చర్యలు మాత్రం శూన్యమవుతున్నాయి. కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం వేతన వార్షిక ట్యూషన్ ఫీజు ఎంతో వెబ్సైట్లో ఉంచినట్లయితే ఏ పాఠశాలలో ఫీజులు ఏవిధంగా ఉన్నాయనేది తెలిస్తుందని కోరుతున్నారు. ఫలితంగా ఏటా ఎంత ఫీజు పెరుగుతుందో తెలుసుకోవచ్చు.
రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చొప్పున : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు పాఠశాలల ట్యూషన్ ఫీజును రెండు ఏళ్లకు ఒకసారి చొప్పున 8 శాతం వరకు పెంచుకునే విధంగా అనుమతించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లుగా తెలిసింది. దీనికంటే అధికంగా వసూలు చేయాలనుకుంటే సర్కారు నియమించే రాష్ట్ర స్థాయి కమిషన్ వద్ద ఆమోదం పొందాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు ఫీజు రెగ్యులేటింగ్ చట్టం విధి విధానాలను రూపొందించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత జరిగే మంత్రిమండలి సమావేశంలో దీనిపై చర్చించి, చట్టాన్ని తీసుకువస్తామని ఓ విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారి వెల్లడించిన విషయం విధితమే.
పాఠశాలల ఫీజుల విషయంపై : ఆ కమిటీ పాఠశాలల రుసుముల విషయంపై 2 సార్లు చర్చలు జరిపింది. అనంతరం తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ను ప్రభుత్వం నియమించింది. ఫీజుల నియంత్రణపై అధ్యయనం చేసిన విద్యా కమిషన్ తెలంగాణ ప్రైవేట్ అన్ఎయిడెడ్ స్కూల్ రెగ్యులేటరీ అండ్ మానిటరింగ్ కమిషన్ ముసాయిదా బిల్లు-2025 పేరిట గత సంవత్సరం జనవరి 24న ప్రభుత్వానికి ఓ నివేదికను సమర్పించింది. ఈ విషయంపై ఇంతకు ముందు కేబినెట్ సబ్కమిటీ చర్చలు జరిపింది. ఇందులోని ప్రధాన అంశాలను ముఖ్యమంత్రికి తెలిపింది. రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి 8 శాతం ఫీజు పెంపునకు అనుమతి ఇవ్వాలనేదే దీనిలోని ప్రధాన సిఫార్సు.
నిపుణులేం చెబుతున్నారు : పలు రాష్ట్రాల్లో ఏడాదికి ఒకసారి ఫీజులు పెంచుకునే విధానం అమలులో ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం సంవత్సరానికి 5 నుంచి 6 శాతం క్రమంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే రెండేళ్లకు ఒకసారి 8 శాతం పెంపు ఎలా సరిపోతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. తాము ప్రతి ఏటా భవనాలకు రెంట్ చెల్లించాలని, ఆపై ఉపాధ్యాయులకు, ఇతర ఉద్యోగులకు వేతనాలు పెంచాల్సి ఉంటుందని ఆయా పాఠశాల యాజమాన్యాలు పేర్కొంటున్నాయి.
